کوردپرێس
پرۆسەی ئاشتی بەردەوامە و پێشهاتەکانی ناوچەکەش سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن
خبر 2026-11-03 11:23 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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جێگری سەرۆکی ئاکپارتی:

پرۆسەی ئاشتی بەردەوامە و پێشهاتەکانی ناوچەکەش سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن

جێگری سەرۆکی پارتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە ڕەوتی پرۆسەی چارەسەری بەپێی نەخشەڕێگە داڕێژراوەکە پێش دەکەوێت و گۆڕانکارییەکانی عێراق و سووریاش ڕەنگدانەوەی ڕوونی ئەو سەرکەوتنەن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جێگری سەرۆکی گشتیی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) ڕایگەیاند کە پرۆسەی چارەسەری بێ هیچ کێشە و ئاستەنگێک لە بەڕێوەچووندایە. ئەفکان ئالا بە بۆنەی بیست و چوارەمین ساڵیادی دامەزراندنی پارتەکەیەوە بۆ میدیا فەرمییەکانی تورکیا ئاشکرای کرد کە ڕەوتی پرۆسەکە تەواو بەپێی ئەو پلان و بەرنامەیە دەچێتە پێشەوە کە پێشتر بۆی دانرابوو و تووشی هیچ پەکی کەوتن یان پاشەکشەیەک نەبووەتەوە.

سەرکردەکەی ئاکپارتی ئاماژەی بەوەش کرد کە گۆڕانکاری و پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە، بەتایبەت لە سووریا و عێراق و هەروەها ئەو دانوستانانەی تاوەکو ئێستا ئەنجام دراون، بەڵگەی ڕوون و حاشاهەڵنەگری ئەوەن کە هەموو هەنگاوەکان بەپێی نەخشەڕێگە سەرەتاییەکە بەڕێوە دەچن.

ئەفکان ئالا لە کۆتایی لێدوانەکەیدا دووپاتی کردەوە کە بەپێی هەمان ئەو پێشبینییانەی پێشتر کرابوون، پرۆسەی چارەسەری بێ ڕاوەستان بەردەوامە و هیچ کۆسپێک لەبەردەم جێبەجێکردنی پلانەکەدا بوونی نییە.

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