نیویۆرک تایمز:

نیویۆرک تایمز لە شیکاریێکدا سەبارەت بە هەنگاوەکانی ئەم دوایییەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بۆ خستنەژێردەستی دەروازە سنوورییەکان و سەرچاوە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان، ئەم پێشهاتانەی بە بەشێک لە ستراتیژی بەرفراوانتری حکوومەتی ناوەندی بۆ وەرگرتنەوەی دەسەڵات و سەرچاوە ئابوورییەکان لە سەرانسەری عێراقدا هەڵسەنگاند و هۆشداریی دا کە هەرێمی کوردستان ڕەنگە لە کاتێکدا هێشتا لە ڕواڵەتە یاسایییەکانی خۆبەڕێوەبەری بەهرەمەند بێت کە هێواش هێواش توانا ماددی و ئابوورییە پێویستەکان بۆ جێبەجێکردنیان لە دەست بدات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم ڕۆژنامە ئەمریکییە لە ڕاپۆرتەکەی خۆیدا بە ناونیشانی «سەرۆکوەزیرانی عێراق بە دوای فراوانکردنی دەسەڵاتدارییەکانی بەغدا بەسەر هەرێمی کوردستانەوەیە»، هەنگاوەکانی عەلی زەیدی-ی دژی هەرێمی کوردستان لە درێژەی هەوڵەکانی ئەودا بۆ فراوانکردنی دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی و سنووردارکردنی هێزی ئەکتەرەکانی دەرەوەی کۆنتڕۆڵی ڕاستەوخۆی بەغدا لەقەڵەم دەدات. لە ڕوانگەی نیویۆرک تایمزەوە، هەنگاونان دژی هەرێمی کوردستان و چوونەناوەوەی هێزە فیدراڵییەکان بۆ جەرف ئەلسەخر، دوو بەشن لە هەڵمەتێکی سیاسی و ئەمنیی پڕمەترسی بۆ چەسپاندنی دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی لە وڵاتێکدا کە هێشتا لە ژێر کاریگەریی دڵسۆزییە ناوچەیییەکان و چالاکیی گرووپە چەکدارەکاندا ماوەتەوە.

نیویۆرک تایمز جەخت دەکاتەوە کە سەرکەوتنی ئەم ستراتیژە تەنیا بە دەرکردنی فەرمانە حکوومییەکانەوە وابەستە نییە، بەڵکوو بە توانای عەلی زەیدی بۆ گۆڕینی ئەم فەرمانانە بۆ گۆڕانکاریی ڕاستەقینە لە مەیداندا، بە بێ ڕاکێشانی حکوومەتی ناوەندی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری لەگەڵ ئەو هێزانەی لە دەرەوەی کۆنتڕۆڵیدان، بەستراوە. بە نووسینی ئەم ڕۆژنامەیە، عەلی زەیدی دوای ئەوەی بە چوونەناوەوەی هێزە فیدراڵییەکان بۆ ناوچەی جەرف ئەلسەخر بە سەرکەوتنێکی هێمایین گەیشت، ئێستا بە نیازە مەودای ئەم سیاسەتە بۆ هەرێمی کوردستان فراوان بکات؛ ناوچەیەک کە بە درێژاییی زیاتر لە دوو دەیە لە دەسەڵاتداریی بەرفراوانی ئابووری و ئەمنی بەهرەمەند بووە.

ڕۆژنامە ئەمریکییەکە لە هەمان کاتدا جەخت دەکاتەوە کە هەنگاوەکانی عەلی زەیدی دژی هەرێمی کوردستان زیاتر لەوەی تەنیا هەنگاوێک بن بۆ بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی نەوت و گەندەڵیی ئابووری، لە لایەن شیکەرەوانەوە وەک جووڵەیەک بە ئامانجی سیاسی و ستراتیژی هەڵدەسەنگێنرێن. لێکۆڵینەوەکان سەبارەت بە قاچاخی نەوت کە حکوومەتی عێراق پێش دەرکردنی فەرمانە نوێیەکان دەستی پێ کردن، زەمینەی ڕاگەیاندنی ئەم بڕیارانەی ڕەخساندووە، بەڵام بە بڕوای ئەو پسپۆڕانەی نیویۆرک تایمز وتووێژی لەگەڵ کردوون، گەندەڵی و تۆڕەکانی قاچاخی نەوت بە ڕەوتێکی سیاسیی دیاریکراوەوە سنووردار نین و زۆربەی باڵە سیاسییەکانی عێراق تێیەوە گلاون.

