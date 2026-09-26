کوردپرێس
جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق: ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەکان لەگەڵ ئێران لەگەڵ دەستووری عێراق ناکۆکە
خبر 2026-09-26 18:29 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق: ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانییەکان لەگەڵ ئێران لەگەڵ دەستووری عێراق ناکۆکە

عەدنان فەیحان دلێمی جێگری یەکەمی سەرۆکی په‌رله‌مانى عێراق، ڕەخنەی لەپابەندبوونی حکوومەتی عێراق بەڕێوشوێنەکانی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا گرت کە بەهۆیەوە هاتوچۆی فڕۆکەی مەدەنیی لەگەڵ ئێران قەدەغەکراوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دلێمی لە بەیاننامەیەکدا بڕیاری بەغداى بە"پەلەو بێ ‌لێکدانەوە" وەسفکردوە و وتویەتی: ئەم هەنگاوە لەگەڵ بنەمای دوورخستنەوە لەکێشەکان‌ و بێلایەنی ناگونجێت‌ و لەگەڵ دەستووری عێراقیش ناکۆکە، بەتایبەتی مادەی 8ی دەستوور.
ناوبراو ڕوونیکردوه‌تەوە، سزا یەکلایەنەکانی ئەمریکا پابەندییەکی نێودەوڵەتیی بۆ عێراق دروست ناکات‌ و دەبێت بڕیارەکە پشتبەستنی یاسایی عێراقی یان پابەندییەکی نێودەوڵەتیی کاریگەر هەبێت.

دلێمی هۆشداریشیداوە، قەدەغەکردنی فڕۆکەوانیی زیان بەگەشەپێدانی ئابوریی‌و گەشتیاریی ئایینى دەگەیەنێت‌ و داهاتی کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانیی، ئاژانسی گەشتوگوزار و فڕۆکەخانەکان کەم دەکاتەوە.
هەروەها هۆشداریداوە کە ئەگەر ئێران هەمان هەنگاو وەربگرێت‌و گازی سروشتیی بۆ عێراق بوەستێنێت، سیستەمی کارەبا تووشی قەیران دەبێت‌ و نزیکەی 30% تا 40% توانای کارکردنی تۆڕی نیشتیمانیی لەدەستدەچێت.
دلێمی ڕاشیگەیاندووە، په‌رله‌مان ئامادەیە لەئەگەری وەستاندنی بڕیارەکەدا دانیشتنێکی نائاسایی بەڕێوەببات‌ و هەنگاوی چاودێریی لەدژی لایەنە پێچەوانەکانی دەستوور وەربگرێت.

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