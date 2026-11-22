فەرماندەی گشتی یەپەژە:

فەرماندەی گشتی یەپەژە بە جەختی لەسەر ئامادەییی ئەم هێزە بۆ بەشداری لە ئاوەدانکردنەوەی سووریادا کردەوە و ڕایگەیاند کە دەبێت ژنان لە هەموو بوارەکاندا، لە پەروەردە و بەرگرییەوە تا بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵگە، ڕۆڵی کارایان هەبێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، «نەورۆز ئەحمەد»، فەرماندەی گشتی یەکینەکانی پاراستنی ژن (YPJ)، لە وتووێژێکدا لەگەڵ ئاژانسی هەواڵیی مێزۆپۆتامیا بە ئاماژەدان بە دانوستانەکانی تێکەڵکردنی ئەم هێزە لە پێکهاتەکانی حکوومەتی کاتیی سووریادا گوتی هێشتا سەبارەت بە چۆنیەتیی وەرگرتنی هێزەکانی یەپەژە و پێگەی فەرماندەیییەکەی بڕیاری کۆتایی نەدراوە. ئەو جەختی کردەوە کە ئەم هێزە خوازیاری وەرگرتنی یەکپارچەیە بە هەموو پێکهاتە فەرماندەیییەکانی خۆیەوە.

«نەورۆز ئەحمەد»، فەرماندەی گشتی یەپەژە، بە ڕاگەیاندنی ئەوەی کە دیمەشق خوازیاری بەشداریی سنوورداری ژنانە لە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆدا، گوتی: داواکاریی سەرەتاییی ئێمە پاراستنی یەپەژە بوو وەک یەکەیەکی سەربازیی سەربەخۆ، بەڵام دوای دژایەتیکردن لەگەڵ ئەم پێشنیارەدا، خوازیاری بوون لە پێکهاتەی سوپادا بووین. لەگەڵ ئەوەشدا، لایەنی بەرامبەر ڕایگەیاندووە کە لە سوپای سووریادا هێزی ژن نییە و دەبێت ژنان لە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆدا کار بکەن.

ئەو زیادی کرد کە یەپەژە خوازیاری وەرگرتنی یەکپارچەی ئەم هێزە و بەشداریی ژنانە لە ئاستەکانی فەرماندەییدا و تەنانەت پێشنیاری کردووە ئەگەر ژمارەی هێزەکان زۆر بێت، هەندێک لە گوردانەکان لە پێکهاتە جیاوازەکاندا کار بکەن.

فەرماندەی گشتی یەپەژە هەروەها سەبارەت بە دەسەڵاتەکانی ئەم هێزە لە دوای تێکەڵکردنەوە گوتی یەپەژە لەگەڵ هەماهەنگیکردندا لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و فەرماندەییی باڵادا، دەبێت سەربەخۆییی ڕێکخراوەییی خۆی لە بواری پەروەردە، ئامادەییی هێزەکان و بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەکانی دژی ژناندا بپارێزێت.

نیگەرانی سەبارەت بە ناکۆکییە نەتەوەیییەکان و داهاتووی هێزەکان

نەورۆز ئەحمەد لە کاردانەوە بە بانگەشەکانی پەیوەندیدار بە جیابوونەوەی هێزە کورد و عەرەبەکان لە یەکتر ڕایگەیاند کە پێشهاتەکانی ئەم دوایییە و تاوانە ئەنجامدراوەکانی دژی ژنان، نیگەرانییەکانیان لە نێو ئەندامانی یەپەژەدا دروست کردووە.

ئەو جەختی کردەوە کە نابێت هیچ کەسێک بە زۆر بێتە نێو ڕەوتی تێکەڵکردنەوە و ئەم بەشدارییە دەبێت خۆبەخشانە بێت. بە گوتەی ئەحمەد، ژنان لە پێکهاتە و ناوچە جیاوازەکانی سووریاوە هێشتا لە ڕیزەکانی یەپەژەدا هەن و هەندێک لەوان خوازیاری بەردەوامبوونی کارن لە پێکهاتەی فەرمیی سوپای سووریادا.

