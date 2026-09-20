کورد لە زانکۆ و پەیمانگەکانی ئەمریکا

بەدواداچوونی ناوەندە زانکۆیی و هزریەکانی ئەمریکا ئاشکرای دەکات کە بەرهەمهێنانی زانست دەربارەی کورد، ئەنجامی هاوکاریی چەند کۆمەڵەیەکە، لەوانە زانکۆکان، توێژینگەکان، دامەزراوە حکوومییەکان و ئەکتەرە کوردییەکان. لەم پرۆسەیەدا، هەم سیاسەتی ئەمریکا کاریگەریی لەسەر بەرهەمهێنانی زانست هەیە و هەم ئەکتەرە کوردییەکانیش بۆ گواستنەوەی دیدگە و بەرژەوەندییەکانی خۆیان بۆ ژینگەی زانستی و سیاسەتی واشنتۆن هەوڵ دەدەن.

کوردپرێس: لێکۆڵینەوە لە پەیوەندییەکانی کورد و ئەمریکا، تەنیا بە بەدواداچوونی بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوە، کۆشکی سپی، وەزارەتی بەرگری و کۆنگرێسی ئەو وڵاتە بەکۆتا نایەت. لە شانبەشانی پێکهاتەی فەرمیی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا، لە ماوەی چەند دەیەی ڕابردوودا تۆڕێک لە زانکۆکان، توێژینگەکان، ناوەندەکانی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەرنامەکانی لێکۆڵینەوەی کوردی، خولەکانی فێرکاریی زمان، کرسییە زانکۆییەکان، توێژەران، دیپلۆماتکارانی پێشوو، سەربازە خانەنشینکراوەکان و دامەزراوە کوردییەکان دروست بوون کە لە بەرهەمهێنان، گواستنەوە و سەرلەنوێ بەرهەمهێنانی زانست دەربارەی کورد ڕۆڵ دەگێڕن.

ئەم تۆڕە ئەمڕۆ خاوەنی چەندین توێژە. بەشێکی پێک هاتووە لەو ناوەندانەی کە بەرهەمەکانیان ڕاستەوخۆ بە سیاسەتی دەرەوە، ئاسایش و بڕیاردان لە واشنتۆنەوە نزیکن؛ لەوانە دامەزراوەی ڕەند (RAND)، ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەمریکا، دامەزراوەی واشنتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک، ئەمریکان ئینتەرپڕایز (AEI)، دامەزراوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کارنەگی، ناوەندی ویڵسۆن، دەزگەی بەرگری لە دیموکراسییەکان، برۆکینگز، ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و نێودەوڵەتی (CSIS) و دامەزراوەی ئاشتیی ئەمریکا.

لە توێژی زانکۆییشدا، کۆمەڵێک لە زانکۆ گەورەکانی ئەمریکا، کورد لە گۆشەنیگای مێژوو، سیاسەت، کۆمەڵناسی، زمان، ئەدەبیات، فەرهەنگ، لێکۆڵینەوەی عوسمانی و لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە دەکۆڵنەوە. لە نێوان ئەم زانکۆیانەدا، هەندێکیان لە قۆناغی لێکۆڵینەوەی پەڕاگەندە دەربارەی کورد تێپەڕیون و بەرنامە، کرسی، خولی خوێندن یان پێکهاتەیەکی توێژینەوەیی دیاریکراویان بۆ ئەم بوارە دروست کردووە.

لە زانکۆی فلۆریدای ناوەندی (UCF)، بەرنامەی تایبەتیی لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان و کرسیی «نەجمەدین کەریم و جەلال تاڵەبانی لە لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان» دامەزراوە. زانکۆی ئەمریکان لە واشنتۆن «دەستپێشخەریی جیهانیی کوردی بۆ ئاشتی» بەڕێوە دەبات. زانکۆی ئیندیانا فێرکاریی زمانی کوردی لە چوارچێوەی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ئۆراسیای ناوەندیدا بەدواداچوون بۆ دەکات و هارڤاردیش لە ساڵی ۲۰۲۶دا خولی فەرمیی زمانی کوردیی سۆرانی لە بەرنامەی پەروەردەییی خۆیدا هەبووە. زانکۆی پێنسیلڤانیاش وانەی «دەستپێکێک بۆ کوردیی سۆرانی» پێشکەش دەکات.

لە سەر ئەم بنەمایە، ئەوەی لە ئەمریکادا شێوەی گرتووە تەنیا کۆمەڵێک وتار دەربارەی کورد نیست، بەڵکو کۆمەڵێک لە ژێرخانی زانستی، زمانی و سیاسەتییە کە بەشێک لەو زانستەی ناوەندەکانی زانکۆیی، ڕاگەیاندن و بڕیاردانی ئەمریکا دەربارەی کورد بەکاری دەهێنن، بەرهەم دەهێنێت.

زانکۆی فلۆریدای ناوەندی؛ نموونەیەکی بەرچاو لە دامەزراوەییکردنی لێکۆڵینەوە کوردییەکان

یەکێک لە ڕوونترین نموونەکانی دامەزراوەییکردنی لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە ئەمریکادا، زانکۆی فلۆریدای ناوەندییە. بەرنامەی لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکانی ئەم زانکۆیە خۆی وەک «یەکەم و تەنیا بەرنامەی زانکۆیی لە ویلایەتە یەکگرتووەکان کە تەرخان کراوە بۆ پرسی کورد» دەناسێنێت. ئەم بەرنامەیە لە قوتابخانەی سیاسەت، ئاسایش و کاروباری نێودەوڵەتیدایە و چالاکییەکانی لەوانە توێژینەوە، پەروەردە، سازدانی کۆڕبەند، بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکان و دروستکردنی هاوکارییە زانکۆییەکانی پەیوەندیدار بە لێکۆڵینەوە کوردییەکان بەدواداچوون بۆ دەکات.

گرنگیی ئەم بەرنامەیە تەنیا بە ناونیشانەکەیەوە سنووردار نابێتەوە. زانکۆی فلۆریدای ناوەندی هەروەها میوانداریی «کرسیی نەجمەدین کەریم و جەلال تاڵەبانی لە لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان» دەکات. بەپێی زانیارییە فەرمییەکانی زانکۆ، ئەم کرسییە لە ۲۹ی ئۆکتۆبەری ۲۰۱۵دا دامەزرا و ئەرکی بریتییە لە پەروەردە، توێژینەوە، پشتیوانیکردن لە چالاکییە زانستییەکان، سازدانی کۆڕبەند، وۆرکشۆپ و بەرنامە زانکۆییەکانی دیکە لە بوار لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکاندا. زانکۆ ئەم کرسییە وەک تەنیا پێگەی لەم جۆرە لە ئەمریکادا دەناسێنێت.

