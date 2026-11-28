دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە ماوەی چەند مانگێکدا لە جەختکردنەوە لەسەر پەیوەندییە دۆستانەکان لەگەڵ کوردەکانەوە گەیشتووەتە ڕەخنەگرتنی ئاشکرا لە ئەدای کورد و پشتگیریکردن لە سیاسەتەکانی حکوومەتی ناوەندیی عێراق بەرامبەربە هەرێمی کوردستاندا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پشکنینی لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ لە ساڵی ٢٠٢٦دا نیشانی دەدات سەرۆکی ئەمریکا بە درێژاییی مانگەکانی ڕابردوو هێواش هێواش شێوازی قسەکردنی خۆی سەبارەت بە کوردەکان گۆڕیوە. شێوازی قسەکردنی ئەو لە سەرەتادا لەگەڵ جەختکردنەوە لەسەر پەیوەندییە دۆستانەکان و پشتگیریکردنی کوردەکان هاوڕا بوو، بەڵام دوای پێشهاتەکانی شەڕ دژی ئێران و ناکۆکی لەسەر هاوکاریی گرووپە کوردییەکان، بووە هۆی ڕەخنەی ئاشکرا و دەربڕینی ناڕەزایەتی لێیان و ئێستا لە هەڵوێستگرتنەکەی ئەم دوایییەیدا سەبارەت بە قەیرانی هەولێر و بەغدا، لەگەڵ پشتگیریی ئاشکرا لە فراوانکردنی دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندیی عێراق هاوڕا بووە.

ئەم گۆڕانی شێوازی قسەکردنە لە بارودۆخێکدا گرنگی پەیدا دەکات کە ترەمپ لە ٢٧ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦دا، لە کاتێکدا پشتگیریی لە هەنگاوەکانی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بۆ چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت لە سەرانسەری ئەم وڵاتەدا کرد کە هیچ ئاماژەیەکی بە هەرێمی کوردستان، پێگە فیدراڵییەکەی یان پێویستیی ڕەچاوکردنی دەسەڵاتدارییە یاسایییەکانی ئەم ناوچەیە نەدا. ئەم هەڵوێستگرتنە لە درێژەی ڕەخنەکانی پێشووی ترەمپ لە کوردەکان، پرسیارگەلێکی سەبارەت بە گۆڕانی تێڕوانینی حکوومەتی ئەمریکا بۆ هاوپەیمانە کوردەکانی خۆی و ئەگەری کاریگەریی ناکۆکییەکانی سەردەمی شەڕی ئێران لەسەر سیاسەتی واشنتن بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان دروست کردووە.

یەکێک لە ڕوونترین نیشانەکانی گۆڕانی شێوازی قسەکردنی ترەمپ، بەراوردکردنی لێدوانەکانییەتی لە کانوونی دووەم و ئایاری ٢٠٢٦دا.

ترەمپ لە ٢٠ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٦دا، لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە پشتگیریی ئەمریکا لە مافەکانی کوردەکانی سووریا و گەرەنتیکردنی ئاسایشیان لە بەرامبەر هێرشی هێزە سەر بە حکوومەتی دیمەشقدا، گوتی: «من کوردەکانم خۆش دەوێت». ئەو زیادی کرد کە ئەمریکا پەیوەندیی باشی لەگەڵ کوردەکاندا هەبووە و لە هەوڵدایە پشتگیرییان بکات.

ئەو بێگومان لە هەمان لێدوانەکاندا جەختی کردەوە کە کوردەکان لە ڕابردوودا یارمەتیی دارایی و توانای بەرچاویان لە ئەمریکا وەرگرتووە و بەشێک لە هاوکارییەکەیشیان لە ئاراستەی بەرژەوەندییەکانی خۆیاندا بووە. سەرەڕای ئەم سەرنجانە، شێوازی گشتیی قسەکردنی ئەو هێشتا جەختی لە دۆستایەتی و هاوکاری لەگەڵ کوردەکاندا دەکردەوە.

ترەمپ لە ٧ی ئازاری ٢٠٢٦یشدا لە کاردانەوە بەرامبەر بە تێوەگلانی کوردەکان لە ڕەوتی شەڕی ئەمریکا دژی ئێراندا گوتی ئەمریکا لەگەڵ کوردەکاندا پەیوەندیی زۆر دۆستانەی هەیە و نایەوێت ئەوان بچنە ناو شەڕەوە یان زیانیان پێ بگات. ئەو بە ئاماژەدان بە پێشینەی هاوکاریی واشنتن و کوردەکان گوتی پەیوەندیی باش لە نێوان هەر دوو لایەندا بەرقەرار بووە.

