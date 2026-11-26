کەمال چۆمانی، شرۆڤەکاری پرسەکانی کوردستان، بە شیکردنەوەی توندتربوونی ناکۆکییەکانی هەولێر و بەغدا و زیادبوونی گوشاری حکوومەتی ناوەندی بۆ فراوانکردنی کۆنتڕۆڵ بەسەر سەرچاوە نەوتییەکان، دەروازە سنوورییەکان و دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستاندا، جەخت دەکاتەوە کە دەرچوون لەم قەیرانە پێویستی بە گۆڕینی ستراتیژی سیاسیی ڕێبەرانی کورد، کۆتاییهێنان بە پارچەپارچەییی پێکهاتەی حوکمڕانیی هەرێم، پێکهێنانی حکوومەتێکی گشتگیر بە سەرۆکوەزیرانێکی بێلایەن و گەڕانەوەی بەهێزی کوردەکان بۆ گۆڕەپانی سیاسی و دامەزراوەییی عێراق هەیە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کەمال چۆمانی، شرۆڤەکاری پرسەکانی کوردستان، لە یادداشتێکدا لە ماڵپەڕی «ئامارگی» زیادبوونی گوشارەکانی حکوومەتی فیدراڵیی عێراق بۆ سەر هەرێمی کوردستان لێکدەداتەوە و جەخت دەکاتەوە کە ڕێبەرانی کورد بۆ پاراستنی پێگەی یاسایی و سیاسیی هەرێم دەبێت ستراتیژی خۆیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی کاتییەوە لەگەڵ بەغدا بەرەو بەشداریکردنی دامەزراوەیی و بەهێزکردنی پێکهاتەی فیدراڵیی عێراق بگۆڕن. ئەو هەروەها پێکهێنانی حکوومەتی هاوپەیمانی بە سەرۆکوەزیرانێکی بێلایەن، یەکخستنی دامەزراوە ئەمنی و ئابوورییەکانی هەرێم و زیادکردنی هەژموونی سیاسیی کوردەکان لە دامەزراوە فیدراڵییەکاندا بە گرنگترین ڕێچارەکانی پەڕینەوە لە قەیرانی ئێستا دەزانێت.

کەمال چۆمانی لەم یادداشتەدا دەنووسێت هەنگاوەکانی ئەم دوایییەی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، دژی هەرێمی کوردستان کە بە بانگەشەی بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی نەوت ئەنجام دراون، دەبێت لە هەڵمەتێکی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی فراوانتر هەڵبسەنگێنرێن. بە بڕوای ئەو، هەرێمی کوردستان دەبێت ڕاستییە سیاسییە نوێیەکان درک پێ بکات و بەغدا نەک تەنیا وەک هەڕەشەیەک، بەڵکوو وەک دەرفەتێک بۆ بەهێزکردنی پێگەی سیاسی و یاساییی کوردەکان لە عێراقدا بناسێتەوە.

چۆمانی پێی وایە هەنگاوەکانی حکوومەتی عێراق دژی هەرێمی کوردستان بە پشتگیریی دەستەبژێرە سیاسییەکانی عێراق، بەتایبەتی فایەق زێدان، و تۆم باراک، باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا، بەهێز کراون. ئەو هەروەها ئەگەری ئەوە دادەنێت کە ئێران و ئەمریکا لەم بوارەدا ناکۆکییەکی بنەڕەتییان نەبێت؛ چونکە ئێران لە بەرامبەر ئەو سیاسەتە پشتگیریکراوەی ئەمریکا بۆ خستنەژێر فەرمانی حکوومەتی ناوەندیی عێراقی گرووپە چەکدارەکانی دەرەوەی کۆنتڕۆڵی دەوڵەت، نەرمیی نواندووە.

ئەم شرۆڤەکارەی پرسەکانی کوردستان دەنووسێت ساڵانێکە کۆمەڵێک لە چالاکان و چاودێرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان هۆشدارییان داوە کە حکوومەتی هەرێم دەبێت لە جێی تێڕوانینی هەڕەشەئامێزی هەمیشەیی بۆ بەغدا، بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە دەستوورییەکانی عێراق، لەوانە ئەنجومەنی فیدراسیۆن کە هێشتا پێک نەهێنراوە، وەبەرهێنان بکات.

بە بڕوای ئەو، بەرژەوەندییەکانی کورد لە درێژخایەندا لە ڕێگەی کاراکردنی سیستەمی فیدراڵیی عێراق و زیادکردنی هەژموونی سیاسییانەوە لە بەغدا باشتر دابین دەکرێن تا ئەوەی هەر کاتێک هاوسەنگیی هێز لە بەرژەوەندیی هەرێم گۆڕا، ڕێبەرانی کورد هەوڵ بدەن لە پێکهاتەی سیاسیی عێراق دوور بکەونەوە.