کرسیی ئاماژەپێکراو بە هاوکارییەکی دارایی یەک ملیۆن دۆلاری بە ڕێبەرایەتیی نەجمەدین کەریم شێوەی گرت. زانکۆی فلۆریدای ناوەندی لە کاتی ناساندنی ئەم کرسییەدا، کەریمی وەک پزیشکی نەشتەرگەریی مێشک و دەمار و پارێزگاری ئەو کاتەی کەرکووک ناساندبوو.

بڕیاردانی ناوی جەلال تاڵەبانی لە ناونیشانی ئەم کرسییەدا گرنگییەکی هێمایی و دامەزراوەیی تایبەتی هەیە. ناوی سەرۆککۆماری کۆچکردووی عێراق لە پێکهاتەیەکی زانکۆیی ئەمریکیدا کە بەشێوەیەکی تایبەت تەرخان کراوە بۆ سیاسەتی کوردی، بەم شێوەیە بووەتە بەشێک لە فەزای فەرمیی پەروەردە و توێژینەوەی زانکۆیی ئەمریکا.

کورسی تاڵەبانی؛ لە ناونیشانی زانکۆییەوە تا خولی بەرهەمهێنانی زانست

هەڵگری ئێستای کرسیی «نەجمەدین کەریم و جەلال تاڵەبانی» لە زانکۆی فلۆریدای ناوەندیدا، مهمەت گوورسی (Mehmet Gurses)، مامۆستای زانستە سیاسییەکان و بەڕێوەبەری بەرنامەی لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکانە. زانکۆ، بواری لێکۆڵینەوەکانی ئەو بە سیاسەتی کوردی، ململانێ نەتەوەیی و ئایینییەکان، ئاشتیسازی، دیموکراسیخوازکردن و پرسەکانی پەیوەندیدار بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەناسێنێت.

پێکهاتەی ئەم بەرنامەیە دەریخستووە کە کرسیی ئاماژەپێکراو تەنیا ناونیشانێکی شانازی نییە. بەرنامەی لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکانی UCF لە کنار کرسییەکەدا، خەڵاتی باشترین وتار لە لێکۆڵینەوە کوردییەکان، چالاکییەکانی توێژینەوە، کۆڕبەندەکان و بەرنامە پەروەردەیییەکانی هەیە. زانکۆ ڕایگەیاندووە کە خەڵاتی وتار، ئاوڕ لەو بەرهەمانە دەداتەوە کە لە گۆڤارە زانستییە ئەکادیمییە هەڵسەنگێندراوەکاندا بڵاو کراونەتەوە.

دەستەی ڕاوێژکاری ئەم بەرنامەیەش پێکهاتەیەکە لە کەسایەتییە زانکۆییەکان و ئەو کەسانەی خاوەنی پێشینەی دیپلۆماسی و سەربازین. لەم لیستەدا ناوی پیتر گاڵبرەیت (Peter Galbraith)، باڵیۆزی پێشووی ئەمریکا لە کرواتیا، ژەنەڕاڵی خانەنشینکراو جەی گارنەر (Jay Garner) و جۆ ڕیدەر (Joe Reeder)، جێگری پێشووی وەزیری سوپای ئەمریکا، لە کنار مامۆستایانی زانکۆ و کەسایەتییە کوردییەکاندا دەبینرێت.

ئەم پێکهاتەیە خۆبەخۆ بەڵگە نییە لەسەر دەستتێوەردانی حکوومەتی ئەمریکا لە ناوەرۆکی زانستیی بەرنامەکەدا، بەڵام بوونی پەیوەندییەکی دامەزراوەیی لە نێوان لێکۆڵینەوە کوردییەکان و تۆڕێک لە ئەزموونی دیپلۆماسی، سەربازی و سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا نیشان دەدات.

زمانی کوردی؛ ئەڵقەیەکی بنەڕەتی لە بەرهەمهێنانی زانستدا

بەشێکی گرنگی بەرهەمهێنانی زانست دەربارەی کورد پەیوەندیی بە فێرکاری و ناسینی زمانی کوردییەوە هەیە. توێژەرێک کە دەستی بە زمانەکانی کوردی نەگات، بەشێکی بەرچاو لە سەرچاوەکان، ڕاگەیاندنەکان، ئەدەبیات و بەڵگەنامە کوردییەکان لە ڕێگەی وەرگێڕان یان ناوەندگیرەوە وەردەگرێت.

زانکۆی ئیندیانا نموونەیەکی گرنگە لەم بوارەدا. ناوەندی لێکۆڵینەوەی ئۆراسیای ناوەندی لەم زانکۆیەدا کوردیی خستووەتە ڕیزی زمانە پەروەردەیییەکانی خۆی و دەرفەتی لێکۆڵینەوە لە زمانی کوردی لە چوارچێوەی بەرنامەی ئەو زمانانەی کە کەمتر وانەیان پێ دەوترێتەوە ڕەخساندووە. ئەم زانکۆیە هەروەها فێرکاریی سۆرانی و کرمانجی و سەرچاوەکانی پەیوەندیدار بەوانیش پێشکەش دەکات.

پەڕەی فەرمیی زانکۆی ئیندیانا هەڤا خالید لە هەمان کاتدا وەک مامۆستای زمانی کوردی دەناسێنێت. ئەم زانکۆیە لە کنار فێرکاریدا، بۆ گەشەپێدانی سەرچاوە پەروەردەیییەکانی کوردی و فێرکاریی زمان لە ئاستە جیاوازەکاندا چالاکیی هەیە.

زانکۆی پێنسیلڤانیاش وانەی «Introduction to Sorani Kurdish»ی لە لیستی فەرمیی وانەکانی خۆیدا پێشکەش کردووە. ئەم وانەیە فێرکاریی بنەڕەتیی زمانی سۆرانی لە کنار پێکهاتە فەرهەنگی و ئەدەبییەکاندا بەدواداچوون بۆ دەکات.

هارڤاردیش کوردیی سۆرانیی خستووەتە ناو پێکهاتەی فەرمیی فێرکاریی زمانەوە. لە ساڵی ۲۰۲۶دا، خولی «Elementary Kurdish I» لە بەرنامەی پەروەردەییی ئەم زانکۆیەدا بووە و خولە پێشکەوتووەکانی سۆرانیش لە لیستی وانەکاندا بینراون.

