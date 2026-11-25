فەرمانە تازەکانی حکوومەتی عێراق بۆ سەپاندنی کۆنتڕۆڵ بەسەر سەرچاوە نەوتییەکان و دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستاندا، لە پاڵ هەڵوێستەکانی تام باراک سەبارەت بە پێویستیی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی کوردەکان لە چوارچێوەی عێراقدا و کەمبوونەوەی خواستی واشنتن بۆ دەستتێوەردانی ڕاستەوخۆ، نیگەرانییەکانی سەبارەت بە داهاتووی پێگەی فیدراڵیی هەرێم و ئەگەری لاوازبوونی دەسەڵاتدارییەکانی زیاد کردووە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، زیادبوونی گوشارەکانی حکوومەتی ناوەندیی عێراق بۆ بەدەستەوەگرتنی کۆنتڕۆڵی سەرچاوە نەوتییەکان، داهاتە دارایییەکان و دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستان، هاوکات لەگەڵ کشانەوەی هێزە ئەمریکییەکان و کەمبوونەوەی پشتگیریی کردەییی واشنتن لە پێکهاتە سەربەخۆکانی کوردەکان، نیگەرانییەکانی سەبارەت بە داهاتووی پێگەی سیاسی و یاساییی هەرێم زیاد کردووە. فەرمانە نوێیەکانی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بۆ فراوانکردنی دەسەڵاتدارییەکانی حکوومەتی فیدراڵ لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی هەرێمدا، لە پاڵ هەڵوێستەکانی تام باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە کاروباری سووریا و عێراقدا، سەبارەت بە پێویستیی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی کوردەکان لەگەڵ بەغدادا و خۆبواردنی واشنتن لە دەستتێوەردان، لێکچوونگەلێکی لەگەڵ ئەو ڕەوتەدا هەیە کە لە سووریادا بووە هۆی لەدەستدانی بەشێکی گرنگی دەسەڵاتدارییەکانی خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان.

عەلی زەیدی لە ٢٤ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦دا کۆمەڵێک فەرمانی بۆ فراوانکردنی کۆنتڕۆڵی حکوومەتی فیدراڵ بەسەر سەرچاوە نەوتییەکان و دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستاندا دەرکرد. لەسەر بنەمای ئەم فەرمانانە، بەڕێوەبردنی تەواوی دەروازە سنوورییەکانی هەرێم دەبێت بە دەستەی دەروازە سنوورییەکانی حکوومەتی ناوەندی بسپێردرێت و حکوومەتی هەرێمیش نابێت بە بێ مۆڵەتی وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ هەناردەکردنی نەوتی خاو و بەرهەمە نەوتییەکان بڕیار بدات.

هەروەها وەزارەتی نەوتی عێراق ڕاسپێردراوە بەڕێوەبردنی کێڵگە نەوتییە سەر بەم وەزارەتخانەیە لە پارێزگاکانی کەرکووک، نەینەوا، دیالە و سەلاحەددیندا کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمنیی هێزە کوردییەکاندان، بگرێتە ئەستۆ. لە چوارچێوەی ئەم بڕیارانەدا، هێزەکانی پۆلیسی وزە، کارمەندانی وەزارەتی نەوت و هێزە ئەمنییە فیدراڵییەکان لە ڕێڕەوەکانی بەرەو شارەکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆکدا جێگیر دەکرێن و خاڵەکانی پشکنین و تاقیکردنەوەی بەرهەمە نەوتییەکان دروست دەکرێن.

حکوومەتی عێراق هەروەها فەرمانی داخستنی دەروازە نافەرمییەکان و ڕێڕەوە پەیوەندیدارەکانی نێوان هەرێم و پارێزگا دراوسێیەکانی، دانانی کەرەستەی ئەلیکترۆنی بۆ پێوانەکردنی بەرهەمهێنانی بیرە نەوتییەکان و دروستکردنی سیستەمێکی ژمارەییی چاودێریکردن بەسەر هێڵەکانی گواستنەوەی نەوتدا دەرکردووە.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەم هەنگاوانەی لە چوارچێوەی بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی نەوت، ڕێگریکردن لە بەفیڕۆدانی سەرچاوە نیشتمانییەکان و چەسپاندنی سەروەریی حکوومەتی فیدراڵدا پاساو داوە. ئەم بڕیارانە دوای لێکۆڵینەوەکان سەبارەت بە تۆڕی قاچاخی نەوت لە کۆمپانیای دەوڵەتیی نەوتی باکوور و لە بارودۆخێکدا گیراون کە بەغدا و هەولێر هێشتا لەسەر خاوەندارێتی و بەڕێوەبردنی کێڵگە نەوتییەکان و دەسەڵاتدارییە یاسایییەکانی هەر دوو لایەن ناکۆکییان هەیە.

