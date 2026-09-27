دەرفەتێکی مێژوویی بۆ کوردانی سووریا
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تارق حەمۆ، نووسەری وتارەکە و توێژەر لە مەڵبەندی لێکۆڵینەوەی کوردی لە ئەڵمانیا کە هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرای زانستە سیاسییەکانە و مامۆستای بەشی زانستە سیاسییەکانە لە ئەکادیمیای عەرەبی لە دانیمارک و هەروەها ئەندامی ئەنجومەنی زانستە سیاسییەکانی ئەڵمانیایە، ئاڵوگۆڕەکانی ئێستای سووریا و بەتایبەت ئەو بابەتانەی پەیوەستن بە کوردانی سووریاوە بە دەستپێکی «قۆناغێکی نوێ» بۆ کوردانی سووریا دەخەمڵێنێت؛ قۆناغێک کە بە وتەی ئەو، جیاوازیی بنەڕەتیی لەگەڵ سەردەمەکانی پێشوودا هەیە. لەم قۆناغەدا، بڕیار نییە کورد تەنیا لە پەڕاویزی پێکهاتەی سیاسیی سووریادا بمێنێتەوە، بەڵکو دەبێت لە بەڕێوەبردن و بنیاتنانی دەوڵەتدا بەشدار بێت و هاوکات ناسنامەی نەتەوەیی، زمان و کەلتووری خۆی بپارێزێت. وتارەکە لە ۲۶ی ئەیلوولی ۲۰۲۶دا بڵاو کراوەتەوە.
یەکێک لە نموونە گرنگەکانی ناوبراو لە وتارەکەدا کە لە ماڵپەڕی مەڵبەندی لێکۆڵینەوەی کوردیدا بڵاو کراوەتەوە، بارودۆخی کوردانی ناوچە ناوەندییەکانی سووریایە. نووسەر دەڵێت لە گوندە کوردنشینەکانی دەوروبەری حەمادا، ئارەزوویەکی بەربڵاو بۆ فێربوونی زمانی کوردی دروست بووە. بەپێی زانیارییە سەرەتایییەکانی ناو وتارەکە، زیاتر لە ۵۰ گوندی کوردنشین لەم ناوچەیەدا داوای وانە و پەروەردەی زمانی کوردییان لەلایەن دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتەوە کردووە. دانیشتووانی ئەم گوندانە هەروەها داوای ناردنی مامۆستای ڕاهێنراوی کوردی دەکەن و تەنانەت پێشنیاریان کردووە کە کەسانێک لە ڕیزی ڕۆڵەکانی خۆیان بۆ وتنی وانەی زمانی کوردی پەروەردە بکرێن.
نووسەر ئەم گۆڕانکارییە تەنیا بە داواکارییەکی پەروەردەیی نازانێت. لە ڕوانگەی ئاوەوە، پێداگریی کوردانی دەوروبەری حەما لەسەر فێربوونی زمانی دایک، نیشانەی هەوڵدانە بۆ بوژاندنەوەی ناسنامە و کەلەپووری کەلتووریی کوردی لە ناوچەیەکدا کە لە درێژەی چەندین دەیەدا ژێر کاریگەریی سیاستەکانی هەڵمژین و گۆڕینی زماندا بوون. وتارەکە بۆ شیکردنەوەی ئەم بارودۆخە، بەراوردی دەکات بە پێداگریی کوردانی ئانادۆڵ لەسەر پاراستنی زمانی خۆیان لە درێژەی نەوەکاندا.
میراتی سیاستەکانی بەعس
بەشێکی گرنگی وتارەکە بۆ سیاستەکانی ڕابردووی دەوڵەتی سووریا تەرخان کراوە. نووسەر دەڵێت دەسەڵاتی بەعس، کوردانی ناوچە ناوەندییەکانی سووریای وەک نموونەی «تێکەڵبوون» لە کۆمەڵگەی سووریادا دەناساند؛ بەڵام لە ڕوانگەی ئاوەوە، مەبەستی ڕاستەقینە لەم تێکەڵبوونە، لەدەستدانی بەرەبەرەی زمان و ناسنامەی کوردی و جێگرتنەوەی بە زمان و ناسنامەی زاڵی عەرەبی بوو.
وتارەکە لەم بوارەدا ئاماژە بە سەرژمێریی ساڵی ۱۹۶۲ دەکات کە بەپێی دەقەکە، سەدان هەزار کوردی لە مافی ڕوانگەینامەی سووریا بێبەش کرد و خستنیانە ڕیزی «بێگانەکان»ەوە. نووسەر هەروەها پڕۆژەی «کەمەرپشتی عەرەبی» لە نێوان ساڵانی ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۶ بە بەشێک لە سیاستەکانی دەسەڵاتی سووریا دەزانێت کە بە وتەی ئەو، بە ئامانجی بڵاوکردنەوەی ناوەندە کۆمەڵایەتییەکانی کورد و لاوازکردنی پێکەوەبەستراویی کۆمەڵایەتییان جێبەجێ کرا.
