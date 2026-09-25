کوردپرێس
تورکیا بنكە سەربازییەکانی ڕادەستی بەغدا دەكاتەوە
خبر 2026-09-25 09:12 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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تورکیا بنكە سەربازییەکانی ڕادەستی بەغدا دەكاتەوە

بەگوێرەی رێککەوتنی نێوان عێراق و تورکیا، هێزەکانی تورکیا تا کۆتایی ئەمساڵ لە بنکەکانی باشیک، زێلکان و بەعشیقە دەکشێنەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆكی توركیا ئاشكرایكرد لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕێككەوتوون بنكەی هێزە سەربازییەكانی توركیا وڵاتەکەی لە ناو خاکی عێراق  ڕادەستی بەغدا بكەنەوە.

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەكاتی گەڕانەوەی لەنیویۆرک لە كۆبوونەوەی كۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەكگرتووەكان بە ڕۆژنامەوانانی وت، دوای ماوەیەكی زۆر لە بوونی پەكەكە لە شەنگال، ئێستا حكوومەتی عێراق تێیدا باڵا دەست دەبێت و لەگەڵ دەسەڵاتدارانی عێراق باسی هەنگاوەكانی دوای پەكەكەیان لە شەنگال كردووە.

ڕاشیگەیاند هەروەها باسیان لە ڕادەستكردنەوەی بنكەی سەربازی باشیک بە بەغدا كردووە.

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