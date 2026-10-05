لە نۆیەمین ساڵیادی کۆچی دوایید، نوێنەرانی ئێران یادی مام جەلال بەرز ڕادەگرن

هاوکات لەگەڵ نۆیەمین ساڵیادی کۆچی دوایی خوالێخۆشبوو جەلال تاڵەبانی، سەرۆککۆماری کۆچکردووی عێراق، شاندێک بە نوێنەرایەتیی کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە بە ئامادەبوونیان لەسەر مەزارەکەی، ڕێزیان لە پێگەی مام جەلال گرت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوێنەرانی کۆماری ئیسلامی بە خوێندنی فاتیحە، دانانی تاجەگوڵینە و ڕێزلێنان لە شوێنی ئارامگەی جەلال تاڵەبانی، یادی سەرۆککۆماری کۆچکردووی عێراقیان بەرز ڕاگرت و جەختیان لەسەر گرنگیی پێگەی ئەو لە گۆڕانکارییە سیاسییە هاوچەرخەکانی عێراق و پرۆسەکانی پەیوەندیدار بە هەرێمی کوردستان کردەوە.

جەلال تاڵەبانی، یەکێک بوو لە کەسایەتییە سیاسییە ناسراوەکانی عێراق و دامەزرێنەری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، لە ساڵی ۲۰۰۵ەوە تا ۲۰۱۴ سەرۆکایەتیی کۆماری عێراقی لە ئەستۆ بوو. ئەو یەکێک بوو لە یەکەم کەسایەتییە کوردەکان کە گەیشتە سەرۆکایەتیی کۆماری عێراق و لە سەردەمی چالاکیی سیاسیی خۆیدا بە یەکێک لە کەسایەتییە کاریگەرەکان لە گۆڕەپانی سیاسیی ئەم وڵاتەدا ئەژمار دەکرا.

ئامادەبوونی نوێنەرانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنی نۆیەمین ساڵیادی کۆچی دوایی تاڵەبانی، لە پاڵ لایەنی یادبود و ڕێزلێنان لە سەرۆککۆماری کۆچکردووی عێراق، دەربڕی گرنگیی پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان ئێران و عێراق و پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵاتە لە گۆڕەپانە جیاوازە سیاسی و ناوچەیییەکاندا.

ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە جەلال تاڵەبانی هەروەها وەک دەرفەتێک دەبینرێت بۆ وەبیرهێنانەوەی ڕۆڵی ئەو لە گۆڕانکارییە سیاسییەکانی عێراق و هەوڵەکانی بۆ پاراستنی گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن لە نێوان ڕەوتە سیاسییە جیاوازەکانی ئەم وڵاتەدا.

تاڵەبانی لە ۳ی تشرینی یەکەمی ۲۰۱۷دا کۆچی دوایی کرد و لە شاری سلێمانی ئەسپەردەی خاک کرا. یاد و ناوی ئەو هێشتا لە کەشوهەوای سیاسی و کۆمەڵایەتیی عێراق، بەتایبەت لە هەرێمی کوردستاندا، جێگەی بایەخە.