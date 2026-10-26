ئیلهام ئەحمەد و شەناز ئیبراهیم ئەحمەد پرۆسەی تێکەڵکردن و دۆخی ژنانیان تاوتوێ کرد

ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، لەگەڵ شەناز ئیبراهیم ئەحمەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کۆ بووەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئیلهام ئەحمەد، کە سیاسەتمەدارێکی کورد و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەرە، لە هەرێمی کوردستانی عێراق لەگەڵ شەناز ئیبراهیم ئەحمەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان (YNK) دیدارێکی ئەنجام دا.

دوو لایەن لەم دیدارەدا سەبارەت به پرۆسەی تێکەڵکردن و بارودۆخی ژنان بیروڕایان گۆڕییەوە؛ لەگەڵ ئەوەشدا، تا ئێستا هیچ وردەکارییەکی زیاتر لەسەر تەوەرەکانی گفتوگۆ و ئەنجامەکانی ئەم دیدارە بڵاو نەکراوەتەوە.