ئەم کۆمەڵە بەڵگەیە، بوونی زنجیرەیەکی دیاریکراو نیشان دەدەن: فێرکاریی زمان، پەروەردەکردنی قوتابی، دەستڕاگەیشتنی ڕاستەوخۆتر بە سەرچاوەکان، بەرهەمهێنانی تێز و وتار و شێوەگرتنی هێزێکی پسپۆڕ کە دەتوانێت دواتر لە زانکۆ، ڕاگەیاندن، پەیمانگای هزری یان دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی دیکەدا چالاکی بکات.

زانکۆی شیکاگۆ؛ زمان، سەرچاوەکان و توێژینەوەی فرەڕەهەند

زانکۆی شیکاگۆ نموونەیەکی دیکەیە لە بڕیاردانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە پێکهاتەیەکی بەربڵاوی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی ئەم زانکۆیە سەرچاوەی بۆ لێکۆڵینەوە لە زمانی کوردی ڕەخساندووە و چالاکییەکانی پەیوەندیدار بە زمان، فەرهەنگ و سەرچاوە کوردییەکانیش لەم ژینگەیەدا بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت.

«Kurdish Circle»یش لەم زانکۆیەدا زەمینەیەکی بۆ گفتوگۆ دەربارەی زمان و فەرهەنگی کوردی ڕەخساندووە. توێژینەوە زانکۆییەکانی پەیوەندیدار بە سیاسەتی زمانی کوردی، زمانەوانی، پەروەردە و بەکارهێنانی زمان لەم ژینگەیەدا ئەنجام دراون.

ئەم جۆرە چالاکییە گرنگییەکی تایبەتی هەیە، چونکە پرسی کورد لە ئاستی ململانێیەکی سیاسی بەرزتر دەکاتەوە و دەیکاتە ناو بوارەکانێک وەک سیاسەتی زمان، پەروەردە، ئەدەبیات، ناسنامە و مێژووی کۆمەڵایەتی.

کۆڵۆمبیا و بێرکلی؛ لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە تۆڕە بەینەردیسیپلینییەکاندا

لە زانکۆی کۆڵۆمبیا، لێکۆڵینەوەکانی پەیوەندیدار بە کوردەوە لە بوارە جیاوازەکانی زانستە مرۆییەکان و زانستە کۆمەڵایەتییەکاندا بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت و سنووردار نین بە یەک بەشی سەربەخۆوە. مێژوو، لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زانستە سیاسییەکان، مرۆڤناسی، کۆمەڵناسی و زمانەوانی، هەرکامیان بەشێک لەم بوارە دەپۆشێنن.

لە زانکۆی کالیفۆرنیا، بێرکلی، ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاوەنی بەرنامەی دیاریکراوی «Kurdish Studies»ە و ساڵانە وتارخوێندنەوەیەک لەم بوارەدا ساز دەکات. زانکۆ ڕایگەیاندووە کە وتاربێژانی ئەم بەرنامەیە لە نێوان پسپۆڕانی زمان، فەرهەنگ، مێژوو و کەسایەتییە پەیوەندیدارەکان بە کۆمەڵگەی کوردییەوە هەڵدەبژێردرێن. لە نێوان وتاربێژانی خولەکانی ڕابردوودا، بەیان سامی عەبدولڕەحمان، نوێنەری هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا بەشدار بووە.

ئەم نموونانە نیشان دەدەن کە لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە ئەمریکادا الزاماً لە قالبێکی بەشی سەربەخۆدا شێوە ناگرن. بەشێکی گرنگی ئەم بوارە لە ناو لێکۆڵینەوەی عوسمانی، تورکیا، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زمانەوانی، مێژوو و زانستە سیاسییەکاندا گەشەی سەندووە.

ئاریزۆنا ستەیت؛ توێژینەوەی سیاسی دەربارەی کورد

لە زانکۆی ویلایەتیی ئاریزۆنا، توێژینەوە دەربارەی کورد بەشێکە لە بواری سیاسەتی ناسنامەیی، توندوتیژیی سیاسی و لێکۆڵینەوە هەرێمییەکان. گوونەش موراد تەژکور (Güneş Murat Tezcür)، مامۆستای زانستە سیاسییەکان لەم زانکۆیەدا، لەو توێژەرانەیە کە بەشێکی گرنگی توێژینەوەکانی پەیوەندیی بە کورد، سیاسەتی تورکیا و توندوتیژیی سیاسییەوە هەیە.

تەژکور پێشتر یەکەم هەڵگری کرسیی وەقفکراوی لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان بوو لە زانکۆی فلۆریدای ناوەندیدا. لە ئنجامدا، گواستنەوەی ئەو لە نێوان UCF و ASU نموونەیەکە لە گەڕانی پسپۆڕانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە تۆڕی زانکۆیی ئەمریکادا.

نۆرسوێسترن (Northwestern)؛ گفتوگۆ دەربارەی «خودی لێکۆڵینەوە کوردییەکان»

لە زانکۆی نۆرسوێسترن، بابەتەکە تەنیا لێکۆڵینەوە لە کورد نییە، بەڵکو «لێکۆڵینەوە کوردییەکان» وەک بوارێکی زانکۆیی خرایە بەر گفتوگۆوە.

کۆنفرانسی لێکۆڵینەوە کوردییەکانی ئەم زانکۆیە لە ساڵی ۲۰۱۸دا، بەشێوەیەکی دیاریکراو تەرخان کرابوو بۆ سێ تەوەر: گەشەپێدانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان وەک بوارێکی زانستی، گۆڕانی چەمکی کوردستان لە بەرامبەر گۆڕانکارییە سیاسی و فەرهەنگییەکاندا، و دەرفەتەکان و ئاڵەنگارییەکانی سیاسەتی کوردی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. لەم کۆڕبەندەدا توێژەرانێک لە زانکۆکانی ئەمریکا و ئەوروپاوە دەربارەی ئاینده‌ی ئەم بوارە گفتوگۆیان کرد.

ئەم ڕەوتە گۆڕانکارییەکی چەمکی نیشان دەدات: کورد نەک تەنیا بابەتی توێژینەوە، بەڵکو بووەتە بەشێک لە گفتوگۆ دەربارەی پێکهاتە و میتۆدۆلۆژیی ڕشتەی «لێکۆڵینەوە کوردییەکان».

ستانفۆرد و پرسی دامەزراوەییکردنی لێکۆڵینەوە کوردییەکان

لە کنار بەربڵاوبوونی توێژینەوەکاندا، یەکێک لە بابەتە گرنگەکان لە زانکۆکانی ئەمریکای باکووردا، لاوازیی دامەزراوەییکردنی لێکۆڵینەوە کوردییەکانە وەک ڕشتەیەکی سەربەخۆ. لە زۆرێک لە زانکۆکاندا، کورد هێشتا لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەی تورکیا، عوسمانی، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بوارە هەرێمییەکانی دیکەدا لێکۆڵینەوەی لێ دەکرێت.