ئاژانسی هەواڵیی ڕۆیتەرز لە ڕاپۆرتی ٢٤ی تشرینی دووەمی خۆیدا نووسیویەتی کە ئەم بڕیارانە دەتوانن ناکۆکییە لەمێژینەکانی حکوومەتی ناوەندی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر نەوت، داهاتەکان، ناوچە جێناکۆکەکان و بازرگانیی سنووری توندتر بکەن. لەسەر بنەمای ئەم ڕاپۆرتە، فەرمانە نوێیەکانی حکوومەتەکەی زەیدی لە چاودێریکردنی هەناردەکردنی نەوت فراوانترن و لە کرداردا بەڕێوەبردنی هەندێک کێڵگەی نەوتی و دەروازەگەلێک دەکەنە ئامانج کە تا ئێستا لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمنی و کارگێڕیی هەرێمدا بوون.

ڕۆژنامەی فایننشڵ تایمزیش لە ڕاپۆرتێکدا لە هەمان ڕۆژدا، هەنگاوەکانی زەیدی وەک بەشێک لە هەوڵێکی بەرفراوانتری حکوومەتی ناوەندی بۆ چڕکردنەوەی دەسەڵات وەسف کردووە و نووسیویەتی کە ئەم بڕیارانە دەتوانن دەسەڵاتدارییە ئابوورییەکانی هەرێمی کوردستان سنووردار بکەن. ئەم ڕۆژنامەیە هەروەها ئاماژەی بە ناکۆکییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی کردووە و نووسیویەتی کە درزی نێوان هەر دوو حیزب دەتوانێت پێگەی حکوومەتی هەرێم لە بەرامبەر بەغدادا لاواز بکات.

لە هەمان بواردا، ڕووداوی ئینگلیزی لە ٢٢ی تشرینی دووەمدا هەواڵی چوار داواکاریی حکوومەتی ناوەندیی عێراقی دابوو کە بە گوتەی کاربەدەستێکی باڵای کوردی ئامادە لە دانوستانەکانی هەولێر و بەغدادا، ڕووبەڕووی دژایەتیی ڕێبەرانی هەرێم بووەتەوە. ئەم داواکارییانە جێگیرکردنی سوپای عێراق لە سەرتاسەری سنوورە نێودەوڵەتییەکان، لەوانە سنوورەکانی هەرێم لەگەڵ تورکیا و ئێران، سپاردنی بەڕێوەبردنی دەروازە سنوورییەکان بە کۆمپانیایەکی نێودەوڵەتیی بێلایەن، گواستنەوەی کۆنتڕۆڵی بەشێک لە ناوچە جێناکۆکەکان بۆ حکوومەتی ناوەندی و سپاردنی تەواوی بەڕێوەبردنی کەرتی نەوتی هەرێم بە بەغدایان لە خۆ گرتبوو.

ڕاپۆرتی ڕووداو هەروەها ئاماژەی بە لێدوانەکانی حەیدەر عەبوودی، وتەبێژی حکوومەتی عێراق، سەبارەت بە ئەگەری چوونەناوەوەی هێزەکانی سوپا بۆ بەشێک لە هەرێم لە چوارچێوەی بەرەنگاربوونەوەی قاچاخدا کردووە. مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشتریش لە کاردانەوە بە نیگەرانییەکانی سەبارەت بە ئەگەری پێشڕەویی سوپای عێراق دوای کشانەوەی هێزە ئەمریکییەکان گوتبووی جێی داخە کە هاووڵاتییانی وڵاتێک بۆ پاراستن لە بەرامبەر هێزە سەربازییەکانی هەمان وڵاتدا پێویستییان بە پشتگیریی دەرەکی هەبێت.