چۆمانی جەخت دەکاتەوە کوردەکانی عێراق لە ساڵی ٢٠٠٣ەوە تا ئێستا بە بەراورد لەگەڵ قۆناغەکانی پێشووی مێژووی دەوڵەتی مۆدێرنی عێراق، خاوەنی پێگەیەکی یاساییی بەهێزتر بوون. دەستووری عێراق بوونی هەرێمی کوردستانی بە فەرمی ناسیوە، دەسەڵاتداریی بەرفراوانی بۆ لەبەرچاو گرتووە و دەرفەتی بەشداریکردنی بەرچاوی کوردەکانی لە دامەزراوە فیدراڵییەکاندا ڕەخساندووە.

لەگەڵ ئەوەشدا، ناوبراو هەروەها پێی وایە، ستراتیژی باڵادەستی سیاسیی کوردەکان، بەتایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان بە ڕێبەرایەتیی مەسعوود بارزانی، زیاتر لەوەی لەسەر بەشداریکردنی دامەزراوەیی و درێژخایەن لە بەغدا بنیات نرابێت، پشتی بە ڕووبەڕووبوونەوە کاتییەکان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندیدا بەستووە؛ ڕوانگەیەک کە لێکەوتەی نەخوازراوی بۆ خەڵکی هەرێم و پێگە فیدراڵییەکەی لەگەڵ خۆی هێناوە.

ئەو بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە ئاماژە بە پێشهاتەکانی ساڵی ٢٠١٤ دەکات؛ ئەو کاتەی دوای داڕمانی سوپای عێراق لە ناوچەکانی باکووری ئەم وڵاتە، هێزە کوردییەکان چوونە ناو کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی ترەوە. لەو قۆناغەدا، مەسعوود بارزانی ڕایگەیاند ماددەی ١٤٠ی دەستووری عێراق، کە میکانیزمی دیاریکردنی دۆخی ئەم ناوچانە دەستنیشان دەکات، لە کرداردا جێبەجێ کراوە.

بەڵام سێ ساڵ دواتر و دوای بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆمی سەربەخۆییی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ٢٠١٧دا، هاوسەنگیی هێز گۆڕا، هێزە فیدراڵییەکانی عێراق گەڕانەوە بۆ کەرکووک و هەرێم بەشێکی گرنگی دەستکەوتە خاکی و سیاسییەکانی خۆی کە لە ساڵی ٢٠١٤ەوە بە دەستی هێنابوون، لە دەست دا.

چۆمانی دەگاتە ئەو ئەنجامەی کە ئەو دەستکەوتانەی لەسەر بنەمای لاوازیی کاتیی بەغدا دروست دەبن، بە گۆڕانی هاوسەنگیی هێز ڕەنگە لەناو بچن، لە کاتێکدا گەرەنتییە دەستوورییەکان سەختتر دەتوانرێت بگەڕێنرێنەوە.

ئەو بە ئاماژەدان بە باڵادەستیی ئێستای بەغدا لە هاوسەنگیی هێزدا، هۆشداری دەدات کە ئەم دۆخە بە مەرجێک بە مانای هەوڵی حکوومەتی عێراق نییە بۆ هەڵوەشاندنەوەی خۆبەڕێوەبەریی هەرێمی کوردستان و نابێت هەر هەنگاوێکی حکوومەتی ناوەندی بۆ فراوانکردنی دەسەڵاتدارییە فیدراڵییەکان بە شێوەی خۆکار وەک هەنگاوێک دژی کوردەکان لێک بدرێتەوە. ناوبراو هەروەها پێی وایە، حکوومەتەکان بە شێوەی سروشتی بە دوای زیادکردنی دەسەڵاتی خۆیانەوەن و کاتێک سنوورەکانی دەسەڵاتدارییە یاسایییەکان بە ڕوونی دەستنیشان نەکرابن، حکوومەتی ناوەندی هەوڵ دەدات مەودای دەسەڵاتدارییەکانی خۆی فراوان بکات.

لە ڕوانگەی ئەم شرۆڤەکارەوە، وەڵامی گونجاوی کوردەکان بۆ ئەم دۆخە نابێت دووبارەکردنەوەی دروشمە ئەوپەڕگیرەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی سیاسی بێت، بەڵکوو دەبێت لەسەر بەهێزکردنی ئەو دامەزراوانە چڕ ببێتەوە کە دەتوانن لە چوارچێوەی دەستووردا سنوورداری بەسەر دەسەڵاتی بەغدادا بسەپێنن و هاوکات پێگەی سیاسیی هەرێم بەهێز بکەن.