لە وەها ڕوانگەیەکەوە، لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە ئەمریکادا بارودۆخێکی دووفاقیی هەیە: لە لایەکەوە، بەرهەمهێنانی زانستی لە ڕووی مێژوو، زمان، سیاسەت و کۆمەڵگەی کوردییەوە گەشەی سەندووە و لە لایەکی دیکەشەوە، لە بەشێکی گرنگی زانکۆکاندا ئەم لێکۆڵینەوانە هێشتا خاوەنی بەش یان پێکهاتەیەکی سەربەخۆ و سەقامگیر نین.

هەر ئەم دۆخە، گرنگیی بەرنامانێک وەک UCF زیاد دەکات؛ چونکە لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان لەم زانکۆیەدا لە قالبێکی بوارێکی لاوەکییەوە گۆڕدراوە بۆ پێکهاتەیەک کە بەرنامەی پەروەردەیی، کرسیی زانکۆیی و چالاکیی توێژینەوە دەگرێتە خۆ.

زانکۆی ئەمریکان؛ خاڵی بەستنەوەی زانکۆ، کۆمەڵگەی کوردی و بڕیاردان

زانکۆی ئەمریکان لە واشنتۆندا مۆدێلێکی جیاواز پێشکەش دەکات. «دەستپێشخەریی جیهانیی کوردی بۆ ئاشتی» لە قوتابخانەی خزمەتگوزارییە نێودەوڵەتییەکانی ئەم زانکۆیەدا چالاکیی هەیە و ئامانجی بریتتییە لە گەشەپێدانی ناسین دەربارەی مێژوو، فەرهەنگ و پرسەکانی پەیوەندیدار بە کوردەوە لە ڕێگەی توێژینەوە، گفتوگۆ، پەروەردە و چالاکیی گشتییەوە. ئەم دەستپێشخەرییە چوار تەوەری پەروەردە، گفتوگۆ، کۆمەڵگە و چالاکیی گشتی بەدواداچوون بۆ دەکات.

ئەم بەرنامەیە بە بەڕێوەبەریی یەرواند سەعید، هەڵگری ناونیشانی «مستەفا بارزانی توێژەری لێکۆڵینەوە کوردییە جیهانییەکان»، کۆنترۆڵ کراوە و بەرنامەی «بۆرسەی ئاشتیی مستەفا بارزانی»ش بۆ قوتابیانی خوێندنی باڵا پێشکەش دەکات.زانکۆی ئەمریکان هەروەها بەڕوونی ڕایگەیاندووە کە ئەم دەستپێشخەرییە و پێگەی توێژەر بارزانی بە پشتیوانیی بەردەوامی خێزانی مستەفا بارزانی جێبەجێ کراوە. ئەم نموونەیە نیشان دەدات کە بەشێک لە ژێرخانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە ئەمریکادا بە پشتیوانیی سەرچاوە و تۆڕە کوردییەکانیش شێوەی گرتووە.

«نەخشەڕێگەی پەیوەندییەکانی کورد و ئەمریکا»؛ شوێنێک کە زانکۆ لە سیاسەت نزیک دەبێتەوە

یەکێک لە ڕوونترین نموونەکانی پەیوەندیی نێوان زانکۆ، کۆمەڵگەی کوردی و ژینگەی بڕیاردان لە زانکۆی ئەمریکاندا، ڕاپۆرتی «نەخشەڕێگە بۆ باشترکردنی پەیوەندییەکانی کورد و ئەمریکا»یە.

ئەم ڕاپۆرتە بەرهەمی کۆڕبەندێکی تایبەت بوو لە ۱۱ی نۆڤەمبەری ۲۰۲۳دا کە بەشداربووانێکی لە هەرێمی کوردستان، حکوومەتی ئەمریکا، توێژینگەکان، زانکۆکان و کەرتی تایبەت کۆکردەوە. ڕاپۆرتی کۆتایی لە ۴ی مارسی ۲۰۲۵دا بڵاو کرایەوە و ئامانجی تاوتوێکردنی دۆخی پەیوەندیی هەرێمی کوردستان و ئەمریکا، ئاڵەنگارییە بووەکان و ڕێگەکان بۆ بەهێزکردنی هاوکاری بوو.

ئەم نموونەیە نیشان دەدات کە زانکۆیەک دەتوانێت لە هەمان کاتدا ڕۆڵی توێژینەوەیی، پەروەردەیی و پەیوەندیکردن بگێڕێت و فەزایەک بۆ پەیوەندیی نێوان ئەکتەرە کوردییەکان، کارشناسان، دامەزراوە حکومییەکانی ئەمریکا و ژینگەی زانکۆیی بڕەخسێنێت.

تۆڕی زانکۆیی

لە کۆتاییدا، تۆڕی زانکۆیی تاوتوێکراو ۲۰ ناوەندی هەڵبژێردراو دەگرێتە خۆ: زانکۆی فلۆریدای ناوەندی، زانکۆی ئەمریکان، زانکۆی ویلایەتیی ئاریزۆنا، زانکۆی پێنسیلڤانیا، زانکۆی ویلایەتیی فلۆریدا، نۆرسوێسترن (Northwestern)، سیراکۆز (Syracuse)، ڕەتگەرز (Rutgers)، ستانفۆرد (Stanford)، شیکاگۆ، کۆڵۆمبیا، هارڤارد، پرینستۆن (Princeton)، میشیگان (Michigan)، بێرکلی، لەس ئەنجڵس (UCLA)، ئیندیانا بلۆمینگتۆن، زانکۆی واشنتۆن، ئۆهایۆ ستەیت (Ohio State) و زانکۆی نیویۆرک (NYU).

ئەم لیستە ڕیزبەندیی زانکۆکان نییە لەسەر بنەمای ئاستی بەرهەمەکان دەربارەی کورد. جیاوازیی ئەوان زیاتر پەیوەندیی بە جۆری ئامادەیییان لەم بوارەدا هەیە. هەندێک زانکۆ بەرنامە یان پێکهاتەی تایبەتییان هەیە، هەندێکیان زیاتر جەخت لەسەر فێرکاریی زمان دەکەنەوە و هەندێکی دیکە لە ڕێگەی مێژوو، لێکۆڵینەوەی عوسمانی، زانستە سیاسییەکان، زمانەوانی، مرۆڤناسی و لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە ڕوو لە بابەتەکانی کورد دەکەن.

