کوردپرێس
ئەرکی هاوپەیمانان تەواو بوو، بەڵام جەنگ دژی تیرۆر درێژەی هەیە
خبر 2026-09-30 13:22 کاتی خوێندنەوە: 3 خولەک (0)
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عەلی فالح زەیدی:

ئەرکی هاوپەیمانان تەواو بوو، بەڵام جەنگ دژی تیرۆر درێژەی هەیە

سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، دەستپێکردنی قۆناخێکی نوێی لە عێراق راگەیاند و وتی: ئەرکی هاوپەیمانان تەواو بوو، بەڵام جەنگ دژی تیرۆر درێژەی هەیە و هیچ چەک و هێزێکیش لە دەرەوەی یاسا و دامەزراوەکانی دەوڵەت نابێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق رۆژی چوارشەممە 30ی ئەیلوولی 2026، سەرپەرشتیی رێوڕەسمێکی کرد کە نووسینگەی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان لە بەغدا بەبۆنەی ڕۆژی سەروەری و کۆتاییهاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش لە عێراق رێکیخستبوو. لە رێوڕەسمەکەدا فەرماندەی هێزەکانی هاوپەیمانان و فەرماندە جیاوازەکانی سەربازی و پێکهاتە ئەمنییەکان ئامادەبوون.

هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش لە ئەیلوولی ساڵی 2014 و دوای هێرشەکانی ئەو رێکخراوە بۆ سەر عێراق و سووریا، بە بەشداریی زیاتر لە 80 وڵات و رێکخراوی نێودەوڵەتی دامەزرا. ئەرکی سەرەکیی هاوپەیمانییەکە بریتی بوو لە پێشکێشکردنی پشتیوانیی سەربازی، راهێنان و راوێژکاری بە هێزە ئەمنییەکانی عێراق بۆ بەزاندنی داعش.

فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان لە گوتارێکدا رایگەیاند، ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش بە فەرمی کۆتاییهاتووە و گوتی: "عێراق ئەمڕۆ بەرهەمی قوربانیدانی گەورە و هەوڵی قارەمانانەی چەندین ساڵە دەچنێتەوە، تاوەکو دەزگا ئەمنییەکانمان بە هەموو بەشەکانیانەوە توانییان کۆنترۆڵی دۆخی ئەمنی و مەیدانی لە سەرانسەری عێراقدا بکەن".

عەلی فالح زەیدی، ئاماژەی بەوەش کرد، رۆژی 30ی ئەیلوولی 2026 وێنەیەک دەهێنێتەوە یاد کە هەمیشە لە یادەوەریدا دەمێنێتەوە؛ "وێنەی گەلەکەمان کە بەرگری لە خاک و شار و شارۆچکەکانی دەکرد کە تیرۆریستان پیسیان کردبوون".

گرنگترین خاڵەکانی گوتارەکەی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان:

- کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش دەیسەلمێنێت کە هاوئاهەنگیی نێوان هێزە دۆستەکان و گەلانی دۆست، سەرکەوتنی بەسەر یەکێک لە تاریکترین لاپەڕەکانی توندڕۆیی و دڕندەیی لە مێژوودا بەرهەمهێنا.

- راپەڕینی گەلەکەمان شانبەشانی هێزە چەکدارەکانمان، دەستپێکی قۆناخێک بوو کە تێیدا هێزەکانمان سیستمی فەرماندەیییان رێکخستەوە، توانییان سەرچاوەکان کۆبکەنەوە، هەوڵەکان یەکبخەن و دەستپێشخەری بکەن.

- وڵاتانی دۆست لەو رووبەڕووبوونەوە یەکلاکەرەوەیەدا دەستی یارمەتییان بۆ عێراق درێژکرد و هێزە چەکدارەکانمان بە سەرکەوتوویی ریزەکانیان رێکخستەوە و خۆیان پڕچەک کردەوە.

- فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بە درێژاییی ساڵانی شەڕی دژی تیرۆر، دڵی هاوئاهەنگی و ئەو مێشکە بوو کە زانیارییەکانی کۆدەکردەوە و دەستی بە پلاندانان و سەرکردایەتی دەکرد لە چوارچێوەی شەڕێکی گەورەی نیشتمانیدا.

- سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی هەموو ئەو وڵاتە دۆستانە دەکەین کە لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیدا بەشداربوون، هەروەها ئاراستەی فەرماندە، ئەفسەر، راهێنەر و راوێژکارەکانی دەکەین کە شانبەشانی هێزە ئەمنییەکانمان کاریان کرد.

- کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە واتای کۆتاییهاتنی جەنگی ئێمە لەگەڵ تیرۆر نییە، بەڵکو گواستنەوەی عێراقە بۆ قۆناخێک کە تێیدا بەرپرسیارێتیی تەواوی ئاسایش و سەقامگیریی خۆی لە ئەستۆ دەگرێت.

- گواستنەوەی ئەرکی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بۆ نووسینگەی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، شێوازێکی دامەزراوەیی بۆ بەڕێوەبردنی ئەم هەوڵە لەژێر دەسەڵات و سەرکردایەتیی باڵای دەوڵەتدا بەرجەستە دەکات.

- قۆناخێکی نوێ دەستیپێکردووە کە ناونیشانەکەی سەروەریی عێراق، بەهێزیی دامەزراوەکانی، ئامادەیی هێزەکانی، یەکڕیزیی بڕیارەکانی و هاوبەشیی هاوسەنگە لەگەڵ دۆستەکانیدا.

- هاوئاهەنگیی ئەمنی رێڕەوێکی کراوە دەبێت لەگەڵ دۆستانمان لە هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و کاریگەرتر و چڕتر دەبێتەوە.

- هاوئاهەنگییەکە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا و تەکنیکە دیجیتاڵییەکان لە خزمەت ئامانجەکانی پشتیوانیکردن لە ئاسایش و سەقامگیریدا بەخۆیەوە دەبینێت.

- ئەرکەکە بە سەرکەوتن کۆتاییهات و بەرپرسیارێتیی پاراستنی ئەم سەرکەوتنە ئەمڕۆ دەکەوێتە ئەستۆی ئێمە هەموومان.

- هیچ چەکێک لە دەرەوەی چەتری یاسا و هیچ هێزێک لە دەرەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت نابێت، بەپێی ئەوەی دەستوور دیاریکردووە و مەرجەعیەتی باڵامان داوای کردووە و گەلەکەمان دەیەوێت".

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