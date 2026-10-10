کوردپرێس
شاندی ئیمرالی و باخچەلی جەخت لە خێراکردنی هەنگاوەکانی پڕۆسەی ئاشتی دەکەنەوە
خبر 2026-10-10 10:13 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ

شاندی ئیمرالی و باخچەلی جەخت لە خێراکردنی هەنگاوەکانی پڕۆسەی ئاشتی دەکەنەوە

ئەندامانی شاندی ئیمراڵیی پارتی وەکسانی و دیموکراسیی گەلان لەگەڵ دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی مەهەپە کۆ بوونەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی نووسینگەی ڕاگەیاندنی دەم پارتی، شاندەکە پێکهاتبوون لە پەروین بوڵدان، مەدحەت سانجار و پارێزەر فایەق ئۆزگور ئەرۆل و لە کۆبوونەوەکەدا هەردوولا بیروڕایان سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک ئاڵۆگۆڕ کردووە و جەختیان لەسەر خێراکردنی هەنگاوە یاساییەکان کردووەتەوە.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، هەڵسەنگاندن بۆ قۆناغی ئێستای پرۆسەکە کراوە و هەردوولا جەختیان لەسەر ڕەخساندنی زەمینە و پێویستییەکان بۆ بەڕێوەچوونی سەرکەوتووانەی پرۆسەکە لە داهاتوودا کردووەتەوە.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ هەوڵ بۆ کونترۆڵی گرژی و ئاڵۆزی لە حەسەکە دەدەن
هەواڵی پێشوو
هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ هەوڵ بۆ کونترۆڵی گرژی و ئاڵۆزی لە حەسەکە دەدەن
ئەوەی لە حەسەکە ڕوودەدات مەترسی جدییە لەسەر تەواوی ئەو دەستكەوتانەی لە شەڕی تیرۆر بەدەستهاتوون
هەواڵی داهاتوو
ئەوەی لە حەسەکە ڕوودەدات مەترسی جدییە لەسەر تەواوی ئەو دەستكەوتانەی لە شەڕی تیرۆر بەدەستهاتوون
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.