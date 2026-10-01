کوردپرێس
هێڵی گواستنەوەی غازی سروشتی لە ڕۆژهەڵاتی دیمەشق تەقیەوە
خبر 2026-10-01 10:09 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
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هێڵی گواستنەوەی غازی سروشتی لە ڕۆژهەڵاتی دیمەشق تەقیەوە

به‌هۆی ڕوودانی ته‌قینه‌وه‌یه‌کی به‌هێز له‌سه‌ر هێڵی گواستنه‌وه‌ی غازی سروشتی له‌ ڕۆژهه‌ڵاتی دیمه‌شق، سێ وێستگه‌ی سه‌ره‌کی به‌رهه‌مهێنانی کاره‌با له‌ سووریا به‌ ته‌واوی له‌کارکه‌وتن.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی هەواڵی فەرمیی سووریا (سانا) بڵاویکردەوە ته‌قینه‌وه‌که‌ له‌ نزیک شارۆچکه‌ی عوته‌یبه‌ له‌ ناوچه‌ی غوته‌ی ڕۆژهه‌ڵات ڕوویداوه‌ و هێڵی گواستنه‌وه‌ی غازی  بۆ وێستگه‌ی گه‌رمیی تشرین کردوه‌ته‌ ئامانج، که‌ به‌هۆیه‌وه‌ ئاگرێکی گه‌وره‌ که‌وتوه‌ته‌وه‌ و بڵێسه‌که‌ی له‌ دوورمه‌ودای شاره‌کانی غوته‌ و ده‌وروبه‌ری پایته‌خته‌وه‌ بینراوه‌.

ڕاشیگەیاند تیمه‌کانی فریاگوزاری و به‌رگریی شارستانی به‌ په‌له‌ که‌وتونه‌ته‌ حاڵه‌تی ئاماده‌باشییه‌وه‌ تاوه‌کوو ئاگره‌که‌ کۆنتڕۆڵ بکه‌ن و ڕێگری له‌ ته‌شه‌نه‌سه‌ندنی بکه‌ن.

به‌پێی ڕاگه‌یه‌ندراوی کۆمپانیای گشتیی کاره‌بای سووریا، بڕانی غازی پێویست بوه‌ته‌ هۆی کوژانه‌وه‌ و له‌کارکه‌وتنی هه‌رسێ وێستگه‌ی دێر عه‌لی، ناسریه‌ و تشرین، که‌ ئه‌مه‌ش کاریگه‌ریی ڕاسته‌وخۆی له‌سه‌ر دابه‌زینی توانای به‌رهه‌مهێنانی تۆڕی نیشتمانیی کاره‌با دروستکردوه‌.

ڕوونیکرده‌وه‌، ڕاگرتنی ئه‌و سێ وێستگه‌یه‌ ده‌بێته‌ هۆی که‌مبونه‌وه‌ی به‌رچاوی کاره‌بای به‌رهه‌مهێنراو و به‌رزبونه‌وه‌ی کاتژمێره‌کانی پێدانی کاره‌بای سیستماتیک (ته‌قنین) له‌ زۆربه‌ی ناوچه‌کاندا، هاوکات تیمه‌ ته‌کنیکییه‌کان به‌رده‌وامن له‌ کارکردن بۆئه‌وه‌ی به‌ خێرایی زیانه‌کان هه‌ڵسه‌نگێنن و هێڵه‌که‌ چاکبکه‌نه‌وه‌.

کۆمپانیای کاره‌بای سووریا له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا ئاماژه‌ی به‌وه‌ کرد: "به‌هۆی ته‌قینه‌وه‌ی هێڵی غاز له‌ وێستگه‌ی تشرین، دابینکردنی غازی سوته‌مه‌نی بۆ وێستگه‌کانی دێر عه‌لی، ناسریه‌ و تشرین وه‌ستاوه‌ و ئه‌مه‌ش بوه‌ته‌ هۆی ده‌رچونی هه‌رسێ وێستگه‌که‌ له‌ خزمه‌تگوزاری، تیمه‌ پسپۆڕه‌کان له‌ هه‌وڵی کۆنتڕۆڵکردنی ئاگره‌که‌دان، هاوڵاتییان له‌ دواین پێشهاته‌کانی چاککردنه‌وه‌ و دۆخی دابه‌شکردنی کاره‌با ئاگادارده‌که‌ینه‌وه‌".

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