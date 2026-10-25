پەروین بوڵدان: ئۆجەلان دەبێت دەستبەجی بەڕێوەبردنی پڕۆسەی ئاشتی دەست پێبکات

پەروین بوڵدان، ئەندامی شاندی ئیمڕاڵیی دەم پارتی، داوای دیاریکردنی فەرمیی بەرپرسیارێتیی عەبدوڵڵا ئۆجەلانی لە پرۆسەی ئاشتیدا کرد و وتی دەبێت ناوبراو لە کورتترین کاتدا بەڕێوەبردنی سازوکاری «هەماهەنگیی ئاشتی و تێپەڕین بۆ گۆڕەپانی سیاسی» بگرێتە دەست.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، خولی سێیەمی ئاساییی ڕێکخستنەکانی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) لە هۆڵێکی کۆبوونەوەدا لە شارۆچکەی توشبا سەر بە پارێزگای وان بەڕێوە چوو.

تولای حاتەم ئۆغۆڵاری، هاوسەرۆکی دەم پارتی، پەروین بوڵدان، ئەندامی شاندی ئیمڕاڵی، عەبدوڵڵا زێدان، هاوشارەوانی گەورەشاروانیی وان، نوێنەرانی ڕێکخستنە خۆجێییەکان، بەڕێوەبەرانی دامەزراوە مەدەنییەکان و ژمارەیەک لە هاووڵاتییان لەم کۆنگرەیەدا ئامادەییان هەبوو.

کۆنگرەکە بە خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزلێنان لە گیانبەختکردووانی خەباتی ئازادیخوازی دەستی پێ کرد.

هاوسەرۆکانی دەم پارتیی وان: ئازادیی ئۆجەلان بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە مەرجێکی بنەڕەتییە

وەیسی دیلەکچی و گلشن کورت، هاوسەرۆکانی ڕێکخستنەکانی دەم پارتی لە وان، لە وتارەکانیاندا جەختیان لەسەر ڕۆڵی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە پرۆسەی ئێستادا کردەوە.

ئەوان وتیان: «ئەم پرۆسەیە بەهۆی تێکۆشانی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە دەستی پێ کرد. تا ئەو کاتەی دەستگەیشتنی بە ئازادیی فیزیکی بۆ دابین نەکرێت، پرۆسەکە بە ئامانجی خۆی ناگات و تەواو نابێت.»

عەبدوڵڵا زێدان، هاوشارەوانی گەورەشاروانیی وان، لە وتارێکی کورتدا جەختی لەسەر تەباییی کۆمەڵایەتی و بەردوامیی خەبات بۆ بەرگریکردن لە ئیرادەی گەل و بەڕێوەبەرایەتییە خۆجێییەکان کردەوە.

بوڵدان: دەبێت بەرپرسیارێتیی ئۆجەلان بە ڕوونی دیاری بکرێت

پەروین بوڵدان لە دەستپێکی وتارەکەیدا ڕێز و سڵاوی عەبدوڵڵا ئۆجەلانی گەیاندە بەشداربووانی کۆنگرەکە و دواتر دەربارەی پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک ئاخافتی کرد.

ئەو ڕایگەیاند: «شانازی دەکەم کە سڵاوی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانم بۆ هێناون. ئەم پرۆسەیە هیوای گەورەی لە خۆیدا حەشار داوە. پرۆسەکە هەنگاو بە هەنگاو بەردەوامە و گەلی ئێمەش بە چاوەڕوانیی گەورەوە بەدواداچوونی بۆ دەکەن.»

بوڵدان زیادی کرد: «پرۆسەکە لە ڕێڕەوی خۆیدا بەرەو پێش دەچێت؛ بەڵام بۆ ئەوەی باشتر بەڕێوە ببرێت، دەبێت بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بێ دواکەوتن چالاکییەکانی بۆ بەڕێوەبردنی هەماهەنگیی ئاشتی و تێپەڕین بۆ گۆڕەپانی سیاسی دەست پێ بکات.»

ئەندامی شاندی ئیمڕاڵیی دەم پارتی داوای لە حکومەتی تورکیا کرد ناونیشان، پێگە و بەرپرسیارێتیی ئۆجەلان لەم سازوکارەدا بە شێوەیەکی فەرمی و ڕوون دیاری بکات.

ئەو وتی: «دەوڵەت و حکومەت دەبێت لە کورتترین کاتدا ناونیشانی ئەم سازوکارە دیاری بکەن و بەرپرسیارێتیی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕوون بکەنەوە. باوەڕم وایە دوای ئەم دیاریکردنە، پرۆسەکە بە خێراییەکی زیاترەوە بەرەو پێش دەچێت.»

بوڵدان ڕووی وتاری لە ئەردۆغان کرد: دەستبەرداری قەیومەکان ببن

بوڵدان لە درێژەدا ڕووی وتاری کردە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، و وتی هەڵوەشاندنەوەی بڕیاری دانانی قەیومی حکومی لە شارەوانییەکاندا دەتوانێت یەکەم هەنگاوی کردەییی حکومەت بێت بۆ بەهێزکردنی متمانە بە پرۆسەکە.

