یەکخستنەوەی پێشمەرگە هیوابەخشە، ئێمە مامەڵە لەگەڵ دەوڵەتی یەک نەتەوە دەکەین نەک دەوڵەتی میلیشیا

نێردەی ئەمریکا لە عێراق و سووریا لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند: "یەکخستنەوەی پێشمەرگە هیوا بەخشە و ئێمە مامەڵە لەگەڵ دەوڵەتی نەتەوە دەکەین و مامەڵە لەگەڵ میلیشا ناکەین".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆم باراک، باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق و سوریا لەلێدوانێکدا بۆ کەناڵی ڕووداو ڕایگەیاند: یەکخستنەوەی پێشمەرگە زۆر هیوابەخشە و ئەوان وەک ئەمریکا مامەڵە لەگەڵ دەوڵەتی نەتەوە دەکەن و مامەڵە لەگەڵ میلیشا ناکەن، وتيشى، داهاتووی عێراق پشت بەبوونی یەک نەتەوە و یەک دەوڵەت دەبەستێت.

لەبارەی ئەوەی ڕۆڵی لە یەکخستنەوەی هێزەکانی پیشمەرگە هەبووە یاخود نا، تۆم باراک وتی: "من تەنها قاوە و چا دەگێڕم و هەمووان ئارام ڕادەگرم".

لەبارەی سووریاش، تۆم باراک وتی: ئەحمەد شەرع سەرکردەیەکی گەنجە و تەنها هەوڵ دەدات خۆی لەگەڵ بنکە جەماوەرییەکان بگونجێنێت، بۆیە کاتی پێدەدەن.

پێشتریش، لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان و تورکیاش لە عێراق بەمیدیا جیهانییەکانی ڕاگەیاندووە: پرۆسەی کشانەوەکە بەپێی میکانیزم و هێڵێکی کاتیی دیاریکراو لەنێوان هەردوو حکوومەتدا ئەنجام دەدرێت و بارودۆخی ناوچەکە هەوڵێکە بۆ دووبارە ڕێکخستنەوەی سیستمی پەیوەندییەکان لەنێوان وڵاتاندا.

جەختیشی کردەوە، کە ڕادەستکردنەوەی سەربازگەی زلێکان خزمەت بەئاسایشی هەردوو وڵات دەکات.

ئەمە لەکاتێکدایە، بەگوێرەی ئەو ڕێککەوتنەی لەنێوان بەغداد و ئەنقەرەدا ئەنجامدراوە، بڕیارە تا کۆتایی ئەمساڵ هێزەکانی سوپای تورکیا سەربازگەی باشیک - زلێکان لەدەشتی نەینەوا بەتەواوی چۆڵ بکەن. هاوکات، هێزەکانی هاوپەیمانانیش تا 30ی ئەیلول بەتەواوی بکشێنەوە.