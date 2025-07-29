به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در نشست مشترکی با جمعی از صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی استان، و نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، بر لزوم توسعه زیرساختهای لجستیکی بهویژه زنجیره حمل و نقل سرد تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد آذربایجانغربی در حوزه تولید محصولات باغی و دامی، خواستار ایجاد زیرساختهای مناسب از جمله سامانههای حمل سرد و انبارهای مکانیزه در مبادی صادراتی شد.
اصغری با تأکید بر موقعیت راهبردی استان بهواسطه مجاورت با سه کشور همسایه و دسترسی به بازارهای هدف صادراتی، اظهار کرد: آذربایجانغربی ظرفیت تبدیل شدن به میز ملی سیب کشور را داراست و در این میز با تصمیم گیری های درست میتوان زمینه مدیریت متمرکز بازار، برنامهریزی صادراتی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول را فراهم کرد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نیز خواستار رفع موانع مقرراتی، افزایش مشوقهای صادراتی و حمایت مؤثر از صادرکنندگان شدند.
