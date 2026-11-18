جێگری نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری سووریا بە ئاماژەدان بە بەردەوامیی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم لە نێوان دەسەڵاتی کاتیی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، ڕایگەیاند کە ناکۆکییەکان سەبارەت بە دۆخی هێزە سەربازییەکان، خوێندن بە زمانی کوردی و مافی خاوەندارێتی هێشتا وەک بەربەستە سەرەکییەکانی جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتنە هەژمار دەکرێن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، «کلۆدیۆ کۆردۆنە»، جێگری نێردەی تایبەتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری سووریا، ڕۆژی دووشەممە ١٦ی تشرینی دووەم لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە پێشهاتەکانی سووریا، بە ڕوونکردنەوەی دوایین دۆخی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی نێوان دەسەڵاتی دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF)، هەواڵی دا لە بەردەوامیی هەندێک ناکۆکیی بنەڕەتی لە ڕەوتی تێکەڵکردنی دامەزراوە و هێزەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادا.

کۆردۆنە لەم کۆبوونەوەیەدا گوتی ڕەوتی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم هێشتا بەردەوامە و بەشێک لە هێزە پێشووەکانی هەسەدە پلە بە پلە لە پێکهاتە دەوڵەتییەکانی سووریادا تێکەڵ دەکرێن. هەروەها ڕەوتی گواستنەوەی بەرپرسیارێتیی پێدانی مووچەی ئەم هێزانە بۆ دەسەڵاتی دیمەشق لە جێبەجێکردندایە؛ لەگەڵ ئەوەشدا، هێشتا سەبارەت بە ژمارەی وردی هێزە تێکەڵبووەکان و چۆنیەتیی یەکلاکردنەوەی چارەنووسی یەکینەکانی پاراستنی ژنان (یەپەژە) ڕێککەوتنی کۆتایی بە دەست نەهاتووە.

ناوبراو هەروەها ڕوونی کردەوە کە پرسی خوێندن بە زمانی کوردی و بەفەرمیناسینی بڕوانامە دەرچووەکانی قوتابخانەکانی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی خۆبەڕێوەبەری هێشتا لە ژێر لێکۆڵینەوە و دانوستاندندان. ئەم بابەتانە لەو پرسانەن کە هێشتا یەکلا نەکراونەتەوە و کاریگەرییان لەسەر ڕەوتی تێکەڵکردنی پێکهاتە کارگێڕی و پەروەردەیییەکانی ناوچە کوردنشینەکان لە دامەزراوەکانی دەسەڵاتی سووریادا داناوە.

جێگری نێردەی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان هەروەها ناکۆکییە پەیوەندیدارەکانی بە خانوو، زەوی و خاوەندارێتیی موڵکەکانەوە بە بەربەستی تری گرنگ لە ڕێڕەوی گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ناوچەکانی نیشتەجێبوونی خۆیان ناو برد و گوتی چارەسەرکردنی ئەم پرسانە بۆ فەراهەمکردنی زەمینەی گەڕانەوەی جێگیری ئاوارەکان پێویستە.

کۆردۆنە لە بەشێکی تری گوتەکانیدا ئاماژەی بە ناڕەزایەتییەکانی ئەم دوایییە لە شاری حەسەکە کرد کە تێیدا ژمارەیەک لە خۆپیشاندەران داوای سەپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەتی کاتیی سووریایان کردبوو. بە گوتەی ئەو، ئەم ناڕەزایەتییانە کاردانەوەی جیاوازی لە نێوان پێکهاتە عەرەب و کوردەکانی ئەم ناوچەیەدا بە دواوە بووە و پێویستیی بەڕێوەبردنی ناکۆکییەکان لە ڕێگەی گفتوگۆوە زەق کردووەتەوە.

ناوبراو بە جەختکردنەوە لەسەر گرنگیی پێشخستنی ڕێککەوتنی تێکەڵکردن لە ڕێگەی دانوستانە سیاسییەکانەوە، داوای دوورکەوتنەوەی لە هەنگاوە بەرەنگارکارانەکان کرد و ڕوونی کردەوە کە چارەسەرکردنی پرسە هەڵپەسێردراوەکان دەبێت بە بەشدارپێکردنی لایەنە پەیوەندیدارەکان و لە چوارچێوەی گفتوگۆدا بەدواداچوونی بۆ بکرێت.

ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەم لە نێوان دەسەڵاتی کاتیی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکراتدا بە ئامانجی ڕاگرتنی پێکدادانەکان و تێکەڵکردنی پلەبەپلەی پێکهاتە سەربازی و کارگێڕییەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە دامەزراوە دەوڵەتییەکاندا واژۆ کرا. سەرەڕای دەستپێکردنی جێبەجێکردنی بەشێک لەم ڕێککەوتنە، بابەتەکانی وەک داهاتووی هێزە سەربازییەکان، پێگەی دامەزراوەکانی خۆبەڕێوەبەری، مافە کولتووری و پەروەردەیییەکانی کورد و چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی ناوچە کوردنشینەکان هێشتا لە گرنگترین تەوەرەکانی ناکۆکیی نێوان هەردوو لایەن هەژمار دەکرێن.