ئەحمەد بانگەشەکانی پەیوەندیدار بە ناکۆکیی نێوان کوردەکان و عەرەبەکانی بە هەوڵێک بۆ دروستکردنی گرژی لە نێوان کۆمەڵگەکانی سووریادا زانی و گوتی ژنان لە نەتەوە جیاوازەکانەوە ساڵانێکە لە پاڵ یەکتردا خەباتیان کردووە و پەیوەندییەک لەسەر بنەمای بیرێکی هاوبەش لە نێوانیاندا دروست بووە.

ئامادەیی بۆ بەشداری لە ئاوەدانکردنەوەی سووریادا

فەرماندەی گشتی یەپەژە بە ئاماژەدان بە ڕۆڵی ژنان لە داهاتووی سووریادا زیادی کرد کە خەباتی چەندساڵەی ئەم هێزە بۆ ژنان لە ناوچە جیاوازەکانی وڵاتدا ئیلهامبەخش بووە و زۆرێک لە ژنان خوازیاری ڕێکخستن و بەشداریی کاران لە بوارە کۆمەڵایەتییەکان و خۆپاراستندا.

ئەو ڕوونی کردەوە: ئێمە تەنیا لە ناوچەکانی خۆماندا خوازیاری ڕۆڵگێڕان نین، بەڵکوو لە هەموو ناوچەکانی سووریادا، لە پەروەردەوە بگرە تا بەرگری، ئامادەین بەرپرسیارێتیی کاراتر لە ئەستۆ بگرین. لە حکوومەتی نوێدا ناڕوونیی زۆر سەبارەت بە مافەکانی ژنان هەیە و ئێمە نەک تەنیا لە بواری سەربازیدا، بەڵکوو لە هەموو بوارەکاندا بۆ بەشداریی ژنان ئامادەین.

ئەحمەد هەروەها بە ئاماژەدان بە ئەزموونی یەپەژە لە خەباتی دژی داعشدا ڕایگەیاند کە ئەم خەباتە بووەتە نموونەیەک بۆ بەشداریی ژنان لە بوارە جیاوازەکاندا و تەنانەت ئەگەر لە داهاتوودا ناو یان ئاڵای یەپەژەش نەمێنێت، بیر و فەلسەفەی ئەم هێزە هەر بە زیندوویی دەمێنێتەوە.

جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی خەباتی بەردەوام دژی توندوتیژیی دژی ژنان

فەرماندەی گشتی یەپەژە لە بەرەبەری ٢٥ی تشرینی دووەمدا، ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان، جەختی کردەوە کە بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان نابێت لە ڕۆژێکدا لە ساڵدا سنووردار بکرێت.

ئەو بە ئاماژەدان بە زیادبوونی کوشتن و توندوتیژیی دژی ژنان لە وڵاتە جیاوازەکاندا گوتی ئەم توندوتیژییانە سەرەڕای ڕەهەندە جەستەیییەکان، لایەنی دەروونی، ئابووری و سیاسییشیان هەیە و دەبێت ژنان بە ڕێکخستن و بەهێزکردنی هاوپشتی لە بەرامبەر پێکهاتە پیاوسالارییەکاندا بوەستن.

ئەحمەد لە کۆتاییدا، بە بانگهێشتکردنی ژنان بۆ زیادکردنی ڕێکخستن و خەباتی هاوبەش گوتی: هەر شوێنێک هێرش بکرێتە سەر ژنێک، لە ڕاستیدا هێرش کراوەتە سەر هەموو ژنان. ئیتر هیچ شتێکمان نییە لە دەستی بدەین؛ دەبێت کۆتایی بە کوشتنی ژنان بهێنین و داهاتوویەکی ئازاد و یەکسان پێکەوە بنیاد بنێین.