مەسرور بارزانی لە کاردانەوە بە فەرمانە نوێیەکانی زەیدیشدا ئەوانی بە قبووڵنەکراو زانی و جەختی کردەوە کە ناوەڕۆکی بڕیارەکانی بەغدا لەگەڵ لێکگەیشتنەکانی پێشووی نێوان هەر دوو لایەندا یەک ناگرێتەوە. ئەو گوتی حکوومەتی هەرێم هێشتا بۆ گفتوگۆ لەسەر بنەمای دەستوور ئامادەیە، بەڵام مافە یاسایییەکانی هەرێم نابێت بکەونە ژێر کاریگەریی بەرژەوەندییە تاکەکەسی و سیاسییەکانەوە.

پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیش لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا، بڕیارەکانی حکوومەتی ناوەندیی سەبارەت بە کۆنتڕۆڵکردنی کێڵگە نەوتییەکان و دەروازە سنوورییەکانیان بە چاوەڕواننەکراو و سەرسووڕهێنەر وەسف کرد و هۆشدارییان دا کە لاوازکردنی بوونی سیاسیی هەرێمی کوردستان هێڵی سووریانە. هەر دوو حیزب جەختیان کردەوە کە هەرێم داواکارییەکی لە مافە ڕوونکراوەکانی دەستووری عێراق فراوانتری نییە و ناکۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا دەبێت لە ڕێگەی دەستوورەوە یەکلا بکرێنەوە.

بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانی، لە کاردانەوەیەکی جیادا جەختی لە بەرگریکردن لە ناسنامەی کوردی، دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردستان و پێگەی یاساییی هەرێم کردەوە.

ئەم هەڵوێستانە لە بارودۆخێکدا خراونەتە ڕوو کە ناکۆکییەکانی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی بە درێژاییی مانگەکانی ڕابردوو توندتر بوون. کشانەوەی یەکێتیی نیشتمانی لە حکوومەتی هەرێم و ناکۆکییەکانی هەر دوو حیزب لەسەر پێکهێنانی کابینە و دابەشکردنی دەسەڵاتدارییەکان، قەیرانی سیاسیی حکوومەتی هەرێمی قووڵتر کردووەتەوە.

ڕۆژنامەی نەشناڵ لە ڕاپۆرتێکدا لە ١٤ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦دا، ناکۆکییەکانی هەر دوو حیزبی بە جدیترین ڕووبەڕووبوونەوەی سیاسییان بە درێژاییی ساڵانی ڕابردوو وەسف کرد و سەبارەت بە ئەگەری گەڕانەوەی پێکهاتەی دووئیدارەیی لە هەرێمدا هۆشداریی دا. ئەم ڕاپۆرتە وەبیری هێنایەوە کە لە نێوان ساڵانی ١٩٩٨ تا ٢٠٠٦دا، پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی هەر یەکەیان ناوچەکانی ژێر هەژموونی خۆیان بە پێکهاتە کارگێڕی و سیاسییە جیاکانەوە بەڕێوە دەبرد.

لە بارودۆخێکی لەم چەشنەدا، هەڵوێستەکانی تام باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا لە کاروباری سووریا و عێراقدا، سەبارەت بە ناکۆکییە ناوخۆیییەکانی کوردەکان و پەیوەندییەکانی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی ناوەندیدا گرنگییەکی تایبەتی پەیدا کردووە.

تام باراک لە ١١ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦دا لە دانیشتنی دەستپێشخەریی عێراق لە ناوەندی هزریی چاتەم هاوسی لەندەندا، لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئەمریکا چ گەرەنتییەک بۆ ڕێگریکردن لە لاوازبوونی پێگەی یاسایی و فیدراڵیی هەرێمی کوردستان لە لایەن حکوومەتی ناوەندییەوە پێشکەش دەکات، گوتی ئەم بابەتە پەیوەندیدارە بە عێراقەوە و بڕیاردان سەبارەت پێی لە ئەستۆی لایەنە عێراقییەکاندایە.

ئەو ڕوو بە ڕێبەرە کوردەکان گوتی: «ڕاسپاردەی من و سەرۆککۆماری ئەمریکا ئەوەیە کە لەم ناکۆکییانە بپەڕنەوە.»