چۆمانی بۆ ڕوونترکردنەوەی ئەم بابەتە ئاماژە بە ئەزموونی کوردەکانی سووریا دەکات و دەنووسێت ئیدارەی خۆسەر لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە سەردەمی داڕمانی دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندیدا، پێکهاتەیەکی بەرفراوانی خۆبەڕێوەبەریی دروست کرد، بەڵام هەرگیز نەیتوانی پێگەیەکی یاساییی هاوشێوەی هەرێمی کوردستانی عێراق بە دەست بهێنێت.

ناوبراو هەروەها پێی وایە، بە گەڕانەوەی دەسەڵاتی دیمەشق و گۆڕانی لەپێشینەکانی واشنتن، هێزە کوردییەکانی سووریا ڕووبەڕووی گوشارێکی ڕوو لە زیادبوون بوونەتەوە بۆ تێکەڵکردنی پێکهاتە سەربازی، سنووری و سەرچاوەکانی وزەی خۆیان لە حکوومەتی سووریادا.

چۆمانی لێدوانەکانی تۆم باراک سەبارەت بە پێویستیی بوونی حکوومەتێکی یەکگرتوو و دامەزراوە نیشتمانییە یەکخراوەکان لە هەمان چوارچێوەدا هەڵدەسەنگێنێت و هۆشداری دەداتە ڕێبەرانی هەرێمی کوردستان کە نابێت لێدوانەکانی هەندێک لە نوێنەرانی کۆنگرێسی ئەمریکا و ژەنەڕاڵە خانەنشینکراوەکان لە پشتگیریکردنی هەرێم وەک نیشانەی گۆڕانی سیاسەتی گشتیی واشنتن لێک بدەنەوە.

ئەو لە هەمان کاتدا جەخت دەکاتەوە دۆخی عێراق لەگەڵ سووریادا جیاوازییەکی بنەڕەتیی هەیە؛ چونکە خۆبەڕێوەبەریی هەرێمی کوردستان تەنیا ئەنجامی کۆنتڕۆڵی سەربازی یان پشتگیریی ئەمریکا نییە، بەڵکوو لە دەستووری عێراقدا بە فەرمی ناسراوە. لەگەڵ ئەوەشدا، بە بڕوای ئەو، ڕێبەرانی کورد نابێت وا بیری لێ بکەنەوە کە ئەم پێگە یاسایییە بۆ هەمیشە لە لێکەوتەکانی لاوازیی سیاسی دەیانپارێزێت.

ئەم شرۆڤەکارە هەروەها پێی وایە ئەمریکا هێواش هێواش خواستی کەمتری هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی ناوبژیوانی هەمیشەیی لە نێوان حیزبە کوردییەکاندا. واشنتن دەتوانێت پشتگیری لە فیدراڵیزم بکات، نێوەندگیری لە ناکۆکییەکاندا بکات و هانی چاکسازییە دامەزراوەیییەکان بدات، بەڵام ناتوانێت بۆ هەمیشە لێکەوتەکانی بێتواناییی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی لە پێکهێنانی حکوومەتێکی بەڕاستی یەکگرتوودا قەرەبوو بکاتەوە.

چۆمانی بە ئاماژەدان بە تێپەڕبوونی نزیکەی دوو ساڵ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانیی هەرێمی کوردستاندا دەنووسێت پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی هێشتا تێوەگلاوی ناکۆکییەکن کە لە دابەشکردنی وەزارەتەکان و پۆستە حکوومییەکان فراوانترە.

ناوبراو هەروەها پێی وایە، پارتی دیموکراتی کوردستان بە پشتبەستن بە پێگەی خۆی وەک گەورەترین حیزبی پەرلەمان، داوای بەهرەمەندبوون لە دەسەڵاتداریی زیاتر دەکات، لە کاتێکدا یەکێتیی نیشتمانی جەخت لە دابەشکردنی دەسەڵات لەسەر بنەمای پێگەی خاکی و مێژوویی خۆی دەکاتەوە و دژایەتیی بوون بە هاوبەشێکی بچووکتری هاوپەیمانی دەکات.

یەکێتیی نیشتمانی هەروەها بە هاوپەیمانی لەگەڵ جووڵانەوەی نەوەی نوێدا هەوڵی داوە لە ڕووی ژمارەی کورسییەکانی پەرلەمانەوە لە پارتی دیموکرات نزیک ببێتەوە؛ هاوپەیمانییەک کە پارتی دیموکرات بە فەرمی نایناسێت.

