ئەوەی لە حەسەکە ڕوودەدات مەترسی جدییە لەسەر تەواوی ئەو دەستكەوتانەی لە شەڕی تیرۆر بەدەستهاتوون

فەرهاد شامی:

بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە ڕایگەیاند ئەوەی لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕوودەدات مەترسی جدییە لەسەر كورد و پێكهاتەكانی تر و تەواوی ئەو دەستكەوتانەی لە شەڕی تیرۆر بەدەستهاتوون.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرهاد شامی، بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە لە سەكۆی "ئێكس" پەیامێکی بڵاو کردەوە دەڵێت: لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا، مەترسی هەیە کە هەڕەشەی لەدەستدانی ئەو قوربانیدانانە دەکات کە هێزەکانی سووریای دیموکرات و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ماوەی دەیەی ڕابردوودا لە شەڕی دژی ڕێکخراوی "داعش" و توندڕەویدا پێشکەشیان کرد، ئەوەش لە سایەی پاشەکشەی گرنگیپێدانی نێودەوڵەتی و گۆڕانی پێشینەکانی هاوپەیمانی.

فەرهاد شامی ئاماژەی بەوەشكردووە، ئەو هەڕەشە پەرەسەندووانەی ڕووبەڕووی کورد و مەسیحییەکان و پێکهاتەکانی تری ناوچەکە دەبنەوە، پێویستی بە گرنگیپێدانی بەپەلەی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و هەنگاوێکی یەکلاکەرەوە هەیە، پێش ئەوەی هاوڵاتیانی مەدەنی جارێکی تر باجی پشتگوێخستنی نێودەوڵەتی بدەن.

ناوبراو دەشڵێت: ئەوەی لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا ڕوودەدات، پێویستی بە وردبینییەکی جدی نێودەوڵەتی هەیە؛ دەبێت ڕێگە نەدرێت دەیەیەک لە قوربانیدان لە شەڕی دژی "داعش" لەدەست بچێت، نابێت ئاسایشی کورد و مەسیحییەکان و پێکهاتەکانی تر لەژێر توندڕەوی پەرەسەندوو و بەرژەوەندییە نێودەوڵەتییە گۆڕاوەکاندا جێبهێڵرێت.