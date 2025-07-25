به گزارش کردپرس، مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه روز پنج‌شنبه در نشستی بی‌سابقه که با میانجی‌گری «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، در شهر پاریس برگزار شد، درباره کاهش تنش‌های دوجانبه گفت‌وگو کردند.

به نوشته وب‌سایت آمریکایی آکسیوس، این نشست که چهار ساعت به طول انجامید، نخستین دیدار رسمی در این سطح میان دو کشور طی بیش از ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. آخرین گفت‌وگوی سطح بالا بین اسرائیل و سوریه به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که «بیل کلینتون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، میزبان «ایهود باراک» نخست‌وزیر وقت اسرائیل و «فاروق الشرع» وزیر خارجه وقت سوریه در «شفردزتاون» بود.

این گفت‌وگوها در پی تشدید بحران در شهر «سویداء» در جنوب سوریه و حملات هوایی اسرائیل به دمشق در هفته گذشته برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در نشست: بنا بر اعلام مقامات اسرائیلی، در این نشست از سوی اسرائیل «ران درمر» وزیر امور راهبردی و مشاور نزدیک بنیامین نتانیاهو، و از سوی سوریه «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حضور داشتند.

هدف اصلی این گفت‌وگوها، دستیابی به تفاهمات امنیتی درباره جنوب سوریه و حفظ آتش‌بس میان دو کشور عنوان شده است. توماس باراک در پیامی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: «امشب در پاریس با مقامات سوری و اسرائیلی دیدار داشتم. هدف ما گفت‌وگو و کاهش تنش بود و دقیقاً به همین هدف دست یافتیم. همه طرف‌ها بر ادامه این تلاش‌ها تأکید کردند.»

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز ابراز امیدواری کرد که این نشست نه تنها در زمینه تنظیمات امنیتی مرزی مؤثر باشد، بلکه منجر به گشایش مسیر دیپلماتیک جدیدی میان اسرائیل و سوریه شود.

پشت پرده مذاکرات: به گفته مقامات اسرائیلی، این نشست نیمه‌علنی در پاریس، پس از چندین دیدار محرمانه میان نمایندگان اسرائیل و سوریه طی ماه‌های گذشته برگزار شده است. پس از سقوط حکومت اسد، مذاکراتی میان اسرائیل و ترکیه – حامی دولت جدید سوریه – برای جلوگیری از درگیری‌های هوایی در سوریه آغاز شد که در نتیجه آن خط تماس مستقیم میان ارتش‌های دو کشور برقرار شد.

در جریان این گفت‌وگوها، «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، پیشنهاد کرد که مقامات سوری نیز به این روند ملحق شوند. این پیشنهاد پذیرفته شد و «تساحی هنگبی» مشاور امنیت ملی اسرائیل، چندین بار با «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه در باکو دیدار داشت.

با افزایش نقش میانجی‌گرانه توماس باراک در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران سویداء، تصمیم گرفته شد که ران درمر نیز به عنوان نماینده ویژه نتانیاهو به این روند بپیوندد. گفته می‌شود وی مسئول هماهنگی مستقیم رژیم صهیونیستی با کاخ سفید در این زمینه است.

گام بعدی: مقامات اسرائیلی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که نشست پاریس، نخستین گام از مسیر طولانی اعتمادسازی میان دو دولت بوده و نیاز به اقدامات متقابل از سوی هر دو طرف برای پیشرفت روند عادی‌سازی وجود دارد.