تام باراک هەروەها ناکۆکییەکانی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی بە ململانێ خێزانییەکان شوبهاند و گوتی واشنتن ناتوانێت بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییە ناوخۆیییەکانی کوردەکان دەستتێوەردان بکات. ئەو جەختی کردەوە کە ئەمریکا خوازیاری یەکگرتوویی هەرێمی کوردستان و هاوئاهەنگییەتی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندیی عێراقدا.

تام باراک لە هەمان کاتدا پشتگیریی لە هەرێمێکی کوردستانی یەکگرتوو و بەهێز کرد، بەڵام سەبارەت بە پێشکەشکردنی گەرەنتییە دامەزراوەیییەکان بۆ پاراستنی دەسەڵاتدارییە فیدراڵییەکانی هەرێم پابەندییەکی دیاریکراوی نەدا.

ئەم هەڵوێستە لە کاتێکدا گیرا کە تام باراک پێشتریش لە دۆسیەی سووریادا پشتگیریی لە تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە پێکهاتەی حکوومەتی ناوەندیدا کردبوو. دوای پێشڕەویی هێزە حکوومییەکانی سووریا لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی کوردەکاندا لە کانوونی دووەمی ٢٠٢٦دا، واشنتن پێشوازیی لە ڕێککەوتنی دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیموکرات بۆ تێکەڵکردنی سەربازی و کارگێڕی کرد.

ناوەندی هزریی چاتەم هاوس لە شیکارییەکدا لە ١٠ی شوباتی ٢٠٢٦دا سەبارەت بە لێکەوتەکانی پێشهاتەکانی سووریا بۆ کوردەکان نووسی کە پێشڕەویی سەربازیی حکوومەتی دیمەشق و خۆبواردنی ئەمریکا لە دەستتێوەردان، بووە هۆی کۆتاییهاتنی بەشێکی گرنگی خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا. ئەم شیکارییە هەروەها ئاماژەی بە لێدوانەکانی تام باراک کرد کە گوتبووی ئەرکی سەرەتاییی هێزەکانی سووریای دیموکرات تا ڕادەیەکی زۆر کۆتایی هاتووە و کوردەکان دەبێت لە پێکهاتەی حکوومەتی سووریادا تێکەڵ بکرێن.

لە ڕێککەوتنی ٣٠ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٦ی نێوان دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیموکراتدا، تێکەڵکردنی قۆناغبەندیی هێزە کوردییەکان لە وەزارەتی بەرگری و گواستنەوەی دامەزراوە کارگێڕییەکانی ئیدارەی خۆسەر بۆ ناو پێکهاتەی حکوومەتی ناوەندی پێشبینی کرا. لەسەر بنەمای ڕاپۆرتە بڵاوکراوەکان سەبارەت بە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە، چوار لیوای هێزەکانی سووریای دیموکرات لە پێکهاتەی وەزارەتی بەرگریی سووریادا تێکەڵ کران و ڕەوتی گواستنەوەی بەرپرسیارێتیی کارگێڕیی مەدەنیی ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی پێشووی کوردەکان بۆ دامەزراوەکانی حکوومەتی ناوەندی دەستی پێ کرد.

لە ئەنجامی ئەم پێشهاتانەدا، ئیدارەی خۆسەر کە بە درێژاییی ساڵانی شەڕی ناوخۆی سووریا خاوەنی پێکهاتە سەربازی، ئەمنی، کارگێڕی و ئابوورییە سەربەخۆکان بوو، بەشێکی گرنگی دەسەڵاتدارییەکانی خۆی لە دەست دا و کەوتە سەر ڕێڕەوی تێکەڵبوون لە پێکهاتەی حکوومەتی دیمەشقدا.

