پیکر حمید مرادی در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد

به گزارش کرد پرس، پیکر مرحوم حمید مرادی عصر جمعه با حضور پرشور مردم در قطعه ۱۲ آرامستان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.

احمید مرادی" فعال حوزه محیط‌زیست و وکیل پایه یک دادگستری کردستان که روز پنجشنبه در پی تلاش برای مهار آتش‌سوزی ارتفاعات آبیدر سنندج دچار سوختگی شدید شده بود، با وجود تلاش‌های پزشکی دیشب در بیمارستان کوثر این شهر جان باخت.

مرحوم مرادی جوان داوطلب مردمی، در حالی که برای جلوگیری از گسترش آتش و نجات طبیعت تلاش می‌کرد دچار سوختگی شدید شد و با وجود تلاش‌های پزشکان وضعیت او بهبود نیافت و جان خود را از دست داد.

این حادثه که روز گذشته در ارتفاعات آبیدر و در دمای بالای ۴۰ درجه رخ داد، به دلیل تغییر ناگهانی جهت وزش باد، موجب محاصره گروهی از فعالان محیط زیست در حلقه آتش شد و هشت نفر در این حادثه دچار آسیب شدند.

از میان مصدومان، ۲ نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند اما از ۶ نفر باقی‌مانده، متأسفانه حمید مرادی به دلیل شدت جراحات ناشی از سوختگی، جان باخت.

در حال حاضر ۲ نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی تحت نظر قرار دارند و سه نفر دیگر در بخش داخلی بیمارستان بستری هستند.