زانکۆ تەوەرە سەرەکییەکانی بوون لە لێکۆڵینەوە کوردییەکاندا زانکۆی فلۆریدای ناوەندی سیاسەتی کوردی، ئاسایش، ململانێکان، پەروەردە و کرسیی لێکۆڵینەوە کوردییەکان زانکۆی ئەمریکان پەیوەندییەکانی کورد و ئەمریکا، ئاشتی، سیاسەت و لێکۆڵینەوە کوردییەکان ئاریزۆنا ستەیت سیاسەتی ناسنامەیی، توندوتیژیی سیاسی و سیاسەتی کوردی پێنسیلڤانیا زمانی کوردی و لێکۆڵینەوە هەرێمییەکان ویلایەتیی فلۆریدا مێژوو، عوسمانی و لێکۆڵینەوە کوردییەکان نۆرسوێسترن (Northwestern) مێژوو، سیاسەت، فەرهەنگ و گەشەپێدانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان سیراکۆز (Syracuse) سیاسەت و لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕەتگەرز (Rutgers) کۆمەڵگە، مێژوو و سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ستانفۆرد (Stanford) مێژوو، لێکۆڵینەوەی عوسمانی و لێکۆڵینەوە هەرێمییەکان شیکاگۆ زمان، مێژوو، سەرچاوەکان و توێژینەوەی بەینەردیسیپلینی (فرەڕەهەند) کۆڵۆمبیا مێژوو، زمان و لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هارڤارد زمان، فەرهەنگ و لێکۆڵینەوە هەرێمییەکان پرینستۆن (Princeton) مێژوو و سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست میشیگان (Michigan) زمان، نەتەوە و سیاسەت بێرکلی لێکۆڵینەوە کوردییەکان، مێژوو و فەرهەنگ لەوس ئەنجڵس (UCLA) لێکۆڵینەوەی زمان و ناوچە ئیندیانا بلۆمینگتۆن سۆرانی، کرمانجی و زمانەوانی واشنتۆن لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کۆچبەری و سیاسەت ئۆهایۆ ستەیت (Ohio State) لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و توێژینەوەکانی پەیوەندیدار بە کورد زانکۆی نیویۆرک (NYU) ئەرشیڤ، زمان، مێژوو و سەرچاوە هەرێمییەکان

تۆڕی توێژینگەکان و سیاسەتییەکان

لە کنار زانکۆکاندا، کۆمەڵێک لە دامەزراوە توێژینەوەیی و سیاسەتییەکان لە بەرهەمهێنانی شیکاری دەربارەی کورد چالاکن؛ لەوانە دامەزراوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دامەزراوەی واشنتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک، دەزگەی کارنەگی بۆ ئاشتیی نێودەوڵەتی، ناوەندی ویڵسۆن، دەزگەی بەرگری لە دیموکراسییەکان، ئەمریکان ئینتەرپڕایز، ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەمریکا، ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی و نێودەوڵەتی، برۆکینگز، دامەزراوەی ئاشتیی ئەمریکا، ئەنجومەنی ئاتلانتیک، ناوەندی ستیمسۆن، دامەزراوەی ڕەند، دەزگەی هێریتیج، دامەزراوەی هەدسن، دامەزراوەی هووڤەر، دامەزراوەی لێکۆڵینەوەی سیاسەتی دەرەوە، دەزگەی نەتەوەیی بۆ دیموکراسی، Freedom House و ناوەندی ئاسایشی نوێی ئەمریکا.

ئەم ناوەندانە لە ڕووی پێکهاتە و ئەرکەوە یەکسان نین. هەندێکیان زیاتر جەخت لەسەر سیاسەتی دەرەوە و ئاسایش دەکەنەوە، هەندێکیان لەسەر لێکۆڵینەوە هەرێمییەکان و سیاسەتی گشتی، هەندێکیان لەسەر ئاشتی و چارەسەری ململانێکان و هەندێکی دیکەش لەسەر دیموکراسی، مافەکان، کۆمەڵگەی مەدەنی و فەرمانڕەوایی.

خاڵی هاوبەشی ئەوان ئەوەیە کە بەشێکی بەرچاو لە بەرهەمەکانیان بە قالبێک بڵاو دەکرێنەوە کە موخاتەبەکانی تەنیا ئەکادیمییەکان نین، بەڵکو بڕیاردەران، کۆنگرێس، وەزارەتی دەرەوە، وەزارەتی بەرگری، ڕاگەیاندنەکان و ڕای گشتیشن.

AEI و مایکل ڕووبین؛ نموونەیەک لە پەیوەندیی ئەزموونی حکومی و بەرهەمهێنانی پەیمانگای هزری

ئەمریکان ئینتەرپڕایز یەکێک لەو ناوەندانەیە کە دەربارەی کوردستان، عێراق و سیاسەتی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەرهەمی زۆری هەبووە. مایکل ڕووبین (Michael Rubin)، توێژەری ئەم دامەزراوەیە، نموونەیەکی دیاریکراوە لە هاتوچۆی نێوان ژینگەی حکومی و پەیمانگای هزریدا.

سیڤیی بڵاوکراوەی ڕووبین نیشان دەدات کە ئەو لە نێوان ساڵانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴دا وەک ڕاوێژکاری کاروباری ئێران و عێراق لە نووسینگەی وەزیری بەرگریی ئەمریکادا چالاکیی هەبووە و ئەزموونی بوونی لە عێراقدا تۆمار کردووە.

ڕاپۆرتی «کوردستان لە حاڵەتی سەرهەڵداندا؟؛ تێبینییەکان بۆ کورد، دراوسێکانیان و ویلایەتە یەکگرتووەکان»یش لە ڕیزی ئەو بەرهەمانەیە کە لەلایەن ڕووبین لە AEIدا بڵاو کراوەتەوە کە بابەتانێک وەک سیاسەت، ئاسایش، ئابووری و پەیوەندییەکانی کورد لەگەڵ ئەمریکادا تاوتوێ دەکات.

پێشینەی حکومیی توێژەرێک، پەیوەندییەکی پیشەییی بەڵگەدارە، بەڵام خۆبەخۆ ئەوە نەسەلمێنێت کە ناوەرۆکی توێژینەوەکەی لەژێر کۆنترۆڵ یان ئاڕاستەکردنی حکوومەتدا بووە.

ڕەند (RAND)؛ توێژینەوە لە خاڵی بەستنەوەی سیاسەت و بەرگریدا

لەبارەی دامەزراوەی ڕەندەوە، پەیوەندیی هەندێک پرۆژەی توێژینەوەیی بە پێکهاتە بەرگرییەکانی ئەمریکاوە بەشێوەیەکی فەرمی لە بەڵگەنامەکانی پرۆژەکاندا تۆمار کراوە.

