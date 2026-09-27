کوردپرێس
میتحەت سانجار: پرۆسەی ئاشتی پێش هەموو شتێک پێویستی بە متمانەیە
خبر 2026-09-27 13:55 کاتی خوێندنەوە: 2 خولەک (0)
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میتحەت سانجار: پرۆسەی ئاشتی پێش هەموو شتێک پێویستی بە متمانەیە

میتحەت سانجار، ئەندامی شاندی ئیمراڵی و پەرلەمانتاری دەم پارتی، لە میانەی دیدارەکانیدا لە سویسرا جەختی لەوە کردەوە کە بەرەوپێشچوونی پرۆسەی ئاشتی پێویستی بە دروستبوونی متمانە لە نێوان لایەنەکاندایە و پێویستە دەوڵەتی تورکیاش پرۆسەکە لە چوارچێوەیەکی یاسایی و دەستووریدا بەڕێوە ببات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، میتحەت سانجار، ئەندامی شاندی ئیمراڵی و پەرلەمانتاری پارتیی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، لەسەر بانگهێشتی «پلاتفۆرمی ئاشتی و هاوپشتی» سەردانی سویسرای کرد و لەگەڵ نوێنەرانی پارتە سیاسییەکان، سەندیکاکانی کرێکاران و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کۆ بووەوە.

سانجار لە پەرلەمانی فیدراڵی سویسرا لەگەڵ شاندەکانی پارتی سۆسیالیست و پارتی سەوز کۆبووەوە و دواتریش لەگەڵ بەرپرسانی پلاتفۆرمی دیموکراسیی سویسرا لە کۆبوونەوەیەکدا بە بەشداریی نوێنەرانی دامەزراوە جیاوازەکان بەشدار بوو.

ناوبراو لە درێژەی سەردانەکەیدا، لە پانێڵێکدا سەبارەت بە دواپێشهاتەکانی تورکیا و دۆخی «پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک» وتارێکی پێشکەش کرد. پانێڵەکە لەلایەن پلاتفۆرمی ئاشتی و هاوپشتییەوە ڕێکخرابوو و مەڕاڵ چیچەک، نوێنەری بزووتنەوەی ژنانی کوردی ئەورووپاش یەکێکی دیکە بوو لە وتاربێژەکان.

میتحەت سانجار بە ئاماژەدان بە گفتوگۆکانی نێوان دەوڵەتی تورکیا و عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕایگەیاند، لە ئەنجامی ئەم دانوستانانەدا گۆڕانکاری ڕوویانداوە و هەنگاویش نراوە؛ بەڵام ئەو پرسەی پێویستە هەرچی زووە چارەسەر بکرێت، نەبوونی متمانەیە.

سانجار وتیشی: «بە شێوەیەکی گشتی پێویستمان بە متمانەیە. کاتێک باس لە پرۆسەی ئاشتی دەکەین، دەبێت متمانەش هەبێت؛ بەڵام لەم بوارەدا کەموکوڕی دەبینرێت و پێویستە لە زووترین کاتدا چارەسەر بکرێن.»

سانجار لە درێژەی وتەکانیدا گوتی: «بانگەوازی ٢٧ی شوبات و ئەو پێشهاتانەی دواتر هاتنە ئاراوە، ئەوەیان سەلماند کە گەلی کورد هاوشانی بەڕێز ئۆجەلان پێداگری لەسەر ئاشتی دەکەن و لەو باوەڕەدان جگە لە ئاشتی هیچ ڕێگەیەکی دیکە لە بەردەمیاندا نییە.»

پەرلەمانتارەکەی دەم پارتی دەربارەی کۆبوونەوەکانی لە سویسرا ڕایگەیاند: «لە پەرلەمانی فیدراڵ لەگەڵ شاندی پارتە سیاسییەکان کۆبووینەوە. سویسرا دەتوانێت ڕۆڵێکی گرنگ لەم پرۆسەی ئاشتییەدا بگێڕێت و دەبێت هاوکاریی بکات؛ بەڵام تا ئێستا هەوڵێکی بەرچاو لەم بارەیەوە نەدراوە.»

سانجار ئاماژەی بە گۆڕانکارییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش کرد و ڕوونی کردەوە کە ئەم پێشهاتانە زیاتر لە جاران گرنگیی پرۆسەی ئاشتی نیشان دەدەن و وتی: «پێویستە دەوڵەت پرۆسەکە لە چوارچێوەیەکی یاسایی و دەستووریدا بەرەوپێش ببات و بۆ کێشە هەنووکەییەکان چارەسەر بدۆزێتەوە.»

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