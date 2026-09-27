کوردپرێس
قەیس خەزعەلی: نابێت عێراق تەنیا بینەری گەمارۆدانی ئێران بێت
خبر 2026-09-27 08:29 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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قەیس خەزعەلی: نابێت عێراق تەنیا بینەری گەمارۆدانی ئێران بێت

‌قەیس خەزعەلی ڕایگەیاند ڕەتکراوەیە و جێگەی نیگەرانییە عێراق بەشدار بێت لەو گەمارۆیەی خراوەتە سەر ئێران یان بەرامبەری تەنیا بینەر بێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتیی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەهلی حەق ئاماژەی بەوە کرد کە پەیوەندییە کۆمەڵایەتی، کولتووری و ئایینییەکانی نێوان ئێران و عێراق ڕێگە بەم جۆرە مامەڵەیە نادەن.

ناوبراو جەختیشی کردەوە کە پێویستە هەڵوێستی عێراق هاوشێوەی ئەو هەڵوێستانە بێت کە پێشتر بەرامبەر گەمارۆکانی سەر تورکیا و ئەفغانستان هەیبووە، و بڕیارێکی سەروەری و مرۆیی دوور لە ترس و هەڕەشە بدات.

لە کۆتاییدا، ئەمینداری گشتیی عەسائیب داوای لە هێزە سیاسییەکان کرد یەکڕیز بن و دووربکەونەوە لە تۆمەتبارکردنی یەکدی، هاوکات داوای لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق کرد بەرپرسیارێتیی خۆیان هەڵبگرن و ڕێگە نەدەن عێراق ببێتە ئامرازێک بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەی زیان بە گەلانی ناوچەکە دەگەیەنن.

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