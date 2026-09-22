هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشە بازرگانییەکانی نێوان عێراق و تورکیا بەردەوامن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەرمان تۆپچو کۆنسووڵی گشتیی تورکیا لە رێوڕەسمێکدا لە کفری، دوای ئەوەی دەزگای روانگە قوتابخانە و باخچەیەکی ساوایانی نۆژەنکردەوە (ئەو قوتابخانەیە، تاکە قوتابخانەیە لە سنووری گەرمیان، خوێندن تێیدا تورکمانییە) ئاماژەی بەوە کرد، "ئێمە وەک تورکیا کار بۆ ئەوە دەکەین هەموو گەلان لەناو ئارامی، ئاشتی، ئاسایش و خۆشگوزەرانیدا بژین. لەگەڵ سەرجەم دامەزراوەکانمان لەم پێناوەدا کار دەکەین".

کۆنسووڵی گشتیی تورکیا باسی لە سەردانەکەی و بەشداریی شاندی وڵاتەکەی کرد و وتی: "لەگەڵ نوێنەرانی دامەزراوە دیارەکانمان لە هەولێرەوە هاتینە ئێرە. نوێنەری وەقفی مەعاریفی تورکیا لە عێراق کە بەرپرسە لە جێبەجێکردنی سیستمی پەروەردەی تورکی لە دەرەوەی وڵات، هەروەها نوێنەرانی وەزارەتی بازرگانیمان لە نێوانماندان و هەوڵ بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم پەیوەندییە بازرگانییەکان و کێشەکانی نێوان تورکیا و عێراق دەدەن".

ئەرمان تۆپچو جەختی لە گرنگیی بەها پەروەردەیییەکان کردەوە و رایگەیاند: "هیوای ساڵێکی پر لە سەرکەوتن بۆ ئەو منداڵانە دەخوازم کە لەم قوتابخانەیەدا دەخوێنن، هەروەها بۆ کەسوکار و مامۆستایانیان. ئومێدەوارم لەگەڵ ئەو پەروەردەیەی وەریدەگرن، لە کاتێکدا ناسنامە و کولتووری خۆیان دەپارێزن، ببنە گەنجێک بەرگری لە بەها گەردوونییەکانیش بکەن و بۆ داهاتووی وڵات و ناوچەکەیان کار بکەن".