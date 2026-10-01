عەلی زەید قۆناغی پاش هاوپەیمانان و بەڵێنی حکوومەت بۆ داماڵینی چەک لە گرووپەکان ڕادەگەیەنێت

عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە پەیامێکدا بەبۆنەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان رایگەیاند، رۆژی 1ی تشرینی یەکەمی 2026، سەرەتای قۆناخێکی نوێیە بۆ چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت و تاوەکو 30ی حوزەیرانی 2027 ئەو پرسە چارەسەر دەکرێت. هەروەها چەکی سەرجەم گرووپە چەکدارە ناعێراقییەکان دادەماڵین.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرۆک وەزیرانی عێراق، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 1ی تشرینی یەکەمی 2026، لە پەیامێکدا ڕایگەیاند: "پیرۆزبایی ئەم ڕۆژە مەزنەتان لێدەکەین، کە رۆژی دەستکەوتێکی گەورەی نیشتمانییە بە کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق و کشانەوەی تەواوەتی و کۆتایی هێزەکانیان (بە رێگەی وشکانی، ئاسمانی و دەریایی)، هەروەها بەدەستهێنانەوەی سەروەریی تەواو و گشتگیری عێراق".

فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئاماژەی بەوەکرد، بەدەستهێنانی سەروەریی نیشتمانی دەستکەوتێکی مەزنە و "بە چاکەی خودای گەورە و رۆڵی دیار و گرنگی مەرجەعییەتی باڵای ئایینی هاتەدی، کە غیرەتمەندانی عێراقی هاندا بۆ بەرگریکردن لە وڵاتەکەیان لە ڕێگەی فەتوای جیهادی کیفائی".

بە وتەی سەرۆک وەزیرانی عێراق، جەماوەری دڵسۆز و هێزە کاریگەرەکانی گەلی عێراق بوونە کڕۆکی رووبەڕووبوونەوەی داعش، شانبەشانی هەموو هێزە چەکدارەکان و رۆڵی خۆیان لە سەرجەم وێستگە سەختەکاندا گێڕاوە.

عەلی زەیدی، لەبارەی پرسی چەکەوە وتی: "رۆژی 1ی تشرینی یەکەمی 2026، دەبێتە سەرەتایەکی جیددی بۆ چارەسەرکردنی پرسی چەکی دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت و پابەندبوون بە مافە دەستوورییەکان، ئەمەش بەپێی نەخشەڕێگەیەکی ڕوون و خشتەیەکی زەمەنیی رێککەوتن لەسەرکراو کە ڕۆژی 30ی حوزەیرانی 2027 تێپەڕناکات".

سەرۆکوەزیرانی عێراق، باسی لەوەشکرد، حکوومەت کاردەکات بۆ داماڵینی چەکی سەرجەم ئەو گرووپە چەکدارە ناعێراقییانەی لەسەر خاکی عێراقن، بەشێوەیەک کە ئاسایش و سەقامگیریی وڵات بپارێزرێت و سنوورەکانی کۆنترۆڵ بکرێن.

لەبارەی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، عەلی زەیدی گوتی، حکوومەتی عێراق ڕێگە نادات خاک و ئاسمانی عێراق وەک خاڵی دەستپێک یان ڕێڕەوێک بۆ هەر کارێک بەکاربێت کە هەڕەشە لە ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ بکات.

حکوومەتی عێراق، وەک لە پەیامەکەی سەرۆکوەزیرانیدا هاتووە، دەستدەکات بە پشتیوانیکردنی دامەزراوە ئەمنییەکان لە رێگەی کڕینی سیستمی بەرگریی ئاسمانیی تەواوەتی، بۆ بەهێزکردنی سەروەریی ئاسمانیی وڵات. هەروەها کار بۆ دەرکردنی یاسای حەشدی شەعبی و جێگیرکردنی پێگەی لەنێو سیستمی ئەمنیدا دەکات، وەک بەشێکی دانەبڕاو لەژێر فەرمانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکاندا.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، عەلی زەیدی دەڵێت: عێراق چاوی لە قۆناخێکی نوێیە بۆ بەدەستهێنانی سەروەریی تەواوی نیشتمانی، بەهێزکردنی ئاشتیی کۆمەڵایەتی، سەقامگیری و گەشەسەندن و ئاراستەکردنی توانا و داهاتی دەوڵەت بەرەو گەشەپێدانی بەردەوام و باشترکردنی ژیانی هاووڵاتییان.