ئەم ڕۆژنامەیە دواتر دەچێتە سەر لێکەوتە ئابوورییەکانی سیاسەتی ناوەندگەراییی بەغدا بۆ هەرێمی کوردستان و بە گواستنەوە لە ڕەمزی ماردینی، دامەزرێنەری پەیمانگای ڕاوێژکاریی جوگرافیاسیاسیی جیۆپۆڵ لابز، دەنووسێت حکوومەتی ناوەندیی عێراق بە درێژاییی ساڵانی ڕابردوو هێواش هێواش لە سەربەخۆییی دارایی و توانای ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کەم کردووەتەوە.

ڕەمزی ماردینی مەترسیی سەرەکی بۆ هەرێمی کوردستان بە بارودۆخێک دەزانێت کە تێیدا پێکهاتە یاسایییەکانی خۆبەڕێوەبەری هێشتا بپارێزرێن، بەڵام هەرێم هێواش هێواش ئامرازە ماددی و ئابوورییە پێویستەکان بۆ جێبەجێکردنی ئەم دەسەڵاتدارییانە لە دەست بدات. ئەم هەڵسەنگاندنە، گرنگترین بەشی شیکاریی ڕاپۆرتەکەی نیویۆرک تایمزە سەبارەت بە لێکەوتەکانی هەنگاوەکانی ئەم دوایییەی بەغدا؛ بەو مانایەی کە سنووردارکردنی خۆبەڕێوەبەریی هەرێم بە مەرجێک پێویستی بە هەڵوەشاندنەوەی فەرمیی پێکهاتە سیاسی و یاسایییەکانی نییە و دەتوانرێت لە ڕێڕەوی لاوازکردنی بناغە ئابوورییەکان و وابەستەکردنی سەرچاوەکانی داهات و خەرجییە گشتییەکان بە حکوومەتی ناوەندییەوە پەیڕەو بکرێت.

ڕەمزی ماردینی هەروەها قەیرانی داراییی قووڵتری عێراق بە یەکێک لە هاندەرە ئەگەرییەکانی عەلی زەیدی دەزانێت بۆ زیادکردنی کۆنتڕۆڵ بەسەر سەرچاوە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستاندا. بە هەڵسەنگاندنی ئەو، شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێرانیش لە قووڵکردنەوەی قەیرانی داراییی عێراقدا ڕۆڵی هەبووە و گوشارە ئابوورییە سەرچاوەگرتووەکان لەم بارودۆخە، گرنگیی کۆنتڕۆڵکردنی داهاتە نەوتییەکانی بۆ حکوومەتی ناوەندی زیاد کردووە.

نیویۆرک تایمز لە درێژەدا، کەمبوونەوەی هێزی دانوستانی ڕێبەرانی کورد لە بەرامبەر بەغدادا بە یەکێک لە هۆکارە گرنگەکان لە پێشخستنی سیاسەتە نوێیەکانی حکوومەتی عێراقدا دەناسێنێت. ئەم ڕۆژنامەیە پێی وایە هەرێمی کوردستان لە بارودۆخی ئێستادا ئامرازی گوشاری سنوورداری بۆ بەرەنگاربوونەوەی گوشارەکانی حکوومەتی ناوەندی لە بەردەستدایە؛ چونکە بەشێکی گرنگی داهاتە نەوتییەکانی خۆی لە دەست داوە و پێدانی مووچەی کارمەندانی کەرتی گشتیشی بە حکوومەتی فیدراڵەوە وابەستە بووە. هەر ئەم وابەستەیییە دارایییە، هێزێکی بەرچاوی بۆ سەپاندنی گوشار بەسەر حکوومەتی هەرێمدا خستووەتە بەردەستی بەغدا.

ئەم ڕۆژنامەیە بۆ ڕوونکردنەوەی ڕەوتی شێوەگرتنی ئەم بارودۆخە ئاماژە بە پێشهاتەکانی ساڵی ٢٠١٧ و بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆمی سەربەخۆییی هەرێمی کوردستان دەکات. دوای ئەوەی ڕێبەرانی هەرێمی کوردستان ڕیفراندۆمی سەربەخۆیییان بەڕێوە برد، حکوومەتی عێراق بە دەستبەسەرداگرتنی کێڵگە گەورە نەوتییەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی کوردەکان و ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی هێڵی بۆریی هەرێمەوە بۆ تورکیا کاردانەوەی نیشان دا. هەناردەکردنی نەوت لەم ڕێڕەوەوە تەنیا لە ئەمساڵدا و دوای ڕێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا دەستی پێ کردەوە؛ ڕێککەوتنێک کە لە بارودۆخی شەڕی ئێران و پەککەوتنی گواستنەوەی نەوت لە گەرووی هورمزەوە بە دەست هات.

