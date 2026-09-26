جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق: ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەکان لەگەڵ ئێران لەگەڵ دەستووری عێراق ناکۆکە
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دلێمی لە بەیاننامەیەکدا بڕیاری بەغداى بە"پەلەو بێ لێکدانەوە" وەسفکردوە و وتویەتی: ئەم هەنگاوە لەگەڵ بنەمای دوورخستنەوە لەکێشەکان و بێلایەنی ناگونجێت و لەگەڵ دەستووری عێراقیش ناکۆکە، بەتایبەتی مادەی 8ی دەستوور.
ناوبراو ڕوونیکردوهتەوە، سزا یەکلایەنەکانی ئەمریکا پابەندییەکی نێودەوڵەتیی بۆ عێراق دروست ناکات و دەبێت بڕیارەکە پشتبەستنی یاسایی عێراقی یان پابەندییەکی نێودەوڵەتیی کاریگەر هەبێت.
دلێمی هۆشداریشیداوە، قەدەغەکردنی فڕۆکەوانیی زیان بەگەشەپێدانی ئابورییو گەشتیاریی ئایینى دەگەیەنێت و داهاتی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانیی، ئاژانسی گەشتوگوزار و فڕۆکەخانەکان کەم دەکاتەوە.
هەروەها هۆشداریداوە کە ئەگەر ئێران هەمان هەنگاو وەربگرێتو گازی سروشتیی بۆ عێراق بوەستێنێت، سیستەمی کارەبا تووشی قەیران دەبێت و نزیکەی 30% تا 40% توانای کارکردنی تۆڕی نیشتیمانیی لەدەستدەچێت.
دلێمی ڕاشیگەیاندووە، پهرلهمان ئامادەیە لەئەگەری وەستاندنی بڕیارەکەدا دانیشتنێکی نائاسایی بەڕێوەببات و هەنگاوی چاودێریی لەدژی لایەنە پێچەوانەکانی دەستوور وەربگرێت.
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