لێکچوونی هەڵوێستەکانی واشنتن لە هەر دوو دۆسیەی عێراق و سووریادا لەم ڕووەوە جێی سەرنج بووە کە ئەمریکا لە هەر دوو حاڵەتەکەدا جەختی لە پێویستیی ڕێککەوتنی کوردەکان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندیدا کردووەتەوە و خۆی لە پێدانی گەرەنتییەکی ڕوون بۆ پاراستنی پێکهاتە سەربازی و کارگێڕییە سەربەخۆکانی کورد پاراستووە. لەگەڵ ئەوەشدا، لە عێراقدا، تۆم باراک پشتگیریی لە هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی فیدراڵ یان هەڵوەشاندنەوەی حکوومەتی هەرێم نەکردووە و تەنیا بەرپرسیارێتیی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی خستووەتە ئەستۆی لایەنە عێراقییەکان.

کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان لە ٣٠ی ئەیلوولی ٢٠٢٦دا، یەکێکی تر لە پێشهاتە کاریگەرەکان لەسەر پێگەی سیاسی و ئەمنیی هەرێم هەژمار دەکرێت. ئەم کشانەوەیە لە بارودۆخێکدا ڕووی دا کە هەرێم بە درێژاییی ساڵانی ڕابردوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشە ئەمنییەکان و هێرشە مووشەکی و درۆنییەکان پشتی بە پشتگیریی سەربازی و هەواڵگریی ئەمریکا دەبەست.

ڕاپۆرتی زانکۆی ئەمریکیی واشنتن لە ٢٨ی ئەیلوولی ٢٠٢٦دا بە بەشداریکردنی پسپۆڕانێکی وەک مایکڵ نایتس، ئێلیزابێت دێنت و کامەران پاڵانی، لێکەوتەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکای پشکنیوە. لەم ڕاپۆرتەدا، کەمبوونەوەی توانای بەرگریی هەرێم لە بەرامبەر هێرشە مووشەکی و درۆنییەکاندا، سەختتربوونی دەستڕاگەیشتن بە کەرەستە سەربازییەکان و کەمبوونەوەی هێزی دانوستانی هەولێر لە بەرامبەر بەغدادا وەک بەشێک لە لێکەوتە ئەگەرییەکانی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ناو براون.

ئێلیزابێت دێنت، توێژەری پەیمانگای واشنتن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک، ئاماژەی بەو بۆشایییە کردووە کە لە بواری بەرگریی ئاسمانیی هەولێر، سلێمانی و ژێرخانەکانی وزەدا دروست بووە. مایکڵ نایتسیش بە لەبەرچاوگرتنی پێکهاتەی گواستنەوەی کەرەستە سەربازییەکان بۆ عێراق، جەختی لە کاریگەریی حکوومەتی فیدراڵ و وەزارەتی بەرگریی ئەم وڵاتە لەسەر ڕەوتی وەرگرتنی کەرەستە سەربازییەکان لە لایەن هەرێمەوە کردووەتەوە.

ڕاپۆرتی پەیمانگای توێژینەوە ئەمنی و بەرگرییەکانی ئەمریکا، جینسا، لە ١٧ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٦یشدا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانیی لە هەرێم لە پاڵ ناکۆکییەکانی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانیدا بە یەکێک لە هۆکارەکانی زیادبوونی لاوازیی ئەمنیی کوردستانی عێراق زانیوە. ئەم ڕاپۆرتە دەنووسێت کە بە کەمبوونەوەی ئامادەبوونی سەربازیی ئەمریکا، هەرێم لە بەرامبەر هەڕەشە دەرەکییەکان و گرووپە چەکدارە ناوخۆیییەکانی عێراقدا بێپەناتر بووە.

وابەستەییی داراییی هەرێم بە بەغداوە یەکێکی تر لە تەوەرە گرنگەکانی ئەم پێشهاتانەیە. حکوومەتی هەرێم بە درێژاییی ساڵانی ڕابردوو بەهۆی ناکۆکییە نەوتی و بودجەیییەکانەوە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی، چەندین جار ڕووبەڕووی دواکەوتن لە وەرگرتنی پشکی بودجە و پێدانی مووچەی کارمەندانی دەوڵەت بووەتەوە.

دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق لە ساڵی ٢٠٢٢دا یاسای نەوت و گازی هەرێمی بە پێچەوانەی دەستوور ڕاگەیاند و داوای ڕادەستکردنی بەرهەمی نەوتی هەرێمی بە وەزارەتی نەوتی عێراق کرد. ناکۆکییەکانی هەر دوو لایەن هەروەها بووە هۆی ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لە ڕێڕەوی تورکیاوە بۆ ماوەی زیاتر لە دوو ساڵ. هەناردەکردنی نەوت لە ئەیلوولی ٢٠٢٥ و لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکدا دەستی پێ کردەوە کە ڕادەستکردنی نەوتی بە کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) ناچاری دەکرد.