لە ڕوانگەی نیویۆرک تایمزەوە، لێکەوتە ئابوورییەکانی پێشهاتەکانی ساڵی ٢٠١٧ هێشتا پێگەی هەرێمی کوردستانی لە بەرامبەر سیاسەتی ناوەندگەرایانەی بەغدادا بێپەنا هێشتووەتەوە. حکوومەتی فیدراڵ ئێستا بە هەبوونی ئامرازی پێدانی مووچەی کارمەندانی هەرێم و زیادکردنی چاودێری بەسەر سەرچاوەکانی داهاتیدا، پێگەیەکی گونجاوی بۆ فراوانکردنی هەژموونی خۆی دۆزیوەتەوە.

بەشێکی تری گرنگی شیکردنەوەکەی نیویۆرک تایمز بۆ ڕۆڵی ئەمریکا لە پێشهاتە نوێیەکاندا تەرخان کراوە. ئەم ڕۆژنامەیە وەبیری دەهێنێتەوە کە هەرێمی کوردستان لە ڕابردوودا بە یەکێک لە هاوپەیمانە ناوچەیییە گرنگەکانی واشنتن هەژمار دەکرا و لە پشتگیریی حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی ئەمریکا بەهرەمەند بوو، بەڵام دیار نییە حکوومەتەکەی دۆناڵد ترەمپ هەمان ئاستی پشتگیری بەردەوام پێ بدات.

نیویۆرک تایمز لەم بوارەدا ئاماژە بە سیاسەتی حکوومەتەکەی ترەمپ لە سووریادا دەکات کە لەسەر بنەمای ئەو سیاسەتە هاوپەیمانە کوردەکانی ئەمریکا بۆ چوونەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندیی دیمەشق و تێکەڵکردنی هێزەکانیان لە سوپای سووریادا خرانە ژێر گوشارەوە. ڕێناد مەنسوور، توێژەری پرسەکانی عێراق لە پەیمانگای چاتام هاوس، لە وتووێژێکدا لەگەڵ ئەم ڕۆژنامەیە دەڵێت تێڕوانینە هاوشێوەکانی نێو حکوومەتەکەی ترەمپ، بەتایبەتی هەڵوێستەکانی تۆم باراک، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا، سەبارەت بە ناکاراییی سیستەمی فیدراڵیزم، لەگەڵ خواستەکانی هەندێک لە ڕێبەرە سیاسییەکانی بەغدادا یەک دەگرنەوە.

ڕێناد مەنسوور بە ئاماژەدان بە هەڵوێستەکانی تۆم باراک سەبارەت بە فیدراڵیزم جەخت دەکاتەوە کە ئەم تێڕوانینانە بۆ هەندێک لە ڕێبەرانی بەغدا دڵخوازانەن و دەتوانن زەمینەیەکی سیاسیی گونجاو بۆ پێشخستنی سیاسەتی ناوەندگەراییی حکوومەتی ناوەندی بڕەخسێنن. لە ڕاستیدا، نیویۆرک تایمز لە نێوان گوشارەکانی حکوومەتی ناوەندیی عێراق بۆ سەر هەرێمی کوردستان و سیاسەتی ئەمریکا بۆ تێکەڵکردنی هێز و پێکهاتەکانی ئیدارەی خۆسەری کوردەکان لە سووریادا پەیوەندی دروست دەکات و ئەم هاوکاتبوونە بە هۆکارێک بۆ کەمبوونەوەی پشتیوانیی دەرەکیی ڕێبەرانی کورد دەزانێت.

نیویۆرک تایمز هەروەها ناکۆکییە ناوخۆیییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بە یەکێک لە هۆکارەکانی لاوازبوونی پێگەی هەرێم لە بەرامبەر بەغدادا دەناسێنێت. بە نووسینی ئەم ڕۆژنامەیە، ڕکابەریی دەسەڵات لە نێوان دوو حیزبە سەرەکییەکەی کوردستانی عێراقدا بووەتە هۆی ئەوەی هەرێم بۆ ماوەی دوو ساڵ بێبەش بێت لە پەرلەمانێکی کارا. ئەم ناکۆکییانە لە بارودۆخێکدا بەردەوامن کە حکوومەتی ناوەندی سیاسەتی زیادکردنی کۆنتڕۆڵ بەسەر سەرچاوە ئابوورییەکان و پێکهاتە کارگێڕییەکانی هەرێمدا پەیڕەو دەکات.

