۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۳

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

سرویس ترکیه - رهبران احزاب سیاسی کُردی پس از آزادی ویسی آکتاش از زندان امرالی، با او و خانواده‌اش در دفتر دم پارتی در آمد دیدار کردند.

به گزارش کردپرس، چیغدم قلیچگون اوچار و کسکین باییندیر روسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، با ویسی آکتاش که پس از ۳۱ سال و ۳ ماه حبس از زندان فوق‌امنیتی جزیره امرالی آزاد شده، دیدار کردند.

این دیدار در دفتر دم پارتی در استان آمد (دیاربکر) برگزار شد و در آن، صالحه آیدنیز، نماینده ماردین از دم پارتی، همچنین اعضای هیئت اجرایی مرکزی و شورای مرکزی حزب نیز همراهی کردند.

در ابتدای دیدار، رؤسای مشترک DBP با ویسی آکتاش و اعضای خانواده‌اش خوش‌وبش کردند. ادامه‌ی این دیدار به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد.

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

دیدار رهبران سیاسی کُرد با ویسی آکتاش پس از آزادی از زندان امرالی + تصاویر

کد خبر 2787015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha