دەبێت فرەیی سیاسی لە سووریادا گەرەنتی بکرێت

«ئەزھەر ئەحمەد» ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی چەپی کورد لە سووریا:

ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی چەپی کورد لە سووریا بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی گەرەنتیکردنی ئازادیی چالاکیی پارتە سیاسییەکان، ڕایگەیاند کە داهاتووی سووریا بە پەسەندکردنی یاسای چالاکیی پارتەکان و بەفەرمی ناساندنی مافە سیاسییەکانی ڕەوتە جیاوازەکان لە یاسای بنەڕەتیی ئەم وڵاتەدا بەستراوەتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، «ئەزھەر ئەحمەد» ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی چەپی کورد لە سووریا، بە ئاماژەدان بە پێویستیی گەرەنتیکردنی فرەیی سیاسی لەم وڵاتەدا، جەختی کردەوە کە دەوڵەتی کاتیی سووریا دەبێت بە پێداچوونەوە لە ڕوانگەی خۆی بەرامبەر بە پارت و ڕەوتە سیاسییەکان، زەمینەی چالاکیی ئازادانەیان بۆ بڕەخسێنێت و مافی پارتەکان لە یاسای بنەڕەتیدا بەفەرمی بناسێت.

ئەزھەر ئەحمەد لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی هاوار ڕایگەیاند کە داهاتووی سیاسیی سووریا بەندە بە ڕێژەی سوودوەرگرتنی دەوڵەتی کاتی لە ئەزموونەکانی ڕابردوو و هەروەها ڕەخساندنی دەرفەتی چالاکیی ئازادانە بۆ پارت و هێزە سیاسییەکان.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە مێژووی چالاکییە سیاسییەکان لە سووریادا، لە کۆتایی هاتنی جەنگەکانی جیهانیی یەکەم و دووەمەوە تا ئێستا، گوتی بەتایبەتی لە ناوچەی جەزیرە، بزووتنەوە سیاسییەکانی کورد، سریانی و عەرەب ڕۆڵێکی بنیاتنەرانەیان هەبووە لە بەدواداچوونی داواکارییەکانی کۆمەڵگە جیاوازەکان و بەرگریکردن لە مافەکانیان.

ئەم چالاکوانە سیاسییە ڕایگەیاند: «ئۆپۆزسیۆن تەنیا داواکاری دژایەتیکردنی دەسەڵاتی حوکمڕانی نەبوو، بەڵکو بەدوای گۆڕینی بنەمای سیستەمی ناوەندگەرایی و هێنانەدی داواکارییەکانی کۆمەڵگە جیاوازەکانیشدا دەگەڕا. پارتە سیاسییەکانی کورد، سریانی و عەرەب داواکارییگەلێکیان هەیە کە لە ڕووی بارودۆخ و پێگەی کۆمەڵایەتی و سیاسییەوە، شایەنی خستنەڕوو و بەدواداچوونن.»

ئاستەنگەکانی چالاکیی سیاسی لە قۆناغی گواستنەوەدا

ئەحمەد سەبارەت بە دۆخی چالاکییە سیاسییەکان دوای ڕووخانی حوکمڕانیی بەعس و هاتنەسەرکاری دەوڵەتی کاتی لە دیمەشق، گوتی هەندێک لە سیاسەتمەدارانی ئامادە لە پێکهاتەی دەسەڵات و دەوڵەتی کاتیدا، بە تێڕوانینێکی سنووردارکەرەوە لە سیاسەت و پارتەکان دەڕوانن و ئارەزووی دروستبوونی چالاکیی سیاسیی بنیاتنەرانەیان نییە.

ناوبراو زیادی کرد کە ئەم ڕەوتانە لە چالاکییە سیاسییەکانی پەیوەست بە کۆمەڵگە جیاوازەکان، واقیعی ناوچە جۆراوجۆرەکانی سووریا و ئەو دۆسیانەی کە چارەسەرکردنیان دژوارە، ترسیان هەیە.

ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی چەپی کورد لە سووریا جەختی کردەوە کە دەوڵەتی کاتی دەبێت دۆخی بزووتنەوە و ڕەوتە سیاسییەکان لە نوێوە هەڵسەنگێنێتەوە و بە دوور لە تێڕوانینە سنووردارکەرەکان کە دەبنە هۆی فەرامۆشکردنی هێزە سیاسییەکان و ڕێگریکردن لە چالاکییەکانیان، سەرنج بداتە واقیعەکانی کۆمەڵگەی سووریا.

پێویستیی پەسەندکردنی یاسای پارتەکان و گەرەنتیکردنی مافە سیاسییەکان لە یاسای بنەڕەتیدا

ئەحمەد هەروەها پەسەندکردنی یاسایەکی تایبەت بە چالاکیی پارتە سیاسییەکانی بە پێویست زانی و گوتی دەبێت ئەم یاسایە ڕێگە بە پارتەکان بدات چالاکییەکانیان لەسەر بنەمای پێکهاتە و پەیڕەوی ناوخۆیی خۆیان ڕێک بخەن.

بەوتەی ناوبراو، یاسای ئاماژەپێکراو دەبێت میکانیزمێکی دیاریکراو بۆ بەفەرمی ناساندنی پارتەکان دابین بکات و مافەکانیان لە یاسای بنەڕەتیی سووریادا گەرەنتی بکات. کارێکی لەم شێوەیە دەتوانێت زەمینەی ئازادیی چالاکییە سیاسییەکان و ڕێکخستنی پەیوەندییەکانی نێوان پارتەکان و دامەزراوە حکومییەکان دابین بکات.

ناوبراو بە ڕەخنەگرتن لە پێکهاتەی سیاسیی سەر بە سیستەمی تاکپارتی، ڕوونی کردەوە کە شێوازێکی لەم شێوەیە لەگەڵ واقیعی کۆمەڵگەی سووریا و فرەیی کۆمەڵایەتی و سیاسییەکەیدا ناگونجێت.

ئەحمەد داوای لە دەوڵەتی کاتی کرد لە ئەزموونەکانی ڕابردوو وانە وەربگرێت، لە ئایدیۆلۆژیاکانی پێشوو دوور بکەوێتەوە و بۆ گواستنەوەی سووریا بۆ قۆناغێک لەسەر بنەمای ئازادی و فرەیی دیموکراتی هەوڵ بدات.

ئەم سیاسەتمەدارە کوردە لە کۆتاییدا جەختی کردەوە کە ڕەخساندنی کەشوهەوای چالاکی بۆ هێزە سیاسییەکان و گەرەنتیکردنی مافی پارتەکان لە یاسای بنەڕەتیدا، لە پێداویستییە سەرەکییەکانی هێنانەدی ئازادیی سیاسی و دروستکردنی سیستەمێکی گونجاو لەگەڵ فرەیی کۆمەڵگەی سووریادایە.