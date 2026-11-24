بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باسم محه‌مه‌د خزه‌یر رایده‌گه‌یه‌نێت، پێشێلكاری له‌و كێڵگه‌ نه‌وتییانه‌دا هه‌یه‌ كه‌ خاوه‌ندارێتییان بۆ كۆمپانیای نه‌وتی باكور ده‌گه‌ڕێته‌وه‌و حكومه‌تی هه‌رێم ده‌ستی به‌سه‌رداگرتون. ده‌شڵێت، ئه‌وان به‌پێویستی ده‌زانن كه‌ به‌ڕێوه‌بردنی ئه‌و كێڵگانه‌، له‌لایه‌ن وه‌زاره‌ته‌كه‌یانه‌وه‌. ئاماژه‌ به‌وه‌شده‌دات كه‌ سه‌رۆك وه‌زیرانی عێراق ده‌یه‌وێت به‌ كۆنترۆڵكردنی ده‌روازه‌كانی ده‌ره‌وه‌ و سپاردنی به‌رپرسیارێتی كۆنترۆڵكردنیان به‌ سوپای عێراق، كۆتایی به‌ دۆسییه‌ هه‌ڵپه‌سێردراوه‌كان بهێنێت.

باسم محه‌مه‌د خزه‌یر، وه‌زیری نه‌وتی عێراق، له‌ چاوپێكه‌وتنێكدا له‌گه‌ڵ ئاژانسی ره‌سمی هه‌واڵه‌كانی عێراق له‌باره‌ی به‌ قاچاخبردنی نه‌وت له‌ ناوچه‌كانی باكوری وڵات وتی، ڕاپۆرت و لێکۆڵینەوەیەک ئەنجام دراوە و چەند ڕاسپاردەیەکی لێ دەکەوێتەوە.

وه‌زیری نه‌وت ئاماژەی بە بوونی سەرپێچی کرد لەو کێڵگانەدا کە موڵکی کۆمپانیای نەوتی باکورن و وتی، حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی بەسەردا گرتون، سەرەڕای بونی به‌قاچاخچبردن لە ناوچەکانی دیکەو ڕونیشی کردەوە کە دیاریکردنی قەبارەی بڕە قاچاخبراوەکان پێویستی بە تەواوکردنی ڕاسپاردەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوەکە هەیە.

وه‌زیری نه‌وت وتیشی: "وەزارەتی نەوت باوەڕی وایه‌ كه‌ پێویسته‌ بەڕێوەبردنی ئەم کێڵگانە فیدراڵی بێت و لەلایەن وەزارەتەوە بێت، هاوشێوەی ئەو کێڵگانەی لە ناوەڕاست و باشوور بەڕێوەیان دەبات."

هێمای بۆ ئه‌وه‌ش كرد کە سەرۆکی حکومەتی عێراق ده‌یه‌وێت دۆسییه‌ هه‌ڵپه‌سێردراوه‌كان سفربكاته‌وه‌و کۆنترۆڵ بەسەر دەروازە دەرەکییەکاندا به‌هێزبكات ئه‌وه‌ش لە ڕێگەی سپاردنی بەرپرسیارێتیی کۆنترۆڵکردنیان بە سوپای عێراق لە باکورەوە تا باشوری وڵات.

جه‌ختیشی كرده‌وه‌: "کاری حکومەت بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو سەرپێچی و دزییانەی سامانی نەوت دەکەنە ئامانج کارێکی پێكه‌وه‌ییه‌، کە پشت بە یەکگرتنی ڕێکارەکانی وەزارەتی نەوت لەگەڵ هەماهەنگی و ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی لایەنە ئەمنییەکان دەبەستێت".

