بەپێی هەواڵی کوردپرێس، گوتەبێژێکی یەکێتیی ئەورووپا بە کوردستان24ـی رایگەیاندووە، یەکێتیی ئەورووپا لە نزیکەوە چاودێریی ڕووداوەکانی عێراق دەکات و هانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیی عێراق دەدات هەر ناکۆکییەک لە رێگەی گفتوگۆی بنیاتنەرەوە چارەسەر بکەن.

ئەم هەڵوێستەی یەکێتیی ئەورووپا دوای پەرەسەندنی گرژییەکانی ئەم دواییەی نێوان هەولێر و بەغدا دێت، کە لە ئەنجامی بڕیارەکانی حکوومەتی فیدراڵیی عێراق لەبارەی کێڵگە نەوتییەکان، دەروازە سنوورییەکان و راگرتنی کاتیی بەشە بەرهەمە نەوتییەکانی کارگە و کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان، هەروەها بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدراڵی لەسەر سنووری دەسەڵاتی هەرێم و بڵاوەپێکردنی هێزە فیدراڵییەکان لە سنوورەکاندا، سەریان هەڵداوە.