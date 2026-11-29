چاتم هاوس:

​بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شیکاریی دامەزراوەی «کەلام»ی سەر بە ناوەندی لێکۆڵینەوەی چاتم هاوس جەخت دەکاتەوە کە پرۆسەی ئاشتی لە نێوان تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، سەرەڕای بەدەستهێنانی پێشکەوتنی بێوێنە لە کۆتاییهێنان بە زیاتر لە چوار دەیە پێکدادانی چەکداری، هێشتا نەیتوانیوە متمانەی گشتیی پێویست دروست بکات و بۆ ئەوەی ببێتە ڕێککەوتنێکی بەردەوام، دەبێت قۆناغی چەکدانان تێپەڕێنێت و ئاوڕ لە داواکارییە سیاسی، یاسایی و دیموکراتییەکانی کورد بداتەوە. بەپێی ئەم شیکارییە، کۆتاییهێنان بە توندوتیژی تەنیا قۆناغی یەکەمی ئاشتییە و تاقیکردنەوەی سەرەکیی ئەم پرۆسەیە کاتێک دەست پێ دەکات کە دەوڵەتی تورکیا و لایەنە سیاسییەکانی کورد ناچار بن بەبێ پشتبەستن بە لۆژیکی ململانێ و ئەمنیکردن، ناکۆکییەکانیان لە چوارچێوەی دامەزراوە سیاسی و دیموکراتییەکاندا چارەسەر بکەن.

​بەرفین کۆشکون، توێژەری دکتۆرا لە زانکۆی کاسۆلیکی لۆڤن لە بەلجیکا و توێژەری ناونیشانبەدەست لە ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی کوردستان، لە شیکارییەکدا کە لە ماڵپەڕی «کەلام»ی سەر بە بەرنامەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقای چاتم هاوس بڵاو کراوەتەوە، دەنووسێت پرۆسەی ئێستای ئاشتی لە تورکیا زیاتر لە هەر هەوڵێکی پێشوو بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێی درێژخایەنی نێوان دەوڵەت و پەکەکە چووەتە پێشەوە، بەڵام پشتیوانیی گشتی لەم هەنگاوە خێراتر لە دروستبوونی متمانە بە سەرکەوتنی زیادی کردووە.

​ئەم پرۆسەیە لە تشرینی یەکەمی ۲۰۲۴ بە پێشنیاری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەپەرست، دەستی پێ کرد و دواتر بووە هۆی ڕاگەیاندنی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە و ڕەزامەندیی ئەم حزبە لەسەر چەکدانان. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەنجامی ڕاپرسییەکی هاوبەشی هەردوو دامەزراوەی «ڕاوەست» و «ئیستەنبووڵ پۆڵ» لە ئایاری ۲۰۲۵دا نیشانی دەدات کە ئەگەرچی ٦۴ لەسەدی بەشداربووان پشتیوانییان لەم هەنگاوە کردووە، بەڵام کەمتر لە ۴۲ لەسەد دڵنیا بوون لە سەرکەوتنی. ئەم مەودایەی نێوان پشتیوانیی گشتی و متمانە بە ئەنجامەکە، لە ڕوانگەی نووسەرەوە نیشانی دەدات کە کۆتاییهێنان بە پێکدادانی چەکداری بە تەنیا بۆ چەسپاندنی ئاشتی بەس نییە.

​پەرلەمانی تورکیا لە ۱۰ی ئابی ۲۰۲۶ یاسای چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتیی بە ۴۶۸ دەنگی بەڵێ بەرامبەر ۸۸ دەنگی نەخێر پەسەند کرد. ئەم یاسایە مەرجە یاساییەکانی چەکدانانی پەکەکە و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەندامانی پێشووی دیاری دەکات و بۆ یەکلاکردنەوەی دۆخی یاسایی ئەم کەسانە ڕێوشوێنی لەبەرچاو گرتووە. بەپێی ئەم یاسایە، لە هەندێک حاڵەتدا لێپرسینەوە دادوەرییەکان و جێبەجێکردنی سزاکانی زیندانیکردن بۆ ماوەی پێنج یان ۱۰ ساڵ دوا دەخرێن. هەروەها پێکهێنانی لیژنەیەکی پەرلەمانی بۆ چاودێریکردنی جێبەجێکردنی پرۆسەکە پێشبینی کراوە.

