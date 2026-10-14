کوردپرێس
ڤیدیۆ
خبر 2026-10-14 15:24 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

کورتەی هەواڵەکانی 22ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 22ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.
پەڕەی ڤیدیۆ لێدەری ڕاستەوخۆ

بۆچی ئەردۆغان و ئۆجەلان نێوەندگیرێکی سەربەخۆیان ناوێت؟

گۆڤاری «ئامارگی» ئامادەنەنەبوونی نێوەندگیرێکی سەربەخۆ لە پرۆسەی دانوستانەکانی نێوان حکوومەتی تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) بە یەکێک لە لاوازییە سەرەکییەکانی پرۆسەی ئاشتی دەزانێت و بە دووری نازانێت کە ئەردۆغان و ئۆجەلان هەردوولایان بیانەوێت دەسەڵاتی زیاتریان لە دەستدا بێت بۆ بەڕێوەبردنی دانوستانەکان و دیاریکردنی ئاراستەکەی.

سێ فەرماندەی پێشووی هەسەدە سێ پۆستی باڵای هەواڵگری و ئەمنییان لە حەسەکە وەرگرت

حکوومەتی کاتیی سووریا لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی یەکخستنی دامەزراوە سەربازی و ئەمنییەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە، سێ فەرماندەی پێشووی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە - SDF)ی بۆ پۆستە باڵاکانی هەواڵگری و ئەمنی لە پارێزگای حەسەکە دیاری کرد.

تێکەڵکردنی هەسەدە لەناو سوپای سووریا بەشداربووە لە سەقامگیریی وڵاتدا

 ئیلهام ئه‌حمه‌د له‌میانی به‌شداریکردنی له‌ دیداری مێری له‌ شاری هه‌ولێر، رایگه‌یاند: "پڕۆسه‌ی تێکه‌ڵکردنه‌وه‌ له‌نێوان هێزه‌کانی سووریای دیموکرات (هه‌سه‌ده‌) و حکوومه‌تی سووریا به‌شێوه‌یه‌کی باش چووه‌ته‌ پێشه‌وه‌، بۆیه‌ ده‌توانم بڵێم که‌ ئه‌و پڕۆسه‌یه‌ به‌ڕاستی هاوکار و به‌شداربووه‌ له‌ بنیاتنان و هێنانه‌ ئارای سه‌قامگیریی، بۆیه‌ ئه‌زموونی ئیداره‌ی خۆسه‌ر باش بووه‌ و تاوه‌کوو ئێستاش هه‌یه‌، له‌ مێشک و زیهنیه‌تی سووریا و باکوور و رۆژهه‌ڵاتی سووریا ماوه‌.

تورکیا کۆتایی بە سیاسەتی نکۆڵیکردن لە کورد بێنێت و پەکەکەش وازلە خەباتی چەکداری بهێنێت

موراد قەرەیلان له‌ دیدارێكدا ڕایگەیاند: "گه‌ریلا ئامادەیه‌ کۆتایی بە ڕاپەڕینی چەکداری بهێنێت ئەگەر ئەنقەرە کۆتایی بەسیاسەتی نکۆڵیکردنی مافەکانی کورد بهێنێت؛ هاوکات هاوکێشەی شەڕەکانی ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی بە"جەنگی سێیەمی جیهانی" پێناسە کرد".

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
بە ناسنامەی خۆمانەوە تێکەڵی هێزەکانی سووریا دەبین
هەواڵی پێشوو
بە ناسنامەی خۆمانەوە تێکەڵی هێزەکانی سووریا دەبین
سەربازێکی سوپای تورکیا بەهۆی تەقەکردنەوە لەناو خاکی هەرێم کوژرا
هەواڵی داهاتوو
سەربازێکی سوپای تورکیا بەهۆی تەقەکردنەوە لەناو خاکی هەرێم کوژرا
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.