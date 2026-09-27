پڕۆژەیاسای بوودجەی ٢٠٢٧ی عێراق ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری کرا

کوردپرێس: بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەت، جێبەجێکردنی ئەم قۆناغە بەرهەمی کۆبوونەوە بەردەوامەکانی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی بوودجە بووە بە سەرپەرشتیی فالح ساری، وەزیری دارایی، بە بەشداریی نوێنەرانی وەزارەتەکان، هەرێمی کوردستان، پارێزگاکان و ڕاوێژکارانی دارایی.

وەزیری دارایی ئاماژەی بەوە کرد کە لەم پڕۆژەیەدا سیستەمی بوودجەی بەرنامە و کاراییبە شێوەیەکی پلەبەپلە بۆ کەرتی کارەبا و پارێزگاکانی دیوانییە و سەڵاحەددین جێبەجێ کراوە، تاوەکو تەرخانکراوە داراییەکان بە ئەنجام و ئامانجەکانەوە ببەسترێنەوە.

ڕوونیشی کردەوە کە پڕۆژەکە جەخت لە زیادکردنی داهاتە نانەوتییەکان، چەسپاندنی ڕێکخستنی دارایی و ڕەچاوکردنی لەپێشینەکانی کارنامەی حکوومەت دەکاتەوە، تاوەکو دوای گفتوگۆی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووری ڕەوانەی ئەنجوومەنی وەزیران بگوێزرێتەوە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی.