خبر نووسەر: 3239 2026-09-27 15:48 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
پڕۆژەیاسای بوودجەی ٢٠٢٧ی عێراق ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری کرا
وەزارەتی دارایی عێراق ڕایگەیاند پڕۆژەیاسای بوودجەی گشتیی فیدراڵی بۆ ساڵی ٢٠٢٧ بە تەواوی ئامادە کراوە و بە مەبەستی تاوتوێکردن ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری کراوە.
کوردپرێس: بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەت، جێبەجێکردنی ئەم قۆناغە بەرهەمی کۆبوونەوە بەردەوامەکانی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بوودجە بووە بە سەرپەرشتیی فالح ساری، وەزیری دارایی، بە بەشداریی نوێنەرانی وەزارەتەکان، هەرێمی کوردستان، پارێزگاکان و ڕاوێژکارانی دارایی.
وەزیری دارایی ئاماژەی بەوە کرد کە لەم پڕۆژەیەدا سیستەمی بوودجەی بەرنامە و کاراییبە شێوەیەکی پلەبەپلە بۆ کەرتی کارەبا و پارێزگاکانی دیوانییە و سەڵاحەددین جێبەجێ کراوە، تاوەکو تەرخانکراوە داراییەکان بە ئەنجام و ئامانجەکانەوە ببەسترێنەوە.
ڕوونیشی کردەوە کە پڕۆژەکە جەخت لە زیادکردنی داهاتە نانەوتییەکان، چەسپاندنی ڕێکخستنی دارایی و ڕەچاوکردنی لەپێشینەکانی کارنامەی حکوومەت دەکاتەوە، تاوەکو دوای گفتوگۆی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزیران بگوێزرێتەوە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی.
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