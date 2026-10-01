ڕۆشتنی هێز و کەرەستەکان لە بنکەی ئاسمانی هەولێرەوە نیشانەی کۆتایی ئامادەبوونی سەربازی ئەمریکا لە عێراقە
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ترەمپ ڕایگەیاند، کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دوای ماوەیەکی زۆر لە بڕیارێکی زۆر خراپ هات کە ئەمریکای گەیاندە ئەم گێژاوە و بەم نزیکانە دەبێتە شتێکی ڕابردوو.
ترەمپ ستایشی سەرۆک وەزیرانی عێراقی کرد و وتی: "زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق کەسێکی ناوازەیە و هیوادارم بتوانێت کارێکی زۆر باش بکات".
ترەمپ ئەم ڕۆژەی بە: "سەرکەوتن بۆ ئەمریکا و سەرکەوتنێک بۆ عێراق و سەرکەوتنێکی یەکلاکەرەوە بەسەر داعش" دادەنێت، کە بە وتەی خۆی بەتەواوی ڕێکخراوەکە لەناوچووە لەلایەن ئیدارەی ترەمپ لە یەکەم خولدا، لەگەڵ لایەنە زۆر خراپ و مەترسیدارەکانی دیکەدا.
ترامپ کشانەوەی لە عێراق بەراورد کرد بەو ڕووداوانەی لە ئەفغانستان ڕوویاندا و ڕایگەیاند، بڕێکی زۆر کەرەستەی سەربازی و سەرچاوەی دیکە بەجێماوە، هاوکات 13 سەربازی ئەمریکی کوژراون و ژمارەیەکی زۆریش بە سەختی برینداربوون.
ئاماژەی بەوەشکرد، ڕۆشتنی ڕێکوپێکی هێز و کەرەستەی هاوپەیمانان لە بنکەی ئاسمانی هەولێرەوە کۆتایی سەرکێشییەکی پڕ خەرجی بوو.
ترەمپ وتیشی: ئەرکێکی ڕوونم دیاریکرد، ئامڕازەکانم بە فەرماندەکانمان دا بۆ بەدیهێنانی، و ڕەتمکردەوە ئامادەبوونێکی کاتی ببێتە ئەرکێکی هەمیشەیی.
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