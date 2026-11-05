کوردپرێس
لە حەسەکە بەهۆی تەقینەوەی مینێک ژمارەیەک هاوڵاتی گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون
خبر 2026-11-05 08:39 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

لە حەسەکە بەهۆی تەقینەوەی مینێک ژمارەیەک هاوڵاتی گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون

‌لە ئەنجامی تەقینەوەی مینێک لە ناو حەوشەی قوتابخانەیەکدا لە شارۆچکەی زەرگان سەر بە پارێزگای حەسەکە، قوتابییەکی تەمەن ١٢ ساڵ گیانی لەدەستدا و ١٩ کەسی دیکەش بریندار بوون.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کاوە خدر بەڕێوەبەری تەندروستی حەسەکە ڕایگەیاند: ڕووداوەکە لە ناو حەوشەی قوتابخانەکە ڕوویداوە و ئاماژەی بەوەشدا، لە ئەنجامی تەقینەوەکەدا قوتابییەکە دەستبەجێ گیانی لەدەستداوە و ١٩ کەسی دیکەش بریندار بوون کە تەمەنیان لە ٩ تا ١٤ ساڵ دەبێت.

سەبارەت بە دۆخی بریندارەکان کاوە خدر باسی لەوەکرد، بریندارەکان بۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەکانی تەل تەمر و حەسەکە.

بەپێی ئامارەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ منداڵان (یونیسێف)، لە ماوەی نێوان ٨ی کانوونی یەکەمی ٢٠٢٤ تا ٢٨ی شوباتی ٢٠٢٦، لە سووریا هەزار و ٥١ ڕووداوی پەیوەست بە مین و پاشماوەکانی جەنگ و تەقەمەنییە تەقیوەنەکان تۆمار کراوە.

هەروەها ئەم ڕووداوانە بوونەتە هۆی مردنی ٦٩٨ کەس و برینداربوونی هەزار و ١٩٣ کەسی دیکە کە ژمارەیەکی زۆریان منداڵن.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
بەڕێوەبردنی دامەزراوەکانی هەرێم بەبێ لێکتێگەیشتنی هاوبەش قەیران دروست دەکات
هەواڵی پێشوو
بەڕێوەبردنی دامەزراوەکانی هەرێم بەبێ لێکتێگەیشتنی هاوبەش قەیران دروست دەکات
کورتەی هەواڵەکانی 13ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی
هەواڵی داهاتوو
کورتەی هەواڵەکانی 13ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.