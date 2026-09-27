قەیس خەزعەلی: نابێت عێراق تەنیا بینەری گەمارۆدانی ئێران بێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتیی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەهلی حەق ئاماژەی بەوە کرد کە پەیوەندییە کۆمەڵایەتی، کولتووری و ئایینییەکانی نێوان ئێران و عێراق ڕێگە بەم جۆرە مامەڵەیە نادەن.

ناوبراو جەختیشی کردەوە کە پێویستە هەڵوێستی عێراق هاوشێوەی ئەو هەڵوێستانە بێت کە پێشتر بەرامبەر گەمارۆکانی سەر تورکیا و ئەفغانستان هەیبووە، و بڕیارێکی سەروەری و مرۆیی دوور لە ترس و هەڕەشە بدات.

لە کۆتاییدا، ئەمینداری گشتیی عەسائیب داوای لە هێزە سیاسییەکان کرد یەکڕیز بن و دووربکەونەوە لە تۆمەتبارکردنی یەکدی، هاوکات داوای لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق کرد بەرپرسیارێتیی خۆیان هەڵبگرن و ڕێگە نەدەن عێراق ببێتە ئامرازێک بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەی زیان بە گەلانی ناوچەکە دەگەیەنن.