​لەگەڵ ئەوەشدا، کۆشکون پێی وایە یاسا پەسەندکراوەکە، هەرچەندە هەنگاوێکی گرنگە بۆ دیاریکردنی دۆخی یاسایی ئەندامانی پێشووی پەکەکە، بەڵام زیاتر تیشک دەخاتە سەر لایەنە دادوەری و ئەمنییەکان و بۆ گەڕانەوەی ئەم کەسانە بۆ ژیانی ئاسایی، بەرنامەیەکی گشتگیر پێشکەش ناکات. لەم یاسایەدا پشتیوانیی دیاریکراو لە بوارەکانی خوێندن، تەندروستی، هەلی کار و تێکەڵکردنەوەی کۆمەڵایەتی و ئابووریی ئەندامانی پێشووی پەکەکەدا پێشبینی نەکراوە.

​لە لایەکی ترەوە، بەرپرسیارێتیی هەماهەنگیی جێبەجێکردنی یاساکە خراوەتە ئەستۆی دەستەی جێبەجێکار بە سەرۆکایەتیی جەودەت یڵماز، جێگری سەرۆککۆماری تورکیا، و لیژنە پەرلەمانییەکە زیاتر ڕۆڵی چاودێری و ڕاوێژکاریی هەیە. بە بڕوای نووسەر، ئەم پێکهاتەیە لە کاتێکدا دەتوانێت یارمەتیدەری سەرکەوتنی پرۆسەکە بێت کە پێوەرەکانی جێبەجێکردنی یاساکە بە شێوەیەکی شەفاف بڵاو بکرێنەوە، زانیاریی ڕێکوپێک سەبارەت بە پێشکەوتنەکانی بخرێتە بەردەستی بیروڕای گشتی و دۆخی گرووپە جیاوازەکانی ئەندامانی پێشووی پەکەکە بە ڕوونی دیاری بکرێت. بە پێچەوانەوە، ڕێڕەوی گەڕانەوەی یاسایی ئەم کەسانە ڕەنگە تەنیا لەسەر کاغەز بوونی هەبێت، بەڵام دەرفەتی ڕاستەقینەی تێکەڵبوونەوەیان لە ناو کۆمەڵگەدا دەستەبەر نەبێت.

​شیکاریی چاتم هاوس دەستپێکردنی پرۆسەی ئێستا لە پەیوەندیدا لەگەڵ گۆڕانکارییە ناوخۆییەکانی تورکیا و گۆڕانی هاوسەنگیی هێز لە ناوچەکەدا تاوتوێ دەکات. لە دەیەی ۱۹۸۰وە، دەوڵەتی تورکیا پرسی کوردی بە شێوەیەکی سەرەکی لە گۆشەنیگای چالاکییەکانی پەکەکەوە و وەک هەڕەشەیەکی ئەمنی پێناسە کردووە. دانوستانەکانی ئاشتیی ساڵانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تا ڕادەیەک ئەم تێڕوانینەیان گۆڕی و بابەتەکانی وەک مافە زمانەوانییەکان، دیموکراسیی ناوخۆیی و بەشداریی سیاسیی کوردەکانیان خستە چەقی گفتوگۆکانەوە، بەڵام شکستی ئەو دانوستانانە لە ساڵی ۲۰۱۵دا جارێکی تر بووە هۆی زاڵبوونەوەی ڕوانگەی ئەمنی.

​دوای هەرەسهێنانی دانوستانەکان، پێکدادانەکان سەرەتا بۆ ناوچە شارییەکانی باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا تەشەنەیان سەند و دواتر بەشێکی گرنگی گوازرایەوە بۆ ناوچەکانی باکووری عێراق و سووریا. هاوکات، گوشارەکان بۆ سەر نوێنەرایەتیی سیاسیی کوردەکان زیادی کرد و ژمارەیەک لە سیاسەتمەدارە هەڵبژێردراوەکانی کورد دەستگیر کران. نووسەر پێی وایە هەنگاوی ئێستاش ئەگەرچی سوود لە ئەزموونی هەوڵەکانی پێشوو بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد وەردەگرێت، هێشتا زیاتر لەوەی تیشک بخاتە سەر چاکسازیی دیموکراتی و مافە سیاسییەکان، بە ئامانجەکانی ئاسایشی نەتەوەیی و سەقامگیریی ناوچەیی پێناسە کراوە.

​لە ڕوانگەی ئەنقەرەوە، پێشهاتەکانی دوای هێرشەکەی ۷ی تشرینی یەکەمی ۲۰۲۳ و گۆڕانکارییە جیۆپۆلیتیکییەکانی ناوچەکە، بەتایبەت ڕووخانی دەسەڵاتی بەشار ئەسەد لە سووریا و لاوازبوونی پێگەی ئێران، نیگەرانییە ئەمنییەکانی تورکیایان زیاد کردووە. فراوانبوونی ڕۆڵی سەربازیی ئیسرائیل لە ناوچەکە و نیگەرانی لە قۆستنەوەی پرسی چارەسەرنەکراوی کورد لە لایەن ئەم وڵاتەوە لە هەڵسەنگاندنە ئەمنییەکانی ئەنقەرەدا گرنگیی پەیدا کردووە. لە بارودۆخێکی وادا، دەوڵەتی تورکیا کۆتاییهێنان بە پێکدادان لەگەڵ پەکەکە بە بەشێک لە هەوڵێکی فراوانتر بۆ بەهێزکردنی یەکگرتوویی ناوخۆیی و کەمکردنەوەی لاوازییە ئەمنییەکانی خۆی دەزانێت.

​لە بەرامبەردا، پەکەکەش ڕووبەڕووی ژینگەیەکی ناوچەیی جیاواز بووەتەوە. کەمبوونەوەی ئەو ناوچانەی لە ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکراتدا بوون و تێکەڵکردنی ئەم هێزانە لە ناو سوپای سووریادا، لە ڕیزی ئەو پێشهاتانەن کە بە بڕوای نووسەر، مەودای چالاکیی گرووپە چەکدارە نادەوڵەتییەکانیان سنووردارتر کردووە. لە ناوخۆی تورکیاشدا بنکەی کۆمەڵایەتیی حزبە لایەنگرەکانی کورد لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا زیاتر لە پێشوو پرسیاریان لەسەر بەردەوامیی خەباتی چەکداری لا دروست بووە و لە هەمان کاتدا، پێگەی سیاسەتکردنی یاسایی کوردەکان بەهێزتر بووە.

​لەم سۆنگەیەوە، کۆتاییهێنان بە پێکدادان بۆ هەردوو لا بە بەراورد بە بەردەوامبوونی، تێچوویەکی کەمتری هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا، هاوبەشیی بەرژەوەندییە ئەمنییەکانی هەردوو لا لە کۆتاییهێنان بە جەنگدا بە ناچاری بە مانای ڕێککەوتن نییە لەسەر داهاتووی سیاسیی پرسی کورد؛ بابەتێک کە لە ڕوانگەی نووسەرەوە گرنگترین ئاستەنگی قۆناغی داهاتووی پرۆسەی ئاشتی دەبێت.

​کۆشکون پێی وایە دەوڵەتی تورکیا بۆ گۆڕینی ئاگربەست و چەکدانان بۆ ئاشتییەکی بەردەوام دەبێت لە ماوەی کورتخایەندا هەنگاوگەلێک بنێت کە مەرج نییە پێویستیان بە پەسەندکردنی یاسای نوێ هەبێت. یەکێک لە گرنگترین ئەم هەنگاوانە، یەکلاکردنەوەی دۆخی سەڵاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پێشووی پارتی دیموکراتی گەلانە، کە نزیکەی ۱۰ ساڵە لە زینداندایە. ئەمە لە کاتێکدایە کە دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا لە بڕیارەکانیدا داوای ئازادکردنی کردووە.