لەگەڵ ئەوەشدا، بڕیارەکانی ئەم دوایییەی عەلی زەیدی بوونەتە هۆی ئەوەی دوو حیزبە سەرەکییەکەی کوردستانی عێراق، سەرەڕای ناکۆکییە سیاسییەکانی خۆیان، هەڵوێستێکی هاوبەش لە بەرامبەر بەغدادا بگرنە بەر. پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا جەختیان کردەوە کە هەرێمی کوردستان بەرهەمی خەبات و گیانبەخشینی گەلی کوردستانە و دەستدرێژیکردنە سەر ماف و دەستکەوتەکانی بە هێڵی سوور هەژمار دەکرێت.

ئەم ڕۆژنامەیە لە بەشێکی تری ڕاپۆرتەکەی خۆیدا دەچێتە سەر کاریگەریی ئەگەریی سیاسەتە ناوەندگەرایانەکانی بەغدا لەسەر نەوەی گەنجی کوردستانی عێراق. ڕێناد مەنسوور دەڵێت نەوەی نوێی کوردەکان بە شێوەیەکی سەرەکی لە پێکهاتەی بەڕێوەبردنی هەرێمی کوردستاندا گەورە بوون، پەیوەندییەکی سنوورداریان لەگەڵ بەشە عەرەبنشینەکانی عێراقدا هەیە و باوەڕیان بە خەونی جووڵانی هێواش هێواشی هەرێم بەرەو دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆ هەبووە. بە هەڵسەنگاندنی ئەو، ڕاستیی سیاسیی بەردەم ئەم نەوەیە ئێستا لەگەڵ ئەو چاوەڕوانییانەدا جیاوازیی پەیدا کردووە کە ڕێبەرانی هەرێم بە درێژاییی ساڵانی ڕابردوو دروستیان کردبوون.

نیویۆرک تایمز وەبیری دەهێنێتەوە کە هەرێمی کوردستان دوای شەڕی کەنداوی فارس لە ساڵی ١٩٩١دا بووە ناوچەیەکی خۆبەڕێوەبەر و دوای ڕووخانی حکوومەتەکەی سەددام حوسێن لە ساڵی ٢٠٠٣دا، لە کرداردا لە زۆرێک لە بوارەکاندا وەک دەوڵەتێک لە ناو دەوڵەتی عێراقدا کاری دەکرد؛ بە جۆرێک کە کۆنتڕۆڵی سنوورەکان، کێڵگە نەوتییەکان و بەشێکی بەرچاوی داهاتەکانی هەناردەکردنی نەوتی لە دەستدا بوو.

ئەم ڕۆژنامەیە بە ئاماژەدان بە پێشینەی حکوومەتی ناوەندگەرای سەددام حوسێن و تۆمەتی جینۆسایدکردنی کوردەکان لە سەردەمی حکوومەتەکەی ئەودا، دەنووسێت هەنگاوە نوێیەکانی بەغدا ئەگەری زۆرە نیگەرانیی کوردەکانی عێراق سەبارەت بە گەڕانەوەی ناوەندگەرایی و کەمبوونەوەی دەسەڵاتدارییە سیاسی و ئابوورییەکانی هەرێم زیاد بکات.

بە گشتی، هەڵسەنگاندنی نیویۆرک تایمز ئەوەیە کە هەنگاوەکانی عەلی زەیدی نابێت تەنیا وەک کۆمەڵێک بڕیاری کارگێڕی بۆ بەڕێوەبردنی دەروازە سنوورییەکان و کێڵگە نەوتییەکان لێک بدرێنەوە؛ ئەم هەنگاوانە لە چوارچێوەی هەوڵی بەرفراوانتری حکوومەتی ناوەندیدا بۆ وەرگرتنەوەی ئەو سەرچاوە و دەسەڵاتدارییانە جێ دەگرن کە بە درێژاییی دوو دەیەی ڕابردوو لە دەستی ئەکتەرە نافیدراڵییەکاندا بوون. لەگەڵ ئەوەشدا، بەدیهاتنی ئەم سیاسەتە بە توانای بەغدا بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکانی خۆی لە مەیداندا و بەڕێوەبردنی کاردانەوەی هێزە کوردییەکان و ئەکتەرە سیاسی و چەکدارەکانی تری عێراقەوە بەستراوە.