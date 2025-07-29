۳۷۶ میلیارد ریال پروژه آب و فاضلاب در شهرستان دیواندره اجرا شد

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد با اعلام این خبر، گفت: با برنامه ریزی منسجم و همکاری بخش های مختلف، پروژه های متعددی در زمینه توسعه زیرساخت های آبرسانی شهری و روستایی و ساماندهی فاضلاب در دیواندره به مرحله اجرا درآمده اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش شهری، افزود: اصلاح و توسعه چهار کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، اجرای عملیات در مسیر جاده سد و مخزن تعادلی هزار متر مکعبی و همچنین تقویت فشار آب در برخی از شهرک های دیواندره، از مهم ترین پروژه های انجام شده در این بخش هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اظهار کرد: در حوزه روستایی نیز گام های مؤثری برداشته شده که می توان به بهره برداری از چاه ها و گالری های تأمین آب در روستاهای پاپاله و قلعه کهنه پاپاله، تکمیل آبرسانی به روستاهای غیبی سور، ینگی کند، زکی بیگ سفلی، کانی کبود مران و علی آباد مران اشاره کرد.

فرهاد ادامه داد: با مشارکت فعال مردم و کمک خیرین، عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در روستاهای انبارآب، توکلان، مره دره، جعفرآباد و غیاث آباد نیز به طول ۱۸ کیلومتر اجرا شد.

وی از تکمیل پروژه آبرسانی به مجتمع های گیزمل علیا، گیزمل سفلی و گاوآهنتو و همچنین بهره برداری از مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی روستای نساره علیا و پروژه آبرسانی به روستای دره وزان خبر داد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با اشاره به تجهیز آزمایشگاه تصفیه خانه آب شرب دیواندره به پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز شیمیایی، فیزیکی، میکروبی و بیولوژیک، تأکید کرد: پروژه های دیگری نیز در حوزه آب و فاضلاب شهری و روستایی دیواندره در دست اجرا است که در آینده نزدیک تکمیل و وارد مدار بهره برداری خواهند شد.