لە زاوییەی ئەم ڕوانگەیەوە، وتارەکە جیاوازی لە نێوان دوو چەمکدا دەکات: «تێکەڵبوون بە پاراستنی ناسنامە» و «تاسان و سڕینەوەی ناسنامە». نووسەر لەو بڕوایەدایە قۆناغی ئێستا دەبێت بەرەو بژاردەی یەکەم هەنگاو بنێت و ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی شێوازی دووەم بکات.
فێرکردنی زمان؛ پڕۆژەیەک لە سەرووی قوتابخانەوە
یەکێک لە پێشنیارە سەرەکییەکانی وتارەکە، دروستکردنی «قۆناغی بەهێزکردن» یان بەرنامەیەکی ڕێکخراوە بۆ گەڕاندنەوەی زمان و کەلتووری کوردی بۆ ناوچە ناوەندییەکانی سووریا.
ئەم پڕۆژەیە لە دیدی نووسەرەوە نابێت تەنیا لە چوارچێوەی بەستنی پۆلەکانی زماندا سنووردار بێت. ئەو دامەزراندنی پێکهاتەی کەلتووری، فێرکاری، پەروەردەیی و هۆشیارییەکان پێشنیار دەکات و لەو بڕوایەدایە ئەم دامەزراوانە دەبێت پەیوەندییان لەگەڵ زانکۆ و ناوەندە فێرکارییەکانی حەسەکە و کۆبانێدا هەبێت.
نووسەر گرنگیی ئەم پڕۆژەیە زۆر بە بەرز هەڵدەسەنگێنێت و دەیخاتە پاڵ هەندێک ئامانجی سیاسیی گرنگی کورد؛ لەوانەش جێبەجێکردنی پرۆسەی تێکەڵبوون، چەسپاندنی ئامادەییی کورد لە پێکهاتەی دەوڵەتدا و هەوڵدان بۆ بەڕەسمیناسینی دەستووریی کورد وەک دووەم پێکهاتەی نەتەوەیی لە سووریادا.
لەگەڵ ئەمەدا، چوار شاری قامیشلۆ، کۆبانێ، عەفرین و ڕوکنەدین وەک ناوەندە کەلتوورییە سەرەکییەکان ناسێنراون کە دەتوانن ڕۆڵی پەیوەندی لە نێوان کۆمەڵگە کوردییەکان لە شوێنە جیاوازەکانی سووریادا بگێڕن.
بەرپرسیارێتیی پارتە کوردییەکان
وتارەکە تەنیا دەسەڵاتی دیمەشق ناکاتە ئامانج و بەشێکی گرنگی بەرپرسیارێتییەکە دەخاتە سەر شانی ڕەوتە سیاسییە کوردییەکان.
نووسەر ڕەخنە لە پارتە کوردییەکان دەگرێت کە لە درێژەی ساڵانی ڕابردوودا لە بەرنامە و بانگەشەکانی خۆیاندا جەختیان لەسەر «خاک، گەل و زمان» و هێماکانی وەک ئاڵا و بەرگی کوردی کردووەتەوە، بەڵام ئێستا دەبێت ئەم دروشمانە بگۆڕن بۆ چالاکیی کردەیی.
بەپێی پێشنیاری وتارەکە، ئەم پارتانە دەبێت لەگەڵ یەکتردا هەماهەنگ بن، هێز و کادرەکانی خۆیان ڕەوانەی ناوچە ناوەندییەکانی سووریا بکەن و هاوکاریی کۆمەڵگە کوردییەکان لەم ناوچەیانەدا بۆ فێربوونی زمان و پاراستنی کەلتوور بکەن.
تەنانەت پێشنیار کراوە کە کارکردی پارتەکان بە شێوەی خولەیی هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت؛ واتە لە نێوان ئەو دروشمانەی ڕابەران و پارتەکان لە ڕاگەیاندنەکان و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا دەیکەنەوە لەگەڵ کردەوە ڕاستەقینەکانیان لە ناوچە کوردنشینەکاندا بەراورد بکرێت.
دوو ڕوانگەیی هاوکات بۆ تێکەڵبوون
یەکێک لە خاڵە سەرەکییەکانی وتارەکە ئەوەیە کە نووسەر «تێکەڵبوون» بە پرۆسەیەکی تەنیا ئاسایشی یان کارگێڕی نازانێت. ئەو دوو ڕوانگەیی سەرەکی بۆ پێناسە دەکات.
ڕوانگەیی یەکەم، «ناسنامەی کوردی»یە؛ واتە پەرەپێدانی زمان و کەلتووری کوردی و بەستنەوەی دووبارەی پەیوەندیی سەدان هەزار و تەنانەت بەپێی وتارەکە، ڕەنگە ملیۆنان کورد لە ناوچە ناوەندییەکاندا بە کەلەپوور، زمان و جوگرافیای مێژووییی خۆیانەوە.
