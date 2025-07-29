سارق مسلح در مهاباد دستگیر شد

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان در این باره گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت منازل و مغازه زنان در شهرستان مهاباد توسط یک نفر با خودروی سمند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی های همه جانبه و پایش محله‌های سرقت، متهم را با یکدستگاه خودروی سمند فاقد پلاک که اقدام به ورود به عنف منازل و مغازه بانوان و سرقت طلا و جواهرات می‌کرد، شناسایی و در یکی از محلات شهر در منزل شخصی خود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد.

سرهنگ رسولیان ادامه داد: در بازدید از محل زندگی متهم، خودروی مورد استفاده سرقت کشف و در بازرسی از خودرو و منزل نامبرده، مامورین موفق به کشف یک قبضه اسلحه کلت و مهمات مربوطه بهمراه یک جفت پلاک سرقتی خودرو شدند.