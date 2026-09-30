عەلی باپیر داوای کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی لایەنە سیاسییەکانی هەرێم دەکات

هاوکات لەگەڵ چوونە بواری جێبەجێکردنی کشانەوەی فەرمیی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق لە 30ی ئەیلولی2026دا، عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریی کوردستان، پەیامێکی ئاڕاستەی جەماوەر و تەواوی هێزە سیاسییەکانی هەرێم کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەلی باپیر لە پەیامەکەیدا هۆشداریدا کە بارودۆخی سیاسیى ‌و ئاڵۆزییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ‌و ناوخۆی عێراق گەیشتوەتە قۆناغێکی زۆر مەترسیدار و ئاماژەی بەوەکردوه‌، وڵاتانی دراوسێی عێراق، سەرەڕای بەهێزیی ئابووریی، سەربازیی و پێگەی جوگرافییان، بەهۆی مەترسییەکانی ئەم قۆناغەوە پێداچوونەوەیان بە سیاسەتی خۆیاندا کردوە و لە هەوڵی ڕێککەوتنی هاوبەشدان.

سه‌رۆكى كۆمه‌ڵى دادگه‌رى له ‌ڕاگه‌یه‌نراوێكدا ڕوونیکردوه‌ته‌وه‌، دۆخی عێراق‌و هەرێمی کوردستان دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەسەرۆکایەتی ئەمریکا، دەچێتە قۆناغێکی تەواو نوێوە کە دەرئەنجامەکانی نادیارن، بۆیە پێویستە هێزە کوردییەکان سود لەئەزمونی وڵاتانی دیكه‌ وەربگرن بۆ پاراستنی ئێستاو پاشەڕۆژی هەرێم.

سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری داوایەکی فەرمیی ئاڕاستەی هەموو پارتە سیاسییەکان کردوه‌ بۆ ئەنجامدانی کۆبونەوەیەکی بەپەلەو خێرا، بەمەبەستی کێشانی هێڵە گشتییەکانی هەنگاوەکانی داهاتوو بەرەو یەک گوتاری‌و یەکهەڵوێستی.

عەلی باپیر بەرپرسیارێتییەکی مێژویی خستوه‌ته‌سه‌رشانی لایەنەکان‌و داوای لێکردون بەرژەوەندییە گشتییەکانی هەرێمی کوردستان بخەنە پێش هەر ئامانجێکی حزبی‌و ناکۆکییە ناوخۆییەکان وەلابنێن.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، عەلی باپیر پێشنیازێکی ڕونی خستوه‌ته‌ڕوو کە لەو کۆبونەوە چاوەڕوانکراوەدا، تەنها پرسی کێشانی هێڵی گشتیی بۆ یەک گوتاری‌و ڕوبەڕوبونەوەی لێکەوتەکانی قۆناغی نوێی دوای هاوپەیمانان تاووتوێ بکرێت ‌و هیچ بابەتێکی دیکەی لاوەکی تێکەڵ بەگفتوگۆکان نەکرێت.