ڕۆیتەرز لە ڕاپۆرتی ٢٤ی تشرینی دووەمی خۆیدا سەبارەت بە ناکۆکییەکانی بەغدا و هەولێر، ئاماژەی بە ململانێ لەسەر گرێبەستەکانی کۆمپانیا بیانییەکان، داهاتە نەوتییەکان، گواستنەوەی بودجە، کۆنتڕۆڵی گومرگەکان و ناوچە جێناکۆکەکان کردووە. لەسەر بنەمای ئەم ڕاپۆرتە، دواکەوتن لە گواستنەوەی پشکی بودجەی هەرێم لە لایەن بەغداوە، لە پاڵ ناکۆکییەکان لەسەر ڕادەستکردنی نەوت و داهاتە نانەوتییەکان، کێشە ئابوورییەکان و دواکەوتن لە پێدانی مووچەی کارمەندانی حکوومەتی هەرێمی قووڵتر کردووەتەوە.

لە سووریایشدا کۆنتڕۆڵی سەرچاوە ئابوورییەکان و کێڵگە نەوتییەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی وڵات یەکێک بوو لە گرنگترین بابەتەکانی ناکۆکیی نێوان دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیموکرات. بە گواستنەوەی بەشێکی گرنگی ئەم سەرچاوانە بۆ ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی ناوەندی، دەرفەتی دابینکردنی سەربەخۆی خەرجییەکانی ئیدارەی خۆسەر و پاراستنی پێکهاتە ئابوورییەکانی سنووردار بوو.

لەم نێوەندەدا، هۆشدارییەکانی پێشووی جینین هێنیس-پلاسخارت، نوێنەری تایبەتی پێشووی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق، سەبارەت بە ناسکیی دەستکەوتە سیاسی و یاسایییەکانی هەرێمی کوردستان جارێکی تر کەوتوونەتەوە بەر سەرنج.

هێنیس-پلاسخارت لە ١٩ی ئایاری ٢٠٢١دا، لە وتارەکەی خۆیدا لە زانکۆی کوردستان بە ناونیشانی «هەرێمی کوردستانی عێراق؛ یەکڕیزی و دەستوور»، سەبارەت بە مسۆگەرزانینی دۆخی خۆبەڕێوەبەریی هەرێم هۆشداریی دابوو و جەختی کردبووەوە کە پاراستنی دەستکەوتەکانی ئێستا بە یەکڕیزیی سیاسیی کوردەکانەوە بەستراوە.

ئەو لەم وتارەدا گوتی گەیشتن بە ئاستی ئێستای خۆبەڕێوەبەریی هەرێمی کوردستان بەرهەمی ساڵانێک لە خەبات و دانی تێچووی قورس بووە و ماف و ئازادییەکانی ئێستا نابێت وەک دەستکەوتی گەرەنتیکراو و هەمیشەیی لێک بدرێنەوە.

هێنیس-پلاسخارت بە ڕاشکاوی گوتی: «خۆبەڕێوەبەریی ئەمڕۆ بە مسۆگەر و گەرەنتیکراو مەزانن. بۆ پاراستنی، یەکڕیزی پێویست دەبێت.»

نوێنەری ئەو کاتەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق هەروەها جەختی کردەوە کە هێزی سیستەمی فیدراڵ بە پتەویی پەیوەندیی نێوان پێکهێنەرەکانییەوە بەستراوە و هەرێمی کوردستان لە ئەگەری بەردەوامبوونی ناکۆکییە ناوخۆیییەکاندا، ڕووبەڕووی مەترسیی لاوازبوونی پێگەی خۆی دەبێتەوە.