ڕاپۆرتی ڕەند دەربارەی سیاسەتی ئەمریکا لە عێراقدا، کە لە ساڵی ۲۰۰۷دا بڵاو کرایەوە، بابەتانێک وەک کەرکووک، هێزەکانی پێشمەرگە، پرسی کورد و بژاردە سیاسییەکانی واشنتۆن تاوتوێ دەکات. لەم ڕاپۆرتەدا بۆ نموونە، پرسی ڕێگری لە دەسەڵاتی کورد بەسەر کەرکووکدا و بژاردە سیاسییەکانی ئەمریکا خرایە بەر گفتوگۆوە.

لە لێکۆڵینەوەکانی دواتری ڕەنددا دەربارەی ئۆپراسیۆنی مووسڵیش، کارلێکی نێوان ڕاوێژکارانی سەربازیی ئەمریکا، هێزە عێراقییەکان و پێشمەرگە بەڵگەدار کراوە. ڕاپۆرتی ئەم دامەزراوەیە ڕوونی دەکاتەوە کە ڕاوێژکارانی سوپای ئەمریکا لە هەولێر لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە و سەرکردە کوردییەکاندا پەیوەندییان هەبووە و لە بابەتە سەربازییەکان، کەرەستەکان و هەماهەنگیی ئۆپراسیۆنەکاندا ڕۆڵی ڕاوێژکارییان گێڕاوە.

ئەم حاڵەتانە دەبێت لە ئیدیعای «سەپاندنی ئەنجامی توێژینەوە لەلایەن حکوومەتەوە» جیا بکرێنەوە. بوونی پشتیوانی حکومی، پێداویستیی توێژینەوە، یان پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە سەربازییەکاندا شیاوی بەڵگەدارکردنە؛ بەڵام سەلماندنی دەستتێوەردان لە ئەنجامدانی زانستیدا پێویستی بە بەڵگەی جیاواز هەیە.

کارنەگی؛ ڕوویەکی دیکەی پەیوەندییەکە: کاریگەریی ئەکتەرە کوردییەکان لەسەر واشنتۆن

ڕەوتی بەرهەمهێنان و گواستنەوەی زانست دەربارەی کورد تەنیا لە واشنتۆنەوە بەرەو کۆمەڵگەی کوردی نەجووڵاوەتەوە. لێکۆڵینەوەی دەزگەی کارنەگی دەربارەی ڕۆڵی کوردی عێراق لە گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ عێراق، نموونەیەکە لە ڕێگەی پێچەوانەی ئەم پەیوەندییە.

ڕێناد مەنسوور لەم لێکۆڵینەوەیەدا ڕوونی دەکاتەوە کە سەرکردایەتیی هەرێمی کوردستان بۆ دروستکردنی پەیوەندیی سیاسی لەگەڵ واشنتۆن، پەیوەندی لەگەڵ ئەندامانی کۆنگرێس و دروستکردنی تۆڕێک لە پەیوەندییەکان لە پایتەختی ئەمریکادا هەوڵی داوە. ئەم چالاکییانە بەکارهێنانی کۆمپانیاکانی لۆبیگەر (تەقەلادەر)یشی گرتووەتەوە.

کارنەگی هەروەها لە هەوڵی نوێنەرانی هەرێم بۆ شێوەدانی «گروپێکی کۆنگرێسیی ئەمریکا ـ کورد» و بەکارهێنانی کۆمپانیای لۆبیگەری Patton Boggs هەواڵی داوە و خەرجکردنی زیاتر لە یەک ملیۆن دۆلار لە ساڵێکدا بۆ چالاکییەکانی لۆبیگەری لە واشنتۆن لەو قۆناغەدا تۆمار کردووە.

ئەم بەڵگانە نیشان دەدەن کە ئەکتەرە کوردییەکانیش بەشێک بوون لە ژینگەی بەرهەمهێنان و سووڕانەوەی زانیاری لە واشنتۆندا و هەوڵیان داوە گێڕانەوەکان، بەرژەوەندییەکان و هەڵسەنگاندنەکانی خۆیان بۆ یاسادانەران و کۆمەڵگەی بڕیاردانی ئەمریکا بگوازنەوە.

دامەزراوەی واشنتۆن و ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی دەرەوە؛ بەرهەمهێنانی زانست بۆ بڕیاردەر

لە نێوان دامەزراوە سیاسەتتەوەرەکاندا، دامەزراوەی واشنتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک نموونەیەکە لە بەرهەمهێنانی ناوەرۆکێک کە ڕاستەوخۆ بە پرسەکانی سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە کوردەوە گرێ دراوە. مایکل نایتس (Michael Knights) لە ساڵی ۲۰۱۸دا ڕاپۆرتێکی بە ناونیشانی «ڕیفراندۆمی کوردستان و کەرکووک: وانەکان بۆ بڕیاردەرانی ئەمریکی» بڵاو کردەوە و تحولاتەکەی دوای ڕیفراندۆمی ساڵی ۲۰۱۷ی لە گۆشەنیگای سیاسەت و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکاوە تاوتوێ کرد.

ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەمریکاش پرسی کوردی لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا تاوتوێ کردووە. لە ڕاپۆرتی «دربارەی کورد چۆن بیر بکەینەوە»دا، پەیوەندییەکانی نێوان ئەمریکا، تورکیا و کوردی عێراق و سوریا تاوتوێ کراون و جەخت لەسەر جیاوازییە سیاسی و جوغرافیاییەکانی نێوان کۆمەڵگە کوردییەکان کراوەتەوە.

لە ڕیزی ئەم بەرهەمانەدا، کورد نەک تەنیا بابەتێکی زانکۆیی، بەڵکو بەشێکە لە پرسەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا.

زانکۆ و پەیمانگای هزری؛ دوو ڕێگەی جیاواز لە بەرهەمهێنانی زانستدا

زانکۆ و پەیمانگای هزری لەم تۆڕەدا کارکردی یەکسانیان نییە.

پەیمانگای هزری ئاساییانە ڕاپۆرتی سیاسەتی، شیکاریی بەپەلە، یادداشتی کارشناسی، کۆڕبەندی گشتی و ڕاستپێسپاردنی سیاسەتی بڵاو دەکاتەوە و پەیوەندیی لەگەڵ ژینگەی بڕیارداندا دەتوانێت کورتخایەنتر بێت.

