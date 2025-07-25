هلن امید: کمیسیون پارلمانی باید راه را برای فعالیت قانونی اعضای PKK تضمین کند؛

به گزارش کردپرس، هلن امید، از فرماندهان ارشد حزب کارگران کردستان (PKK) در سخنانی استفاده حکومت ترکیه از عبارت «ترکیه عاری از تروریسم» را به معنای رد روند حل مسئله کُرد دانست و این رویکرد حکومت را موجب ایجاد تردیدهای جدی درباره موفقیت این روند توصیف کرد.

هلن امید، در مصاحبه ای تأکید کرد: «استفاده از این اصطلاح از سوی اعضای حکومت ترکیه نشان‌دهنده رد روند حل مسئله کُرد است و باعث می‌شود تردیدهای بیشتری نسبت به موفقیت این روند شکل بگیرد.»

او با اشاره به تشکیل قریب‌الوقوع یک کمیته در پارلمان ترکیه برای پیشبرد روند صلح گفت: «این کمیته باید حق فعالیت سیاسی در چارچوب قانون را برای اعضای PKK تضمین کند، در غیر این صورت گام‌هایی که ما برداشته‌ایم بیهوده خواهد بود.»

امید تأکید کرد: «هیچ‌کس نباید انتظار برگزاری مراسم دیگری برای تحویل سلاح مبارزان حزب ما را داشته باشد. این کار ضرورتی ندارد؛ چرا باید چنین اقدامی به یک نمایش تبدیل شود؟ پیامی که لازم بود، ارسال شد و حرف‌هایی که باید گفته می‌شد، گفته شد. ما اراده خود را برای کنار گذاشتن سلاح نشان دادیم. بعد از آنکه رفیقمان، بسه هوزات، سلاحش را کنار گذاشت، چه کسی می‌تواند بگوید هنوز سلاح در دست کسانی است که در کوهستان‌اند؟»

این عضو ارشد PKK حل مسئله کرد را کلید صلح در ترکیه دانست و گفت: «مسئله کرد مسئله پایه ای ترکیه است و اگر این مسئله حل شود، ترکیه به کشوری زیبا تبدیل خواهد شد. ما از کسانی که به حل مسئله کرد کمک کنند، حمایت خواهیم کرد.»