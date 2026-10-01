کوردپرێس
ڕۆشتنی هێز و کەرەستەکان لە بنکەی ئاسمانی هەولێرەوە نیشانەی کۆتایی ئامادەبوونی سەربازی ئەمریکا لە عێراقە
خبر 2026-10-01 09:20 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
قەبارەی دەق:
تێلێگرام واتساپ
ترەمپ:

ڕۆشتنی هێز و کەرەستەکان لە بنکەی ئاسمانی هەولێرەوە نیشانەی کۆتایی ئامادەبوونی سەربازی ئەمریکا لە عێراقە

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ستایشی ڕۆیشتنی دوایین سەربازی ئەمریکای لە عێراق کرد و بە "رۆژێکی گەورە بۆ ئەمریکا" ناوی برد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ترەمپ ڕایگەیاند، کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دوای ماوەیەکی زۆر لە بڕیارێکی زۆر خراپ هات کە ئەمریکای گەیاندە ئەم گێژاوە و بەم نزیکانە دەبێتە شتێکی ڕابردوو.

ترەمپ ستایشی سەرۆک وەزیرانی عێراقی کرد و وتی: "زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق کەسێکی ناوازەیە و هیوادارم بتوانێت کارێکی زۆر باش بکات".

ترەمپ ئەم ڕۆژەی بە: "سەرکەوتن بۆ ئەمریکا و سەرکەوتنێک بۆ عێراق و سەرکەوتنێکی یەکلاکەرەوە بەسەر داعش" دادەنێت، کە بە وتەی خۆی بەتەواوی ڕێکخراوەکە لەناوچووە لەلایەن ئیدارەی ترەمپ لە یەکەم خولدا، لەگەڵ لایەنە زۆر خراپ و مەترسیدارەکانی دیکەدا.

ترامپ کشانەوەی لە عێراق بەراورد کرد بەو ڕووداوانەی لە ئەفغانستان ڕوویاندا و ڕایگەیاند، بڕێکی زۆر کەرەستەی سەربازی و سەرچاوەی دیکە بەجێماوە، هاوکات 13 سەربازی ئەمریکی کوژراون و ژمارەیەکی زۆریش بە سەختی برینداربوون.

ئاماژەی بەوەشکرد، ڕۆشتنی ڕێکوپێکی هێز و کەرەستەی هاوپەیمانان لە بنکەی ئاسمانی هەولێرەوە کۆتایی سەرکێشییەکی پڕ خەرجی بوو.

ترەمپ وتیشی: ئەرکێکی ڕوونم دیاریکرد، ئامڕازەکانم بە فەرماندەکانمان دا بۆ بەدیهێنانی، و ڕەتمکردەوە ئامادەبوونێکی کاتی ببێتە ئەرکێکی هەمیشەیی.

زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
عەلی باپیر داوای کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی لایەنە سیاسییەکانی هەرێم دەکات
هەواڵی پێشوو
عەلی باپیر داوای کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی لایەنە سیاسییەکانی هەرێم دەکات
هێڵی گواستنەوەی غازی سروشتی لە ڕۆژهەڵاتی دیمەشق تەقیەوە
هەواڵی داهاتوو
هێڵی گواستنەوەی غازی سروشتی لە ڕۆژهەڵاتی دیمەشق تەقیەوە
هەواڵی پەیوەندیدار

بۆچوونی بەکارهێنەران

0 بۆچوون
خاڵ:
(0)
بۆچوونە نێردراوەکان دوای پەسەندکردنی چاودێران بڵاو دەکرێنەوە.