​گەڕاندنەوەی ئەو سەرۆکشارەوانییانەی کە بە بڕیاری دەوڵەت لە کارەکانیان دوور خراونەتەوە و قەیووم لە شوێنیان دانراوە، یەکێکی ترە لەو هەنگاوانەی کە نووسەر جەخت لە پێویستییەکەی دەکاتەوە. دەوڵەت باخچەلیش پێشتر پشتیوانیی لە گەڕاندنەوەی سەرۆکشارەوانییە هەڵبژێردراوەکان کردووە. بە بڕوای کۆشکون، جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوانە دەتوانێت نیشانەیەکی ڕوون بێت لە جددییەتی دەوڵەتی تورکیا لە بەرەوپێشبردنی پرۆسەی ئاشتیدا و بە خێرایی متمانەی گشتی زیاد بکات.

​لە ماوەی درێژخایەندا، چاکسازیی یاسایی بۆ چارەسەرکردنی ڕەگە مێژووییەکانی ململانێکە پێویستە. نووسەر لەم بوارەدا جەخت لە مافەکانی زمانی دایک و بەرەنگاربوونەوەی جیاکارییە یاسایی و کردەییەکانی دژی کورد دەکاتەوە. بەپێی ئەو ڕاپرسییەی کە پشتی پێ بەستووە، زیاتر لە ۸۰ لەسەدی کوردەکان داوای بەکارهێنانی زمانی کوردی لە خزمەتگوزارییە گشتییەکاندا دەکەن و ۷۱ لەسەدیش پشتیوانی لە خوێندنی دووزمانە دەکەن. هەروەها ۴۲ لەسەدی تورکەکان دژایەتییەکی یەکلاکەرەوەیان لەگەڵ مافێکی لەو شێوەیەدا نییە.

​لە ڕوانگەی نووسەرەوە، ئەم ئامارانە نیشانی دەدەن کە زەمینەی کۆمەڵایەتی بۆ بەرەوپێشبردنی بەشێک لە داواکارییە زمانەوانییەکانی کورد لە دەرەوەی کۆمەڵگەی کوردستانی تورکیاش بوونی هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا، بەدیهێنانی ئەم داواکارییانە پێویستی بە بەرنامەیەکی دیاریکراو و خشتەیەکی کاتی هەیە و ناکرێت بۆ داهاتوویەکی نادیار دوا بخرێن.

​بەشێکی گرنگی تری شیکاریی چاتم هاوس تەرخان کراوە بۆ داهاتووی سیاسەت لە تورکیا دوای هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە. نووسەر پێی وایە لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا، بوونی ئەم حزبە و پێکدادانی چەکداری ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەبووە لە داڕشتنی سیاسەتی تورکیا و پرسی کورددا. حکوومەتەکانی تورکیا چەندین جار داواکارییە سیاسی و یاساییەکانی کوردیان بە بیانووی ڕەچاوکردنی ئەمنی دوا خستووە و لە بەرامبەردا، ڕەوتی سیاسەتکردنی مەدەنیی کوردیش لە ژێر کاریگەریی بارودۆخی خەباتی چەکداریدا بووە.

​ئێستا بە کشانەوەی پەکەکە لە گۆڕەپانی خەباتی چەکداری، هەم دەوڵەتی تورکیا و هەم حزبە سیاسییەکانی کورد دەبێت خۆیان لەگەڵ بارودۆخە نوێیەکەدا بگونجێنن. دەوڵەت چیتر ناتوانێت تەنیا بە ئاماژەدان بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر وەڵامی داواکارییەکانی کورد بداتەوە و دەبێت هۆکار و دەستکەوتەکانی پرۆسەی ئاشتی لەسەر بنەمای پێوەرە سیاسی و دیموکراتییەکان بۆ بیروڕای گشتی ڕوون بکاتەوە.

