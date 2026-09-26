ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان لە 21ی (ئەیلول/9)ی 2026 کۆتاییهاتووە و هەرێم داوا دەکات بەغداد ئەم کورتهێنانە لە ڕێگەی هاوتاکردنی مووچەکانەوە پڕ بکاتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەریق ڕوکن بەختیار محەمەد سدیق، ئەمڕۆ شەممە بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی ڕاگەیاند: هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە فەرمی ناردنی هاوکاریی دارایی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە ڕاگرتووە. ناوبراو ڕایگەیاند کە وادەی دیاریکراو بۆ ئەم هاوکارییانە بەپێی ڕێککەوتنی پێشوەختە کۆتاییهاتووە و دواین وەجبەی پارەکە کە بۆ مانگەکانی (ئاب/8) و (ئەیلول/9)ی 2026 بو، ڕۆژی پێنجشەممە 24ی (ئەیلول/9) دابەشکراوە.

بە وتەی ئەمینداری گشتی، یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان هەردولا بۆ ماوەی چوار ساڵ بو کە لە 21ی (ئەیلول/9)ی 2022 دەستیپێکردبو و لە 21ی (ئەیلول/9)ی 2026 کۆتاییهات، بەمەش ناردنی پارە لە لایەن هاوپەیمانانەوە وەستا. وەزارەتی پێشمەرگە جەختی کردوەتەوە کە ئێستا هەوڵدەدەن لە ڕێگەی حکوومەتی فیدراڵەوە ئەم بودجەیە دابین بکەن.

بەختیار محەمەد ڕایگەیاند: "داوامان لە حکوومەتی فیدراڵ کردووە نەمانی ئەم هاوکارییانە قەرەبوو بکاتەوە لە ڕێگەی هەموارکردنەوەی مووچەی پێشمەرگە تاوەکوو وەک هێزە عێراقییەکانی تری لێ بێت".

هاوکارییە داراییەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە ڕێبەرایەتیی ئەمریکا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە ساڵی 2014وە وەک بەشێک لە جەنگی دژ بە داعش دەستیپێکرد. لە ساڵی 2022دا یاداشتێکی لێکتێگەیشتن بۆ ