دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

به گزارش کردپرس، چیغدم قلیچگون اوچار و کسکین باییندیر روسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، با ویسی آکتاش که پس از ۳۱ سال و ۳ ماه حبس از زندان فوقامنیتی جزیره امرالی آزاد شده، دیدار کردند.
این دیدار در دفتر دم پارتی در استان آمد (دیاربکر) برگزار شد و در آن، صالحه آیدنیز، نماینده ماردین از دم پارتی، همچنین اعضای هیئت اجرایی مرکزی و شورای مرکزی حزب نیز همراهی کردند.
در ابتدای دیدار، رؤسای مشترک DBP با ویسی آکتاش و اعضای خانوادهاش خوشوبش کردند. ادامهی این دیدار بهصورت غیرعلنی و بدون حضور رسانهها برگزار شد.