چۆمانی پێی وایە هەر دوو هەڵوێستەکە، کێشەیەکی پێکهاتەییی هاوبەش ئاشکرا دەکەن: هەرێمی کوردستان لە دەستووردا یەک حکوومەتی یەکگرتووی هەیە، بەڵام لە کرداردا هێشتا لە دوو قەڵەمڕەوی سیاسی، دوو پێکهاتەی ئەمنی و دوو ناوەندی دەسەڵاتی ڕکابەر پێک هاتووە.

پێشنیاری پێکهێنانی حکوومەت بە سەرۆکوەزیرانێکی بێلایەن

نووسەر بۆ پەڕینەوە لەم دۆخە پێشنیار دەکات هەرێمی کوردستان لە ماوەی بەجێماوی خولی پەرلەمانیی خۆیدا، پێکهێنانی حکوومەتێکی هاوپەیمانیی بەرفراوان بە سەرۆکوەزیرانێکی بێلایەن بخاتە بەر پشکنین.

بە بڕوای ئەو، سەرۆکوەزیرانی بێلایەن دەبێت کەسێک بێت کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی هیچ کام لە دوو حیزبە سەرەکییەکەدا نەبێت، خاوەنی پێکهاتەی ئەمنیی حیزبی نەبێت و ئامانجی سەرەکیی ئەو لە وەرگرتنی ئەم پۆستە، فراوانکردنی هەژموونی تۆڕە سیاسییە سەر بە بنەماڵەی بارزانی یان تاڵەبانی نەبێت.

چۆمانی جەخت دەکاتەوە بێلایەنبوون بە مانای نەبوونی دەسەڵاتی سیاسی نییە. حیزبەکان دەتوانن بە گونجاوی لەگەڵ ژمارەی کورسییە پەرلەمانییەکانی خۆیاندا لە حکوومەتدا بەشداری بکەن، بەڵام پۆستی سەرۆکوەزیران دەبێت لە ڕکابەریی سڕینەوەییی نێوان هەولێر و سلێمانی بهێنرێتە دەرەوە.

ئەو بۆ حکوومەتێکی لەم چەشنە ئەرکێکی سنووردار بەڵام گرنگ لە بواری چاکسازییە دامەزراوەیییەکاندا لەبەرچاو دەگرێت.

یەکەمین ئەرک، یەکخستنی ڕاستەقینەی هێزەکانی پێشمەرگە، ئاسایش و دەزگاکانی هەواڵگرییە. بە بڕوای ئەو، حکوومەتێک کە دامەزراوە چەکدارەکانی لە کۆتاییدا لە پارتە سیاسییەکانەوە فەرمان وەردەگرن، ناتوانێت چاوەڕوانی ئەوە لە بەغدا بکات کە ڕێز لە دەسەڵاتدارییە فەرمییەکانی بگرێت.

دووەمین ئەرک، یەکخستنی داهاتەکان، بەڕێوەبردنی دەروازە سنوورییەکان، سیستەمی پێدانی مووچەی کارمەندان، پڕۆسەکانی کڕینی دەوڵەتی و هەژمارە گشتییەکانە. چۆمانی پێی وایە بەشێک لە توانای بەغدا بۆ دەستتێوەردان لە کاروباری هەرێم، سەرچاوەگرتووە لە بێتواناییی حکوومەتی هەرێم لە دروستکردنی دامەزراوە ڕوون و یەکگرتووەکاندا.

سێیەمین ئەرک، دانوستانە لەگەڵ بەغدا بۆ گەیشتن بە چوارچێوەیەکی جێگیری دەستووری سەبارەت بە سەرچاوەکانی نەوت و گاز، گومرگ، مووچەی کارمەندان و ناوچە جێناکۆکەکان؛ بە جۆرێک کە ئەم پرسانە هەر جارە و بە گۆڕانی هاوسەنگیی سیاسی دووبارە نەبنە بابەتی دانوستان و ناکۆکی.

ئەو جەخت دەکاتەوە کە لە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدادا دەبێت دەستوور ناوبژیوانی کۆتایی بێت، نەک هەڵوێستە ئەوپەڕگیرە سیاسییەکان.

پێویستیی گەڕانەوەی سیاسیی کوردەکان بۆ بەغدا

چۆمانی چوارەمین ئەرک بە گۆڕینی تێڕوانینی سیاسیی ڕێبەرانی کورد بۆ بەغدا دەزانێت و دەنووسێت عێراق نابێت لە لایەن کوردەکانەوە وەک خاکێکی بێگانە هەژمار بکرێت.

