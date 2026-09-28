خبر نووسەر: 3239 2026-09-28 13:34 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
یوونس مورات و فاتمە ئیزۆل بە هاوسەرۆکانی دەم پارتی لە ئامەد هەڵبژێردران
لە سێیەمین کۆنگرەی ڕێکخستنەکانی پارتی دەم پارتی لە پارێزگای ئامەد، هەریەکە لە یوونس مورات ئاکن و فاتمە ئیزۆل بە زۆرینەی دەنگ وەک هاوسەرۆکانی نوێی دەم پارتی لە ئامەد هەڵبژێردران.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کۆنگرەکە لە ناوەندی چاند و هونەری ئامەد و بە بەشداریی تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی و ژمارەیەکی زۆر لە سیاسەتمەداران، کەسایەتییەکان و لایەنگران بەڕێوەچوو.
دوای هەڵبژاردنی وەک هاوسەرۆک، گوتە مێژووییەکەی یونس مورات ئاکن کە بەر لە 30 ساڵ لە دژی سەپاندنی سیستەمی جەردەوانی لە ناوچەی لیجێی ئامەد گوتوویەتی، دیسانەوە بووەتەوە ڕۆژەڤ و لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا دەنگدانەوەی هەبووە.
ئاکن لەو کاتەدا لە وەڵامی شاندێکی سەربازیی حکوومەتی تورکیادا کە بۆ سەپاندنی جەردەوانی سەردانی ناوچەکەیان کردبوو، گوتوویەتی: "هیچ کەسێک لە لیجێ نایەوێت ببێتە جەردەوان. نەقیبی سوپای تورکیا پێمان دەڵێت پارەتان دەدەینێ لەبەرامبەر بوونتان بە جەردەوان، ئێمە ئەو پارەیە دەدەین بە نەقیب با خۆی ببێت بە جەردەوان".
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