سارق مسلح در مهاباد دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد از دستگیری یک نفر سارق مسلح در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان در این باره گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت منازل و مغازه زنان در شهرستان مهاباد توسط یک نفر با خودروی سمند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

او  افزود: پس از بررسی های همه جانبه و پایش محله‌های سرقت، متهم را با یکدستگاه خودروی سمند فاقد پلاک که اقدام به ورود به عنف منازل و مغازه بانوان و سرقت طلا و جواهرات می‌کرد، شناسایی و در یکی از محلات شهر در منزل شخصی خود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد.
سرهنگ رسولیان ادامه داد: در بازدید از محل زندگی متهم، خودروی مورد استفاده سرقت کشف و در بازرسی از خودرو و منزل نامبرده، مامورین موفق به کشف یک قبضه اسلحه کلت و مهمات مربوطه بهمراه یک جفت پلاک سرقتی خودرو شدند.
او در پایان گفت: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به دو فقره سرقت به عنف اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.