ڕوانگەیی دووەم، «ناسنامەی نیشتمانیی سوری»یە؛ واتە بەشداری لە بنیاتنانی وڵاتی سووریادا، بەهێزکردنی چەمکی هاووڵاتیبوون، سەروەریی یاسا و ڕەخساندنی ژیانێکی سیاسیی کێبڕکێکارانە کە لەسەر هەڵبژاردن، بەرنامەی سیاسی و بەرژەوەندیی هاووڵاتییان بوەستێت.
کەواتە، بەڵگەی وتارەکە ئەوەیە کە پاراستنی ناسنامەی کوردی و بەشداری لە بنیاتنانی دەوڵەتی سووریادا نابێت وەک دوو پڕۆژەی دژبەیەک و پێچەوانە سەیر بکرێن.
دیمەنی دانیشتووان لە ڕوانگەی نووسەرەوە
وتارەکە لە بەشێکی تردا ئیدیعا دەکات کە کوردانی سووریا هێشتا لە یەکەم قۆناغی بوونی خۆیان لە پێکهاتەی دەوڵەتدان و دەبێت ئەم پرۆسەیە لە قۆناغەکانی دواییدا بچەسپێنن. نووسەر لەو بڕوایەدایە ئەگەر ئەم پرۆسەیە سەرکەوتوو بێت، وێنەی بوونی دانیشتووانی کوردیش لە سووریادا دەتوانێت بگۆڕێت.
ئەو لەم شوێنەدا دەنووسێت لەوانەیە بابەتەکە تەنیا لەسەر خەمڵاندنی نزیکەی ۱۰٪ لە دانیشتووانی سووریا نەمێنێتەوە و تەنانەت ڕێژەی ۲۰٪ یان ۳۰٪ بێتە ئاراوە. بێگومان ئەم ژمارانە، خەمڵاندن و تێڕوانینی نووسەری وتارەکەن و دەقەکە زانیاریی سەربەخۆی کۆمەڵناسیی پێشکەش ناکات؛ بۆیە نابێت وەک ئاماری بڕاوەی دانیشتووانی کوردانی سووریا وەربگیرێن.
نەیارانی پرۆسەی تێکەڵبوون
وتارەکە لە درێژەدا ئاماژە بەو ڕەوتانە دەکات کە دژایەتیی بەشداریی کورد لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتی سووریا و پرۆسەی تێکەڵبووندا دەکەن. نووسەر ئەم نەیارانە بە کۆمەڵەیەکی هەمەجۆر دەناسێنێت و ئیدیعا دەکات کە بەشێک لەوان تەنانەت لەگەڵ پرۆسەی ئاشتی و ڕێککەوتنی نێوان بزووتنەوەی کوردی و دەوڵەتی تورکیادا کێشەیان هەیە؛ هەروەها ناوی پاشماوەکانی بەعس، هەندێک تۆڕی وابەستەی دەرەکی و ئەو گرووپانە دەبات کە لە ڕابردوودا لە تاڵانکردن و داگیرکردنی ماڵ و موڵکەکاندا دەستیان هەبووە.
نووسەر لەو بڕوایەدایە ئەم ڕەوتانە هەوڵ دەدەن دەستکەوتەکانی کورد لاواز بکەن و پرۆسەی بەشدارییان لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتی سووریادا ئاڵۆز بکه ن. ئەو ئەم پرۆسەیە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی ۲۹ی کانوونی دووەمی ۲۰۲۶ و هەروەها بڕیارەکانی وەک فەرمانی سەرۆکایەتیی ژمارە ۱۳ و بڕیاری وەزارەتی دەسەڵاتی خۆجێیی و ژینگە لەسەر زیاتردنی دەسەڵاتی پارێزگارەکاندا دادەنێت.
دژایەتی لە ناوخۆی ڕەوتی کوردیدا
وتارەکە لە هەمان کاتدا دەڵێت دژایەتیکردنی ڕوانگەی تێکەڵبوون تەنیا لە دەرەوەی ڕەوتی کوردییەوە نییە. بەپێی نووسینی نووسەر، هەندێک دەنگ لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا ئەو هێزە کوردییانەی بەشدارن لەم پرۆسەیەدا بە «خەیانەت» تۆمەتبار دەکەن.
بەم حاڵەشەوە، نووسەر پێی وایە ئەم ڕەوتانە بە هۆی ڕۆڵی مەیدانیی سنووردار و گۆشەگیریی هزری، کاریگەریی یەکلاکەرەوەیان لەسەر پرۆسەی سیاسی نییە. لە بەرامبەردا، ئەو باس لە پشتیوانیی هەرێمی کوردستانی عێراق، بزووتنەوەی کوردی لە تورکیا و پارتی کرێکارانی کوردستان و پارتی دیموکراتی و یەکسانیی گەلان و هەروەها هەندێک لە هاوپەیمانیی ڕەوتە سیاسییە کوردییەکانی تر لە ڕوانگەی بەشداری و تێکەڵبوون دەکات.
بۆچوونی بەکارهێنەران