بەڵام ئەم گوتارە لە مانگی ئایاردا گۆڕانێکی بەرچاوی بەسەردا هات. ترەمپ لە ١١ی ئایاری ٢٠٢٦دا، لە میانی قسەکانیدا لە کۆشکی سپی، بە ڕەخنەگرتنی توند لە کارکردی کوردەکان لە بابەتی گواستنەوەی چەکدا گوتی: «پێمان وابوو کوردەکان چەکەکان ڕادەستی ئێمە دەکەن، بەڵام کوردەکان ئێمەیان نائومێد کرد.»

ئەو لە درێژەدا بە دووبارەکردنەوەی دەستەواژەی «کوردەکان تەنیا وەردەگرن»، بانگەشەی ئەوەی کرد ئەوان ئەو چەکانەی کە بڕیار بوو ڕادەستی بکەن، لە لای خۆیان هێشتووەتەوە و گوتی: «من بە ڕاستی لە کوردەکان نائومێدم.»

ترەمپ هەروەها بە ڕەخنەگرتن لە پێشینەی هاوکاریی سەربازیی کوردەکان لەگەڵ ئەمریکادا گوتی ئەوان ئەو کاتە بە باشی شەڕ دەکەن کە پارە وەربگرن.

ئەم لێدوانانە بە بەراورد لەگەڵ قسەکانی کانوونی دووەم و ئازاردا، گۆڕانێکی ئاشکرا لە شێوازی قسەکردنی سەرۆکی ئەمریکادا نیشان دەدەن. لەگەڵ ئەوەشدا، دەبێت سەرنج بدرێتە ئەوەی کە ترەمپ لە ئایاردا باسی لە بانگەشەیەک سەبارەت بە ڕادەستنەکردنی چەک بە کەسە خوازراوەکانی ترەمپ دەکرد، بەڵام گرووپە کوردییەکان ئەم تۆمەتەیان ڕەت کردووەتەوە. هەروەها کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان گوتوویانە لە ناردنی بارێکی لەم چەشنە لە لایەن ئەمریکاوە ئاگادار نەبوون. کەواتە، ناکرێت بانگەشەکەی ترەمپ وەک ڕاستییەکی سەلمێنراو لێک بدرێتەوە.

گۆڕانی شێوازی قسەکردنی ترەمپ بەرامبەر بە کوردەکان هاوکات لەگەڵ هەڵوێستەکانی تۆم باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و عێراق و باڵیۆزی ئەم وڵاتە لە تورکیا، سەبارەت بە داڕشتە و دەزگای سیاسیی عێراق و پێگەی هەرێمی کوردستان هەڵدەسەنگێنرێت.

باراک لە ١١ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦دا، لە کۆبوونەوەی دەستپێشخەریی عێراق لە پەیمانگای چاتام هاوسی لەندەن، لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە گەرەنتیکردنی مافەکانی کورد و ڕۆڵی ئەمریکا لە ناکۆکییەکانی هەولێر و بەغدادا گوتی: «ئەم پرسە تێپەڕێنن؛ ئەمە بڕیاری عێراقە، نەک بڕیاری ئەمریکا.»

ئەو هەروەها جەختی کردەوە واشنتن بە نیاز نییە دەستوەردان بکات و ناکۆکییەکانی نێوان هەرێم و حکوومەتی ناوەندی دەبێت لە چوارچێوەی بڕیاردانی عێراقدا ڕوون و چارەسەر بکرێن.

ڕێناد مەنسوور، توێژەری پەیمانگای چاتام هاوس، لە ڕاپۆرتی نیویۆرک تایمزدا لە ٢٤ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦، ڕوانگەی حکوومەتەکەی ترەمپ و بەتایبەتی تۆم باراکی بە پشتگیریکاری چڕبوونەوەی زیاتری دەسەڵات لە بەغدادا هەڵسەنگاند و گوتی باراک بە ڕاشکاوی نیشانی داوە کە باوەڕێکی ئەوتۆی بە کاراییی سیستەمی فیدراڵیی عێراق نییە.