ئەو وتی: «لە لێرەوە ڕوو لە سەرۆککۆمار دەکەم؛ ئێوە دەتوانن لە یەکەم هەنگاودا، ئەو ئیرادەیەی لە گەلی ئێمە زەوت کراوە بگێڕنەوە. دەستبەرداری قەیومی دەستنیشانکراو لە شارەوانییەکانماندا ببن و شارەوانە هەڵبژێردراوەکان بۆ سەر ئەرکەکانیان بگێڕنەوە.»

بوڵدان بە ئاماژەدان بەوەی کە دەم پارتی ناخوازێت پرۆسەی ئاشتی تووشی شکست بشکێت، زیادی کرد: «ئێمە بەهای ئاشتی دەزانین و ناخوازین ئەم پرۆسەیە لەناو بچێت. دڵخۆشین کە لە دوو ساڵی ڕابردوودا تەرمی نوێ بۆ ئەم خاکە نەگەڕاوەتەوە و دایکانیش نەبوونەتە ڕۆڵەمردوو. چیتر هیچ کەسێک توانای بەرگەگرتنی ئازار و باجی نوێی نییە.»

ئەو لە درێژەدا وتی: «باری سەرشانمان گرانە و ڕێگەکەشمان درێژخایەنە؛ بەڵام باوەڕمان وایە کە سەرکەوتوو دەبین.»

حاتەم ئۆغۆڵاری: کۆمەڵگە لە لێواری لەدەستدانی متمانەی خۆیدایە

تولای حاتەم ئۆغۆڵاری، هاوسەرۆکی دەم پارتی، لەم کۆنگرەیەدا جەختی لەسەر بەردوامیی هیوای ئەم حیزبە بۆ ئاشتی کردەوە، بەڵام سەبارەت بە دابەزینی متمانەی گشتی لە ئەنجامی دواکەوتنی حکومەت لە جێبەجێکردنی هەنگاوە کردەیییەکان هۆشداریی دا.

ئەو وتی: «هەندێک کەس پرسیار دەکەن ئایا هێشتا لەم پرۆسەی ئاشتییەدا هیوا و چاوەڕوانییەکتان هەیە؟ هیوای ئێمە بۆ ئاشتی هیچ کاتێک کەمی نەکردووە. سی ساڵ بەر لە ئێستاش باسی ئاشتیمان دەکرد و ئەمڕۆش ئاشتیمان دەوێت؛ بەڵام دەوڵەت و حکومەت دەبێت بزانن کە کۆمەڵگە لە لێواری لەدەستدانی متمانەی خۆیدایە.»

حاتەم ئۆغۆڵاری زیادی کرد کە خەڵک دەیانەوێت متمانە بە پرۆسەکە بکەن و چاوەڕوانن ئەو ڕێککەوتنانەی لە ئیمڕاڵی گفتوگۆیان لەسەر کراوە، لە کرداردا جێبەجێ ببن.

ئەو بە ئاماژەدان بە بەیاننامەی هەشتی تشرینی یەکەمی بزووتنەوەی کورد وتی: «لەو بەیاننامەیەدا، هەڵوێستەکان و نەخشەڕێگا بە ڕوونی ڕاگەیەندران. بۆ ئەنجامدانی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنەکان هێشتا چاوەڕێی چی دەکەن؟ بۆچی ئەم پرۆسەیە تا ئەم ئەندازەیە درێژە دەخایەنێت؟»

داواکاری بۆ ئازادکردنی زیندانییە نەخۆشەکان

هاوسەرۆکی دەم پارتی جەختی کردەوە دانوستانەکان ڕێڕەو و سازوکاری تایبەت بە خۆیان هەیە؛ بەڵام لە پاڵ ئەوەشدا دەبێت چاکسازیی یاسایی و دیموکراتیکیش ئەنجام بدرێن.

ئەو بە ئاماژەدان بە بارودۆخی زیندانییانی سیاسی و نەخۆش وتی: «بۆ ئازادکردنی زیندانییە نەخۆشەکان پێویست بە بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانیی تورکیا ناکات. دواخستنی ئازادکردنی ئەو زیندانییانەی سی ساڵە لە زینداندا ماونەتەوە قبووڵنەکراوە و دەبێت لەم ڕووەوە بێ دواکەوتن هەنگاو بنرێت.»

حاتەم ئۆغۆڵاری وتی دەم پارتی لە دەستپێکەوە، هەڵوێستی خۆی سەبارەت بە پرۆسەکە لەسەر دوو تەوەرەی «دانوستان و خەبات» داناوە.

ئەو زیادی کرد: «ئێستا کاتی وەستان نییە؛ کاتی بەهێزکردنی ڕێکخستنەکانە. ڕێگەی بەهێزکردنی پێگەی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە ئیمڕاڵی، لە ڕێکخستنی فراوانتر و خەباتێکی بەبڕشتترەوە تێدەپەڕێت. لەم ڕێگەیەوە دەتوانین فشارەکان تێکبشکێنین و گۆڕەپانی سیاسەت بەهێز بکەین.»

لە کۆتاییی کۆنگرەکەدا، بەڕێوەبەرایەتیی نوێی ڕێکخستنەکانی پارێزگای دەم پارتی هەڵبژێردرا. گلشن کورت و وەیسی گونەش وەک هاوسەرۆکانی نوێی ڕێکخستنەکانی ئەم حیزبە لە وان هەڵبژێردران.