بەڵام زانکۆ سەرباری وتار و پەڕتووک، قوتابی پەروەردە دەکات، زمان فێر دەکات، تێز و لێکۆڵینەوە بەرهەم دەهێنێت، ئەرشیڤ و سەرچاوەکان دەڕەخسێنێت، کۆنفرانس ساز دەکات و تۆڕێک لە توێژەران لە درێژەی کاتدا شێوە دەدات.

لەبەر ئەم هۆکارە، کاریگەریی زانکۆ لەسەر سیاسەتی دەرەوە الزاماً لە ڕاپۆرتێک یان بڕیارێکی بەپەلەدا نابینرێت. بەشێک لەم کاریگەرییە لە شێوەگرتنی سەرمایەی مرۆییدا شاراوەیە؛ واتە پەروەردەکردنی کەسانێک کە دواتر ڕەنگە لە وەزارەتی دەرەوە، سوپا، توێژینگەکان، ڕاگەیاندن، ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان یان ژینگەی زانکۆییدا چالاکی بکەن.

ئەم ڕەوتە لە زانکۆی ئەمریکانیشدا دەبینرێت؛ لەو شوێنەی کە بەرنامە پەروەردەیییەکان و بۆرسەکانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان قوتابیانێکی ڕاکێشاوە کە لە ڕێگە جیاوازەکانی زانکۆیی، حکومی، کۆنگرێسی، ڕاگەیاندنی و سیاسەتیدا چالاکییان هەبووە.

سەرمایەی کوردی لە بەرهەمهێنانی زانستدا لە ئەمریکا

یەکێک لە ڕووە گرنگەکانی ئەم تۆڕە، ڕۆڵی سەرچاوەکان و سەرمایەی کۆمەڵایەتیی کوردییە لە دروستکردنی هەندێک ژێرخانی لێکۆڵینەوە کوردییەکان لە ئەمریکادا.

لە زانکۆی فلۆریدای ناوەندیدا، دامەزراندنی کرسیی لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان بە هاوکاریی دارایی یەک ملیۆن دۆلاری بە ڕێبەرایەتیی نەجمەدین کەریم دەستی پێ کرد.

لە زانکۆی ئەمریکانیشدا خودی زانکۆ ڕایگەیاندووە کە دەستپێشخەریی جیهانیی کوردی بۆ ئاشتی و ناونیشانی «مستەفا بارزانی توێژەری لێکۆڵینەوە کوردییە جیهانییەکان» بە پشتیوانیی بەردەوامی خێزانی مستەفا بارزانی بەڕێوە دەچێت.

ئەم نموونانە نیشان دەدەن کە بەرهەمهێنانی زانست دەربارەی کورد لە ئەمریکادا ناتوانرێت تەنیا بە بەرهەمی سیاسەتی دەرەوەی حکوومەتی ئەمریکا ئەژمار بکرێت. بەشێک لەم ژێرخانە بە سەرمایەی کەسەکان و خێزانەکان و پشتیوانیی دامەزراوەیی ئەکتەرە کوردییەکان شێوەی گرتووە.

پەیوەندیی حکوومەت و بەرهەمهێنانی زانست؛ بەڵگەکان دەبێت لە یەکتر جیا بکرێنەوە

پەیوەندیی نێوان حکوومەتی ئەمریکا و ژینگەی بەرهەمهێنانی زانست دەربارەی کورد پەیوەندییەکی سادە و هێڵی نییە. لە تاوتوێکردنی ئەم تۆڕەدا دەبێت لە نێوان دابینکردنی دارایی حکومی، داواکاری یان پێداویستیی توێژینەوەیی حکوومەت، پێشینەی حکومیی نووسەران، پەیوەندی لەگەڵ کۆنگرێسدا، ڕاستپێسپاردنی ڕاستەوخۆی سیاسەتی و پەرچەکرداری توێژەرێک بەرامبەر بە بڕیاری حکوومەت جیاوازی دابنرێت.

بۆ نموونە، پێشینەی چالاکیی مایکل ڕووبین لە وەزارەتی بەرگریی ئەمریکادا پەیوەندییەکی پیشەییی بەڵگەدارە؛ بەڵام بە تەنیایی نەسەلمێنێت کە ناوەرۆکی بەرهەمەکانی ئەو لە AEIدا لەژێر ئاڕاستەکردنی حکوومەتدا بووبێت.

بە هەمان شێوە، لە پرۆژەکانی ڕەندیشدا بوونی پشتیوانی یان پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە بەرگرییەکانی ئەمریکادا شیاوی بەڵگەدارکردنە، بەڵام ئەم بابەتە لۆژیکییانە بە مانای دیاریکردنی ئەنجامی توێژینەوە لەلایەن حکوومەتەوە نییە.

لە ڕووەکەی دیکەدا، پەیوەندیی ئەکتەرە کوردییەکان لەگەڵ کۆنگرێس یان زانکۆکاندا و پشتیوانیی دارایی ئەوان لە هەندێک بەرنامەی زانکۆیی دەبێت وەک پەیوەندییە دامەزراوەیی و داراییە بەڵگەدارەکان تاوتوێ بکرێت، نەک لۆژیکییانە وەک کۆنترۆڵکردنی ناوەرۆکی زانستی.

سێ ڕێگەی هاوكات لە بەرهەمهێنان و سووڕانەوەی زانستدا

کۆمەڵی ئەم بەڵگانە نیشان دەدەن کە زانست دەربارەی کورد لە ئەمریکادا لە چەند ڕێگەی هاوكاتەوە بەرهەم دەهێنرێت و دەگوازرێتەوە.

لە ڕێگەی یەکەمدا، پێداویستییە سیاسییەکان، ئەزموونە مەیدانییەکان و سەرچاوە حکومییەکان دەچنە ناو ژینگەی زانکۆ و پەیمانگای هزرییەوە؛ لەوێدا دەبنە ڕاپۆرت، وتار، شیکاری، کۆڕبەند و ڕاستپێسپاردنی سیاسەتی و دواتر دەخرێنە بەردەست کۆنگرێس، وەزارەتی دەرەوە، وەزارەتی بەرگری، ڕاگەیاندنەکان و دامەزراوە گشتییەکانی دیکە.

لە ڕێگەی دووەمدا، ئەکتەرە کوردییەکان لە ڕێگەی دیپلۆماسی، لۆبی، پەیوەندی لەگەڵ یاسادانەراندا، بوون لە کۆڕبەندە زانکۆییەکان، دابینکردنی دارایی هەندێک بەرنامە و پێشکەشکردنی زانیارییەکان و گێڕانەوەکانی خۆیان دەچنە ناو ئەم ژینگەیەوە. لێکۆڵینەوەی کارنەگی دەربارەی چالاکیی هەرێمی کوردستان لە واشنتۆندا یەکێک لە نموونە ڕوونەکانی ئەم ڕەوتەیە.