بە بڕوای ئەو، وەزیرەکان، نوێنەرانی پەرلەمان، دادوەرەکان، کاربەدەستە فیدراڵییەکان و سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق نابێت تەنیا پۆستگەلێک بن بۆ دابەشکردن لە نێوان حیزبە کوردییەکاندا، بەڵکوو دەبێت وەک بەشێک لە ستراتیژێکی یەکگرتوو بۆ کاریگەریدانان لەسەر پێکهاتەی دەوڵەتی عێراق هەژمار بکرێن.

ئەو جەخت دەکاتەوە عێراق هی کوردەکانیشە و ئامانجی سیاسیی کوردەکان دەبێت دروستکردنی عێراقێک بێت کە خاوەنی دەسەڵاتی پێویست بێت بۆ بەڕێوەبردنی وڵات، بەڵام پێکهاتە دامەزراوەیییەکانی ڕێگە نەدەن هیچ حکوومەتێک دەسەڵات بە شێوەی قۆرخکارانە بخاتە ژێر دەستی خۆی.

بە نووسینی چۆمانی، بەدیهاتنی ئەم ئامانجە پێویستی بە بەهێزکردنی سیستەمی فیدراڵ، بەدواداچوونەوەی پێکهێنانی ئەنجومەنی فیدراسیۆنی پێشبینیکراو لە ماددەی ٦٥ی دەستووردا، بەرگریکردن لە دەسەڵاتدارییە یاسایییەکانی هەرێم و جێبەجێکردنی ماددەی ١٤٠ هەیە لە ڕێگەی میکانیزمە یاسایییەکانەوە.

ئەم شرۆڤەکارە لە کۆتاییدا جەخت دەکاتەوە کە سیاسەتی کوردەکان بۆ ماوەیەکی درێژ لە نێوان سوودوەرگرتن لە لاوازیی بەغدا و بەرەنگاربوونەوەی ئەم حکوومەتە لە کاتی بەهێزبوونیدا لە هاتوچۆدا بووە؛ ڕوانگەیەک کە ناتوانێت ستراتیژێکی جێگیر بێت بۆ داهاتووی هەرێمی کوردستان.

ئەو پێی وایە پێکهێنانی حکوومەت بە سەرۆکوەزیرانێکی بێلایەن بە تەنیا هەموو کێشەکان چارەسەر ناکات و نابێت ببێتە میکانیزمێکی تر بۆ دابەشکردنی بەرژەوەندی و ئیمتیازەکان لە نێوان دەستەبژێرە سیاسییەکاندا. لەگەڵ ئەوەشدا، حکوومەتێکی لەم چەشنە دەتوانێت نیشانی بدات کە بەڕێوەبردنی هەرێم لە لایەن سەرۆکوەزیرانێکەوە لە سەرووی حیزبەکان و دوو بنەماڵە سیاسییە سەرەکییەکەوە دەکرێت.

چۆمانی ئەم پێشنیارە بە دەرفەتێک بۆ قۆناغێکی دوو ساڵەی بونیادنانەوەی دامەزراوەیی دەزانێت کە تێیدا دەتوانرێت کۆنتڕۆڵی حیزبی بەسەر حکوومەتدا کەم بکرێتەوە، متمانەی گشتی بونیاد بنرێتەوە و هەرێمی کوردستان لە هاوپەیمانییەکی پێکهاتوو لە دوو قەڵەمڕەوی ژێر کۆنتڕۆڵی دوو بنەماڵەی سیاسییەوە بگۆڕدرێت بۆ حکوومەتێکی هەرێمیی ڕاستەقینە.

ئەو هۆشداری دەدات کە لە ئەگەری بەردەوامبوونی بارودۆخی ئێستادا، پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی بەردەوام دەبن لە بەهێزکردنی بوارەکانی هەژموونی جیای خۆیان و بەغداش هێواش هێواش بۆشایییە دامەزراوەیییە سەرچاوەگرتووەکان لەم ناکۆکییانە پڕ دەکاتەوە.

چۆمانی جەخت دەکاتەوە کە بژاردەی بەردەم کوردەکان لە نێوان کوردستان و عێراقدا نییە، بەڵکوو لە نێوان حوکمڕانیی پشتبەستوو بە دامەزراوەکان و حوکمڕانیی پشتبەستوو بە دەرفەتە کاتییەکانی دەسەڵاتدایە؛ تەنیا بژاردەی یەکەم دەتوانێت خۆبەڕێوەبەریی کوردەکان لە درێژخایەندا بپارێزێت.