​لە هەمان کاتدا، پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)ش دەبێت بتوانێت بەرنامەی سیاسیی سەربەخۆی خۆی لە ڕێگەی دامەزراوە مەدەنی و یاساییەکانەوە دابڕێژێت و بەرگریی لێ بکات. نووسەر هەروەها ئاماژە بە پێویستیی ڕۆڵگێڕانی ڕەوتە سیاسییەکانی تری تورکیا دەکات، لەوانەش ئەو حزبە نوێیەی کە دوای گۆڕانکارییەکانی ناو پارتی گەلی کۆماری و گەڕانەوەی سەرکردایەتیی پێشووی بۆ گۆڕەپانی سیاسی دروست بووە و ئێستا وەک ڕەوتی سەرەکیی ئۆپۆزسیۆنی حکوومەت دەناسێنرێت. بە بڕوای ئەو، ئەم ڕەوتەش دەبێت پشتیوانیی گشتیی خۆی لە پرۆسەی ئاشتی بگۆڕێت بۆ پێشنیاری سیاسیی دیاریکراو.

​لەم شیکارییەدا، جیاوازی لە نێوان دوو چەمکی «ئاشتیی نەرێنی» و «ئاشتیی ئەرێنی»دا کراوە. ئاشتیی نەرێنی بە مانای وەستانی توندوتیژی و نەبوونی پێکدادانی چەکدارییە؛ ئامانجێک کە پرۆسەی ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر لێی نزیک بووەتەوە. بەڵام ئاشتیی ئەرێنی کاتێک بەدی دێت کە ڕەگەکانی ململانێکە لە ڕێگەی چاکسازیی سیاسی، دەستەبەرکردنی مافەکانی هاووڵاتیبوون، نەهێشتنی جیاکاری و ڕەخساندنی دەرفەتی بەشداریی یەکسان لە پێکهاتەی سیاسیدا چارەسەر بکرێن.

​کۆشکون لە ئەنجامدا جەخت دەکاتەوە کە گەڕانەوەی پەکەکە بۆ خەباتی چەکداری دەتوانێت لە ڕووی ستراتیژییەوە تێچوویەکی زۆری هەبێت و ڕەوایەتییەکەی لە ناو کورددا لاواز بکات؛ بەتایبەت کە پشتیوانی لە چەکدانان و کەمبوونەوەی مەیلی خەباتی چەکداری لە کۆمەڵگەی کوردیدا زیادی کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا، بەردەوامیی ئەم پرۆسەیەش بەستراوەتەوە بە پابەندبوونی کردەیی هەموو لایەنەکانەوە.

​لە ڕوانگەی نووسەرەوە، پەسەندکردنی یاسای چەکدانان و کۆتاییهێنان بە پێکدادان، قۆناغی یەکەمی پرۆسەی ئاشتیی بە فەرمی کردووە، بەڵام داهاتووی ئەم هەنگاوە بەستراوەتەوە بە بڕیارە سیاسییەکانی دەوڵەت و حزبەکانەوە. پرسی سەرەکی چیتر تەنیا چۆنیەتیی چەکدانانی ئەندامانی پەکەکە نییە، بەڵکو ئەوەیە کە ئایا تورکیا دەتوانێت دوای چوار دەیە ململانێ، سیستەمی سیاسیی خۆی لە لۆژیکی ئەمنی و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسی کورد تێپەڕێنێت و لە ڕێگەی دامەزراوە دیموکراتییەکانەوە وەڵامی داواکارییە هەڵپەسێردراوەکان بداتەوە یان نا. ئەم گۆڕانکارییە، بە بڕوای چاتم هاوس، پێوەری ڕاستەقینەی هەڵسەنگاندنی سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی لە نێوان تورکیا و کوردەکاندا دەبێت.