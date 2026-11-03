پرۆسەی ئاشتی بەردەوامە و پێشهاتەکانی ناوچەکەش سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن

جێگری سەرۆکی ئاکپارتی:

جێگری سەرۆکی پارتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە ڕەوتی پرۆسەی چارەسەری بەپێی نەخشەڕێگە داڕێژراوەکە پێش دەکەوێت و گۆڕانکارییەکانی عێراق و سووریاش ڕەنگدانەوەی ڕوونی ئەو سەرکەوتنەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جێگری سەرۆکی گشتیی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) ڕایگەیاند کە پرۆسەی چارەسەری بێ هیچ کێشە و ئاستەنگێک لە بەڕێوەچووندایە. ئەفکان ئالا بە بۆنەی بیست و چوارەمین ساڵیادی دامەزراندنی پارتەکەیەوە بۆ میدیا فەرمییەکانی تورکیا ئاشکرای کرد کە ڕەوتی پرۆسەکە تەواو بەپێی ئەو پلان و بەرنامەیە دەچێتە پێشەوە کە پێشتر بۆی دانرابوو و تووشی هیچ پەکی کەوتن یان پاشەکشەیەک نەبووەتەوە.

سەرکردەکەی ئاکپارتی ئاماژەی بەوەش کرد کە گۆڕانکاری و پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە، بەتایبەت لە سووریا و عێراق و هەروەها ئەو دانوستانانەی تاوەکو ئێستا ئەنجام دراون، بەڵگەی ڕوون و حاشاهەڵنەگری ئەوەن کە هەموو هەنگاوەکان بەپێی نەخشەڕێگە سەرەتاییەکە بەڕێوە دەچن.

ئەفکان ئالا لە کۆتایی لێدوانەکەیدا دووپاتی کردەوە کە بەپێی هەمان ئەو پێشبینییانەی پێشتر کرابوون، پرۆسەی چارەسەری بێ ڕاوەستان بەردەوامە و هیچ کۆسپێک لەبەردەم جێبەجێکردنی پلانەکەدا بوونی نییە.