ڕێگەی سێیەم لە زانکۆوە دەست پێ دەکات: فێرکاریی زمان، پەروەردەکردنی قوتابی، بەرهەمهێنانی تێز و وتار و شێوەگرتنی نەوەی نوێی توێژەران. ئەم کەسانە دەتوانن دواتر لە ژینگەی زانکۆیی، پەیمانگای هزری، حکومی، ڕاگەیاندنی و نێودەوڵەتیدا چالاک ببن.

پوختە

بەرهەمهێنانی زانست دەربارەی کورد لە ئەمریکادا دیاردەیەکی چەندتوێژە کە لە فێرکاریی زمان و چالاکییە زانکۆییەکانەوە تا توێژینەوە ئاسایشییەکان، ڕاپۆرتە سیاسییەکان و تۆڕە کوردییەکان درێژەی هەیە.

لە لایەکی ئەم تۆڕەدا، زانکۆیانێک وەک فلۆریدای ناوەندی، ئەمریکان، ئیندیانا، هارڤارد، پێنسیلڤانیا، شیکاگۆ، کۆڵۆمبیا، بێرکلی، نۆرسوێسترن (Northwestern) و ئاریزۆنا ستەیت بڕیاریان گرتووە؛ ناوەندانێک کە هەرکامیان لە گۆشەنیگایەکی جیاوازەوە ئاوڕ لە مێژوو، زمان، سیاسەت، فەرهەنگ و کۆمەڵگەی کوردی دەدەنەوە.

لە لایەکی دیکەدا، تۆڕێک لە توێژینگەکان لەوانە ڕەند، ئەنجومەنی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەمریکا، دامەزراوەی واشنتۆن، ئەمریکان ئینتەرپڕایز، دامەزراوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کارنەگی، ناوەندی ویڵسۆن، دەزگەی بەرگری لە دیموکراسییەکان، برۆکینگز، دامەزراوەی ئاشتیی ئەمریکا، CSIS و ناوەندەکانی دیکە بوونیان هەیە کە بەشێکی گرنگی بەرهەمەکانیان بە ئامانجی شیکاریی سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشی هەرێمی بڵاو دەکەنەوە.

لە نێوان زانکۆکاندا، UCF لە ڕووی دروستکردنی پێکهاتەیەکی تایبەت بۆ لێکۆڵینەوە سیاسییە کوردییەکان نموونەیەکی گرنگە. ئەم زانکۆیە خاوەنی بەرنامەیەکی سەربەخۆیە لە بوار سیاسەتی کوردیدا و کرسیی «نەجمەدین کەریم و جەلال تاڵەبانی»شی لە پێکهاتەی خۆیدا جێگیر کردووە؛ کرسییەک کە لە ساڵی ۲۰۱۵دا دامەزرا و بە هاوکاریی دارایی نەجمەدین کەریم شێوەی گرت.

لە زانکۆی ئەمریکانیشدا لێکۆڵینەوە کوردییەکان بووەتە بەرنامەیەکی توێژینەوەیی و پەروەردەیی و دەستپێشخەریی جیهانیی کوردی بۆ ئاشتی بە پشتیوانیی خێزانی مستەفا بارزانی بەڕێوە دەچێت.

فێرکاریی زمانیش نیشان دەدات کە بەشێک لە ژێرخانی زانکۆیی ئەمریکا لە ئاستی «لێکۆڵینەوە دەربارەی کورد» تێپەڕیوە و گەیشتووەتە دروستکردنی توانایی بۆ ناسینی ڕاستەوخۆتری سەرچاوە کوردییەکان؛ لە فێرکاریی کوردی لە زانکۆی ئیندیاناوە تا خولەکانی سۆرانی لە هارڤارد و وانەی دەستپێکی سۆرانی لە زانکۆی پێنسیلڤانیا.

لە هەمان کاتدا، پەیوەندیی ئەم تۆڕە لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکادا پەیوەندییەکی یەکئاڕاستە نیست. پێشینەی بوونی هەندێک توێژەر لە حکوومەت یان سوپادا، پەیوەندیی هەندێک پرۆژە لەگەڵ دامەزراوە حکومی و بەرگرییەکاندا و بەرهەمە سیاسەتتەوەرەکانی توێژینگەکان لە لایەکەوە، و لۆبیگەری، دیپلۆماسی و پشتیوانیی دارایی ئەکتەرە کوردییەکان لە لایەکی دیکەوە، کۆمەڵێک لە پەیوەندییە دوولایەنەکانیان شێوە داوە. نموونەکانی UCF، AEI، ڕەند، زانکۆی ئەمریکان و لێکۆڵینەوەی کارنەگی دەربارەی چالاکیی هەرێمی کوردستان لە واشنتۆندا، ڕەهەندە جیاوازەکانی ئەم تۆڕە نیشان دەدەن.

لە ئنجامدا، «زانست دەربارەی کورد» لە ئەمریکادا دەتوانرێت وەک یەکێک لە بەشە گرنگەکانی لێکۆڵینەوەی مێژوویی لە پەیوەندییەکانی کورد و ئەمریکا ئەژمار بڕکرێت؛ بوارێک کە تێیدا زانکۆکان، توێژینگەکان، توێژەران، دامەزراوە حکومییەکان و ئەکتەرە کوردییەکان لە بەرهەمهێنان، گواستنەوە و سەرلەنوێ پێناسەکردنەوەی ناسین دەربارەی کورد ڕۆڵ دەگێڕن.

پرسیاری سەرەکی لەێرەدا ئەوەیە کە ئەمریکا لە قۆناغە جیاوازەکاندا چۆن کوردی ناسیوە، چ دامەزراوە و کەسانێک ئەم ناسینەیان بەرهەم هێناوە، چ سەرچاوە و پەیوەندییانێک کاریگەرییان لەسەری بووە و ئەم زانستە چۆن لە نێوان زانکۆ، پەیمانگای هزری، کۆمەڵگەی کوردی و ژینگەی بڕیاردانی ئەمریکادا گوازراوەتەوە. ئەم ڕەوتە نیشان دەدات کە مێژووی پەیوەندییەکانی کورد و ئەمریکا تەنیا لە بەڵگەنامە فەرمییەکانی حکوومەتەکاندا تۆمار نەکراوە، بەڵکو بەشێک لەوە لە پۆلەکانی زانکۆ، کرسییە زانستییەکان، تێزەکان، ڕاپۆرتەکانی توێژینگەکان، کۆڕبەندە سیاسییەکان و تۆڕەکانی بەرهەمهێنانی زانستدا شێوەی گرتووە.