وەزیری نەوتی عێراق دەڵێت: سەرۆکی حکوومەت ده‌یه‌وێت دۆسییه‌ هه‌ڵپه‌سێردراوه‌كان سفر بكاته‌وه‌ و کۆنترۆڵ بەسەر دەروازە دەرەکییەکاندا به‌هێزبكات ئه‌وه‌ش لە ڕێگەی سپاردنی بەرپرسیارێتیی کۆنترۆڵکردنیان بە سوپای عێراق لە باکوورەوە تا باشووری وڵات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باسم محه‌مه‌د خزه‌یر رایده‌گه‌یه‌نێت، پێشێلكاری له‌و كێڵگه‌ نه‌وتییانه‌دا هه‌یه‌ كه‌ خاوه‌ندارێتییان بۆ كۆمپانیای نه‌وتی باكور ده‌گه‌ڕێته‌وه‌و حكومه‌تی هه‌رێم ده‌ستی به‌سه‌رداگرتون. ده‌شڵێت، ئه‌وان به‌پێویستی ده‌زانن كه‌ به‌ڕێوه‌بردنی ئه‌و كێڵگانه‌، له‌لایه‌ن وه‌زاره‌ته‌كه‌یانه‌وه‌. ئاماژه‌ به‌وه‌شده‌دات كه‌ سه‌رۆك وه‌زیرانی عێراق ده‌یه‌وێت به‌ كۆنترۆڵكردنی ده‌روازه‌كانی ده‌ره‌وه‌ و سپاردنی به‌رپرسیارێتی كۆنترۆڵكردنیان به‌ سوپای عێراق، كۆتایی به‌ دۆسییه‌ هه‌ڵپه‌سێردراوه‌كان بهێنێت.

باسم محه‌مه‌د خزه‌یر، وه‌زیری نه‌وتی عێراق، له‌ چاوپێكه‌وتنێكدا له‌گه‌ڵ ئاژانسی ره‌سمی هه‌واڵه‌كانی عێراق له‌باره‌ی به‌ قاچاخبردنی نه‌وت له‌ ناوچه‌كانی باكوری وڵات وتی، ڕاپۆرت و لێکۆڵینەوەیەک ئەنجام دراوە و چەند ڕاسپاردەیەکی لێ دەکەوێتەوە.

وه‌زیری نه‌وت ئاماژەی بە بوونی سەرپێچی کرد لەو کێڵگانەدا کە موڵکی کۆمپانیای نەوتی باکورن و وتی، حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی بەسەردا گرتون، سەرەڕای بونی به‌قاچاخچبردن لە ناوچەکانی دیکەو ڕونیشی کردەوە کە دیاریکردنی قەبارەی بڕە قاچاخبراوەکان پێویستی بە تەواوکردنی ڕاسپاردەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوەکە هەیە.

وه‌زیری نه‌وت وتیشی: "وەزارەتی نەوت باوەڕی وایه‌ كه‌ پێویسته‌ بەڕێوەبردنی ئەم کێڵگانە فیدراڵی بێت و لەلایەن وەزارەتەوە بێت، هاوشێوەی ئەو کێڵگانەی لە ناوەڕاست و باشوور بەڕێوەیان دەبات."

هێمای بۆ ئه‌وه‌ش كرد کە سەرۆکی حکومەتی عێراق ده‌یه‌وێت دۆسییه‌ هه‌ڵپه‌سێردراوه‌كان سفربكاته‌وه‌و کۆنترۆڵ بەسەر دەروازە دەرەکییەکاندا به‌هێزبكات ئه‌وه‌ش لە ڕێگەی سپاردنی بەرپرسیارێتیی کۆنترۆڵکردنیان بە سوپای عێراق لە باکورەوە تا باشوری وڵات.

جه‌ختیشی كرده‌وه‌: "کاری حکومەت بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو سەرپێچی و دزییانەی سامانی نەوت دەکەنە ئامانج کارێکی پێكه‌وه‌ییه‌، کە پشت بە یەکگرتنی ڕێکارەکانی وەزارەتی نەوت لەگەڵ هەماهەنگی و ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی لایەنە ئەمنییەکان دەبەستێت".