ئەو دوو ڕێڕەوی لە بەردەم هەرێمی کوردستاندا وێنا کرد: یەکەم، جووڵان بەرەو یەکڕیزیی سیاسی، چاکسازییە ئەمنی و ئابوورییەکان، بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و گفتوگۆ سەرەڕای ناکۆکییە ناوخۆیییەکان؛ و دووەم، بێتوانایی لە ڕێکخستنی پێکهاتەی ناوخۆیی کە دەتوانێت دەستکەوتەکانی چەند دەیەی ڕابردوو بخاتە بەر مەترسی.

هێنیس-پلاسخارت هەروەها داڕشتنی دەستووری هەرێمی کوردستانی بە هەنگاوێکی پێویست زانی بۆ دیاریکردنی دەسەڵاتداری و بەرپرسیارێتیی دامەزراوە جیاوازەکان و جەختی کردەوە کە ئەم دەستوورە دەبێت لەگەڵ دەستووری فیدراڵیی عێراقدا گونجاو بێت. ئەو نەبوونی یاسا تەواوکار و ڕوونەکانی لە عێراقدا بە یەکێک لە هۆکارەکانی بەردەوامبوونی ناکۆکییە یاسایییەکانی نێوان بەغدا و هەولێر ناساند و داوای یەکلاکردنەوەی ئەم ناکۆکییانەی کرد.

نوێنەری پێشووی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق لەم وتارەدا ڕاستەوخۆ باسی لە ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی خۆبەڕێوەبەری یان گۆڕینی پێگەی فیدراڵیی هەرێم نەکرد، بەڵام هۆشداریی دا کە پاراستنی دەستکەوتە سیاسی و یاسایییەکانی کوردەکان بە بێ یەکڕیزیی ناوخۆیی و چاکسازیی پێکهاتەیی نایەتە دی.

ئەم هۆشدارییە لە بارودۆخێکدا خرابووە ڕوو کە ناکۆکییەکانی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی لەسەر دابەشکردنی دەسەڵات و بەڕێوەبردنی دامەزراوەکانی هەرێم، بە یەکێک لە گرنگترین ئاستەنگە سیاسییەکانی کوردستانی عێراق هەژمار دەکرا؛ ناکۆکیگەلێک کە بە درێژاییی ساڵانی دواتریش بەردەوام بوون و ئێستا بە کشانەوەی یەکێتیی نیشتمانی لە حکوومەتی هەرێم چوونەتە قۆناغێکی تازەوە.

سەرەڕای لێکچوونە هەنووکەیییەکانی نێوان پێشهاتەکانی عێراق و سووریا، هەرێمی کوردستان خاوەنی پێگەیەکی یاساییی جیاوازە. ئەم ناوچەیە لەسەر بنەمای دەستووری عێراق کە لە ساڵی ٢٠٠٥دا پەسەند کراوە وەک قەوارەیەکی فیدراڵ بە فەرمی ناسراوە و خاوەنی حکوومەت، پەرلەمان و هێزەکانی پێشمەرگەیە. لە بەرامبەردا، ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە دەستووری ئەم وڵاتەدا خاوەنی پێگەیەکی یاساییی هاوشێوە نەبوو.

هەروەها پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی لە پێکهاتەی سیاسیی عێراقدا ئامادەن و بە درێژاییی ساڵانی ڕابردوو لە حکوومەتی فیدراڵ، پەرلەمان و هاوپەیمانییە سیاسییەکانی ئەم وڵاتەدا ڕۆڵیان هەبووە. لەگەڵ ئەوەشدا، ناکۆکییە ناوخۆیییەکانیان، وابەستەییی داراییی هەرێم بە بەغداوە و کەمبوونەوەی ئامادەبوونی سەربازیی ئەمریکا، لەو هۆکارانەن کە لە ڕاپۆرتەکانی ئەم دوایییەدا سەبارەت بە داهاتووی پێگەی سیاسی و یاساییی هەرێم خراونەتە بەر سەرنج.