ئەم لێدوانانە نیشانی دەدەن گۆڕانی تێڕوانینی واشنتن تەنیا بە ناڕەزایەتیی ترەمپ لە کارکردی کوردەکان لە میانی شەڕی ئێراندا سنووردار نییە و دەتوانێت لەگەڵ ئاراستەگرتنێکی سیاسیی بەرفراوانتر بۆ بەهێزکردنی حکوومەتی ناوەندیی عێراقیش پەیوەندیی هەبێت.

گرنگترین نیشانەی نوێی ئەم گۆڕانی ڕوانگەیە، پەیامەکەی ترەمپە لە ٢٧ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦دا. ئەو لە ترووس سۆشیال پشتگیریی لە هەنگاوەکانی عەلی زەیدی بۆ چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت لە سەرانسەری عێراقدا، ڕاگرتنی قاچاخی نەوت، کۆتاییهێنان بە گەندەڵی و خستنەژێر کۆنتڕۆڵی تاکلایەنەی دەوڵەتی تەواوی چەکەکان کرد.

ترەمپ هەروەها پشتگیریی لە هەوڵەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ دروستکردنی عێراقێکی یەکگرتوو، بەهێز و خاوەن سەربەخۆییی بڕیاردانی سیاسی کرد.

گرنگیی ئەم پەیامە لەوەدایە کە ترەمپ لە ناوەڕاستی ناکۆکیی توندی بەغدا و هەولێردا، بە بێ ئاماژەدان بە پێگەی فیدراڵیی هەرێمی کوردستان و مافە یاسایییەکانی، پشتگیریی لە سیاسەتی حکوومەتی ناوەندی کرد. ئەو تەنانەت لە چوارچێوەبەندیی پەیامەکەی خۆیدا دەستەواژەی «چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت لە سەرانسەری عێراقدا»ی بەکار هێنا؛ دەستەواژەیەک کە لە بارودۆخی ئێستادا دەتوانێت وەک پشتگیریی سیاسی لە فراوانکردنی دەسەڵاتدارییەکانی بەغدا لێک بدرێتەوە.

ڤیکتۆریا تایلۆر، جێگری پێشووی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و ئێران، لە کاردانەوە بەرامبەر بەم پەیامە لە تۆڕی ئێکسدا نووسی کە لێدوانەکانی ترەمپ وەک فڕێدانی نارنجۆکە لە ناوەڕاستی ناکۆکیی بەغدا و هەولێردا. ئەو جەختی کردەوە ترەمپ لە جێی بانگهێشتکردنی لایەنەکان بۆ دانوستان و ڕەچاوکردنی دەستووری عێراق، بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە پشتگیریی لە عەلی زەیدی و فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەریی عێراق، کردووە. لە ڕوانگەی تایلۆرەوە، ئەم پەیامە نیشانەیەکە لە پشتیوانیی حکوومەتی ئەمریکا لە چڕبوونەوەی زیاتری دەسەڵات لە بەغدادا بە زیانی هەرێمی کوردستان.

بێگومان وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ٢١ی تشرینی دووەم، واتە چەند ڕۆژێک پێش پەیامەکەی ترەمپ، هێشتا جەختی لە پشتگیریی واشنتن لە هەرێمێکی کوردستانی بەهێز، یەکگرتوو و خۆڕاگر کردبووەوە و بە یەکێک لە کۆڵەکەکانی پەیوەندییەکانی ئەمریکا و عێراقی زانیبوو. ئەم بابەتە نیشانی دەدات لە نێوان گوتاری فەرمیی وەزارەتی دەرەوە و شێوازی هەڵوێستگرتنی کەسیی ترەمپدا لە قەیرانی ئەم دوایییەدا جیاوازیگەلێک هەن.

تۆڵەسەندنەوە یان گۆڕینی ئەولەویەتەکانی سیاسەتی ئەمریکا؟

کۆی ئەم پێشهاتانە دوو ئەگەر دەخەنە ڕوو. یەکەم ئەوەیە کە ناڕەزایەتیی ترەمپ لە ڕەفتاری کوردەکان لە میانی شەڕی ئەم دوایییەدا، بەتایبەتی ئەوەی ئەو بە هاوکارینەکردنیان لە گواستنەوەی چەکدا دەزانێت، لە گۆڕانی شێوازی قسەکردن و ڕوانگەی سیاسیی ئەو بەرامبەر بە کوردەکان ڕۆڵی هەبووە. لێدوانە ڕاشکاوەکانی سەرۆکی ئەمریکا لە ئایاری ٢٠٢٦دا نیشانی دەدەن ئەم ناڕەزایەتییە ڕاستەقینە بووە.

