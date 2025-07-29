به گزارش کردپرس،خبرگزاری رویترز گزارش داد تولید نفت در اقلیم کردستان عراق به حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده و مقام‌های انرژی این منطقه اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود این رقم تا اواسط ماه اوت به ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

با این حال، به گفته دو مقام رسمی کُرد، هنوز جدول زمانی مشخصی از سوی اربیل و بغداد، برای ازسرگیری صادرات نفت از شمال عراق توسط وزارت نفت فدرال عراق توافق نشده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که در ماه ژوئیه، مجموعه‌ای از حملات پهپادی به میادین نفتی اقلیم کردستان انجام شده است. وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان اعلام کرده که در پی این حملات، چندین میدان نفتی به دلیل آسیب‌های شدید زیرساختی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. به گفته این نهاد، هدف حملات نه تنها تأسیسات نفتی، بلکه تهدید جان کارگران غیرنظامی صنعت انرژی نیز بوده است.

هرچند در این حملات تلفات جانی گزارش نشده، اما تولید نفت اقلیم به شدت کاهش یافته است. پیش از حملات، تولید روزانه نفت در اقلیم کردستان حدود ۲۸۵ هزار بشکه در روز بود.