سەرچاوە و بەستەرە سەرەکییەکان:

1. بڕیارەکانی حکوومەتی عێراق و کاردانەوەی سەرکردایەتیی کورد

[Reuters – Iraqi PM orders federal authorities to manage oilfields under Kurdish security control، 24 November 2026](https://www.reuters.com/world/middle-east/iraqi-pm-orders-takeover-kurdistan-regions-border-crossings-after-oil-smuggling-2026-11-24

[Reuters – What are the disputes between Iraq's federal government and Kurdistan Region?](https://www.reuters.com/world/middle-east/what-are-disputes-between-iraqs-federal-government-kurdistan-region-2026-11-24

[Financial Times – Iraqi government to take control of Kurdish-held oilfields، 24 November 2026](https://www.ft.com/content/5b03bc34-79a5-4c90-8b92-17b27b19098e

[The National – Iraq's PM orders federal takeover of Kurdistan oil exports, border crossings and oilfields in disputed areas](https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/24/iraqs-pm-orders-federal-takeover-of-kurdistan-oil-exports-border-crossings-and-oilfields-in-disputed-areas

[Rudaw – Zaidi orders federal takeover of Kurdistan Region border crossings, oilfields](https://rudaw.net/english/categories/iraq/1080288

[Rudaw – KDP, PUK slam Baghdad’s unilateral decisions](https://rudaw.net/english/categories/kurdistan/1080294

[Rudaw – Baghdad's demands on Kurdish oil, borders and disputed territories](https://www.rudaw.net/english

[Shafaq News – Kurdistan rejects Baghdad takeover of border crossings, oil fields](https://www.shafaq.com/en/Kurdistan/Kurdistan-rejects-Baghdad-takeover-of-border-crossings-oil-fields

[ThePrint / Reuters – Iraqi PM orders ministry to manage oilfields in areas under Kurdish control](https://theprint.in/world/iraqi-pm-orders-ministry-to-manage-oilfields-in-areas-under-kurdish-control-kurds-reject-move/3107735

۲. وتەکانی تۆم باراک سیاسەتوانی ئەمریکی

[The National – US envoy Tom Barrack says Iraq offers a bridge over US-Iran conflict، 11 November 2026](https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/11/us-envoy-tom-barrack-says-iraq-offers-a-bridge-over-us-and-iran-conflict

[Rudaw – ‘Get over it’: US envoy ushers rebuke to Kurdish leaders over internal disputes، 11 November 2026](https://rudaw.net/english/categories/world/1080126

[JINSA – Iraqi Kurdistan’s Political Fracture Leaves the Region Exposed، 17 November 2026](https://jinsa.org/jinsa_report/iraqi-kurdistans-political-fracture-leaves-the-region-exposed

[American University – What Comes Next for the Kurdistan Region’s Security?](https://www.american.edu/sis/research/initiatives/global-kurdish/what-comes-next-for-the-kurdistan-region-s-security-experts-weigh-in.cfm

[The Washington Institute for Near East Policy](https://www.washingtoninstitute.org

۳. هۆشدارییەکانی هنیس‌پلاسخارت لەبارەی داهاتووی هەرێمی کوردستان

[United Nations in Iraq – The Kurdistan Region of Iraq: Unity and Constitution، 19 May 2021](https://iraq.un.org/en/127159-kurdistan-region-iraq-unity-and-constitution-remarks-srsg-jeanine-hennis-plasschaert

[Shafaq News – Plasschaert: Kurdistan's constitution will strengthen Iraq، 19 May 2021](https://www.shafaq.com/en/Kurdistan/Plasschaert-Kurdistan-s-constitution-will-strengthen-Iraq

۴. پێشهاتەکانی سووریا و چارەنووسی بەڕێوەبەریی خۆسەر

[Chatham House – What Recent Developments in Syria Mean for the Kurds، 10 February 2026](https://www.chathamhouse.org/2026/02/what-recent-developments-syria-mean-kurds

[UK Government – Country Policy and Information Notes: Syria](https://www.gov.uk/government/publications

[Reuters – Syria and Kurdish-led forces: developments and integration agreement](https://www.reuters.com/world/middle-east

۵. ململانێی ناوخۆیی و قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان

[The National – From Civil War to Political Deadlock: The Deep Roots of Iraqi Kurdistan's KDP-PUK Rift، 14 November 2026](https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/11/14/from-civil-war-to-political-deadlock-the-deep-roots-of-iraqi-kurdistans-kdp-puk-rift

[Middle East Forum – Will Washington Hold Iraqi Kurdistan Together—Again?، 19 November 2026](https://www.meforum.org/mef-observer/will-washington-hold-iraqi-kurdistan-together-again?