ئەگەری دووەم ئەوەیە کە گۆڕانی شێوازی قسەکردنی ترەمپ بەشێک بێت لە ڕوانگە بەرفراوانترەکەی حکوومەتەکەی بۆ بەهێزکردنی حکوومەتە ناوەندییەکان لە ناوچەکەدا و کەمکردنەوەی پشتگیریی سیاسی لە داڕشتە خاوەن دەسەڵاتدارییە سەربەخۆکان. هەڵوێستە ڕەخنەیییەکانی تۆم باراک سەبارەت بە فیدراڵیزمی عێراق، ڕوانگەی حکوومەتەکەی ترەمپ بەرامبەر بە تێکەڵکردنی هێزە کوردییەکانی سووریا لە داڕشتەی حکوومەتی دیمەشقدا و پشتگیریی ئەم دوایییەی سەرۆکی ئەمریکا لە زەیدی، نیشانەگەلێکن بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەم ئەگەرە.

لەم نێوەندەدا، ناکۆکییە ناوخۆیییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و بێتواناییی ڕێبەرانی هەرێم لە پێکهێنانی حکوومەتێکی هەرێمیی سەقامگیردا پێگەی دانوستانی هەولێریشی لە بەرامبەر بەغدادا لاواز کردووە. ئەم دۆخە ڕەنگە تێچووی پشتگیریی سیاسیی واشنتنی لە هەرێم کەم کردبێتەوە.

بەڵگە و نیشانە بەردەستەکان نیشانی دەدەن ترەمپ لە ساڵی ٢٠٢٦دا شێوازی قسەکردنی خۆی سەبارەت بە کوردەکان گۆڕیوە: ئەو لە کانوونی دووەم و ئازاردا باسی لە دۆستایەتی لەگەڵ کوردەکان، پەیوەندیی باش لەگەڵیان و هەوڵدان بۆ پشتگیریکردنیان دەکرد، بەڵام لە ئایاردا بە گوتارێکی توند ڕەخنەی لە کارکردیان لە میانی شەڕی ئێراندا گرت و لە تشرینی دووەمیشدا لە گرنگترین قەیرانی سیاسیی ئەم دوایییەی نێوان هەولێر و بەغدادا، بە بێ ئاماژەدان بە مافە فیدراڵییەکانی هەرێم، پشتگیریی لە سیاسەتەکانی حکوومەتی ناوەندی کرد.

ئەم یەک لە دوای یەکهاتنە کاتییە، ئەگەری کاریگەریی ناڕەزایەتیی سەرچاوەگرتوو لە شەڕی ئەم دوایییە لەسەر گۆڕانی تێڕوانینی ترەمپ بەهێز دەکات، بەڵام بۆ سەلماندنی ئەوەی کە پشتگیریی ئەو لە زەیدی بە ئامانجی تۆڵەسەندنەوە لە کوردەکان ئەنجام دراوە، نیشانەی ڕاستەوخۆی پێویست لە بەردەستدا نییە.

ئەوەی لە ئێستادا سەلمێنراوتر دەردەکەوێت، گۆڕانی شێوازی قسەکردنی ترەمپە لە گوتاری دۆستایەتی و پشتگیریکردنی کوردەکانەوە بۆ گوتاری ڕەخنەیی و دواتر گرتنەبەری هەڵوێستێکی سیاسی کە لە کرداردا یارمەتیی بەهێزکردنی پێگەی حکوومەتی ناوەندیی عێراق دەدات لە بەرامبەر هەرێمی کوردستاندا. ئەوەی کە ئەم گۆڕانە تەنیا سەرچاوەی گرتووە لە ناڕەزایەتیی کەسیی ترەمپ یان نیشانەی گۆڕانێکی جێگیرە لە سیاسەتی ئەمریکادا بەرامبەر بە داڕشتەی فیدراڵیی عێراق، بە شێوازی مامەڵەکردنی کردەییی واشنتن لەگەڵ ناکۆکییە نەوتی، سنووری و یاسایییەکانی هەولێر و بەغداوە بەستراوە.