میدیاکانی تورکیا لە زاری سەرچاوە ئەمنییەکانەوە بڵاویان کردەوە کە لە کۆبوونەوەی ٢٧ی تشرینی دووەمدا لە لایەن ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانییەوە، بە ئەگەرێکی زۆر تەنیا ڕاپۆرتێکی گشتگیر سەبارەت بە ڕەوتی دانانی چەک پێشکەش دەکرێت و بڕیاری کۆتایی بۆ پەسەندکردنی ئەم ڕەوتە و جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوە ڕەنگە تا کۆبوونەوەی کانوونی دووەم دوا بخرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کاتێکدا چاوەکان لەسەر کۆبوونەوەی ٢٧ی تشرینی دووەمی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانیی تورکیا جێگیر بوون، ڕاگەیاندنە نزیکەکان لە دەوڵەتەوە هەواڵی ئەگەری دواخستنی بڕیاری کۆتاییی ئەم ئەنجومەنەیان سەبارەت بە پەسەندکردنی ڕەوتی دانانی چەک تا کانوونی دووەم بڵاو کردووەتەوە.

ڕۆژنامەی «تورکیا» لە زاری سەرچاوە ئەمنییەکانەوە نووسیویەتی لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانیدا، ڕاپۆرتێکی گشتگیر سەبارەت بە دوایین دۆخی ڕەوتەکە پێشکەش دەکرێت، بەڵام چاوەڕوان ناکرێت بڕیاری کۆتاییی ناسراو بە «پەسەندکردن و دەستنیشانکردن» لە هەمان دانیشتندا پەسەند بکرێت.

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، چۆڵکردنی تەواوەتیی بارەگاکانی پەکەکە لە ناوچەکانی گارە و خواکورک لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا و لەناوبردنی چەک، تەقەمەنی و کەرەستە بەردەستەکانی ئەم ناوچانە لە ڕیزی ئەو مەرجانەن کە دەزگا ئەمنییەکانی تورکیا بۆ دەرکردنی پەسەندکردنی کۆتایی هێناویانەتە ئاراوە.

سەرچاوە ناوبراوەکان بانگەشەی ئەوەیان کردووە کە لە ئەگەری تەواوبوونی ئەم هەنگاوانەدا، بڕیاری کۆتاییی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی دەتوانێت لە کۆبوونەوەی کانوونی دووەمدا لە کارنامەدا دابنرێت. لەبەر ئەوە، دواخستنی ئەگەریی بڕیارەکە هێشتا یەکلایی نەبووەتەوە و بە پێشهاتە مەیدانییەکان و هەڵسەنگاندنی دامەزراوە ئەمنییەکانی تورکیاوە بەستراوە.

یاسای چوارچێوە کە لە مانگی ئابدا لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند کرا، جێبەجێکردنی هەندێک لە بڕیارە پەیوەندیدارەکان بە گەڕانەوەی ئەندامانی پەکەکە، دۆخی یاساییی کەسانی بەرکەوتووی یاساکە و ئازادکردنی ئەگەریی ژمارەیەک لە زیندانییەکانی بە پەسەندکردنی ڕەوتی هەڵوەشانەوە و دانانی چەک لە لایەن ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانییەوە مەرجدار کردووە.

تا ئەو کاتەی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی ڕاپۆرتی پەسەندکردن و دەستنیشانکردن دەرنەکات، بەشە جێبەجێکارییەکانی یاساکە ناچنە قۆناغی کردارەوە و گەڕانەوەی کەسەکان یان ئازادکردنی زیندانییە بەرکەوتووەکانیش دەست پێ ناکات.

لە ڕاپۆرتی ڕاگەیاندنەکانی تورکیادا هەروەها هاتووە کە لە ئەگەری خۆبواردنی ئەندامە باڵاکانی پەکەکە لە دروستکردنی پێکهاتەیەکی نوێدا، ڕەنگە ئەنقەرە دژایەتیی بەردەوامبوونی مانەوەی کاتیی ئەوان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا نەکات؛ هەرچەندە گوتراوە دەوڵەتی عێراقیش لەگەڵ مانەوەی هەمیشەییی ئەم کەسانەدا هاوڕا نییە.

هەروەها ئەگەری ئەوە خراوەتە ڕوو کە ئەندامە چەکدارە جێگیرەکانی عێراق لە پێکهاتەی هێزە ئەمنییەکانی ئەم وڵاتەدا تێکەڵ بکرێن و کەسە بێچەکەکانیش کە خوازیاری گەڕانەوەن بۆ تورکیا، لە چوارچێوەی یاسای پەسەندکراوی پەرلەماندا لێکۆڵینەوەیان بۆ بکرێت.

لەگەڵ ئەوەشدا، تا ئێستا ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی، سەرۆکایەتیی کۆمار یان دامەزراوە فەرمییەکانی تورکیا دواخستنی بڕیارەکە تا کانوونی دووەمیان بە فەرمی ڕانەگەیاندووە. لەبەر ئەوە، ئەم هەواڵە لە بارودۆخی ئێستادا تەنیا ڕاپۆرتێکی ڕاگەیاندنە کە پشتی بە لێدوانی سەرچاوە ئەمنییە نەناسراوەکان بەستووە و نابێت وەک بڕیاری یەکلاکەرەوەی دەوڵەت یان ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی لێک بدرێتەوە.