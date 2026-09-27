کورتەی هەواڵەکانی 4ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی
ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆكی توركیا ئاشكرایكرد لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕێككەوتوون بنكەی هێزە سەربازییەكانی توركیا لە ناو خاکی عێراق ڕادەستی بەغدا بكەنەوە، بەو پێیەش هێزەکانی تورکیا تا کۆتایی ئەمساڵ لە بنکەکانی باشیک، زێلکان و بەعشیقە دەکشێنەوە.
......
ڕاپۆرتێکی ڕۆژنامەی شەرقولئەوسەت ئاماژە بەوە دەکات کە دوای نزیکەی دوو ساڵ لە بێئاکامی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان، پارتی و یەکێتیی لە چوارچێوەیەک بۆ دابەشکردنی پلە باڵاکان و وەزارەتە سەرەکییەکان نزیک بوونەتەوە.
......
قۆناغی نۆیەمی گەڕاندنەوەی رووفاتی قوربانییانی دەستی داعش جێبەجێ دەکرێت و ٢٥ تەرمی ناسراوە دەگەڕێنرێنەوە بۆ شنگال. ئەم رووفاتانە دوای تەواوبوونی پشکنینەکانی پزیشکی داد لە بەغدا، لە مەراسیمێکی فەرمیدا رادەستی کەسوکارەکانیان دەکرێنەوە بۆ بەخاکسپاردنیان.
.......
«ئایشەگوڵ دۆغان» وتەبێژی دەم پارتی ڕایگەیاند کە پەیوەندییەکانی نێوان بەرپرسانی حکوومەتی تورکیا، عەبدوڵڵا ئۆجەلان و سەرکردایەتیی پەکەکە سەبارەت بە پرسی داماڵینی چەک بەردەوامن و چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا گۆڕانکاریی گرنگ لەم بوارەدا ڕوو بدات.
بۆچوونی بەکارهێنەران