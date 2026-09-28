کوردپرێس
هێزە چەکدارەکانی عێراق: دوو ڕۆژی دیکە هیچ هێزێکی بیانی لە عێراق نامێنێت
خبر 2026-09-28 14:16 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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هێزە چەکدارەکانی عێراق: دوو ڕۆژی دیکە هیچ هێزێکی بیانی لە عێراق نامێنێت

وتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەڵێت لە 30ـی ئەم مانگەدا پڕۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی تەواو دەبێت، ئاماژە بەوەش دەکات، دوای ئەو وادەیە "یەک سەربازی بیانی لە هیچ شوێنێکی عێراق نامێنێت."

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەباح نوعمان، وتەبێژی عەلی زەیدی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە لێدوانێکدا وردەکاریی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان، بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی فەرمیی داخستنی بارەگای هاوپەیمانان و بەستنی "کۆنفرانسی سەروەری" ئاشکرا کرد و سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکان لە هەرێمی کوردستان، سەباح نوعمان وتی: "ئەمریکا و هاوپەیمانان ئێستا لە قۆناغی کشانەوەدان، هاوپەیمانان بە هەماهەنگی لەگەڵ نووسینگەی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان لە هەولێر دەکشێنەوە".

وتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق وادەی کۆتاییهاتنی کشانەوەکەی ئاشکرا کرد و وتی: "ئەم کشانەوەیە رۆژی 30ـی  ئەیلوول تەواو دەبێت. رێوڕەسمێکی گەورەش لە بەغدا بە بۆنەی کۆتاییهاتنی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە عێراق بەڕێوەدەچێت".

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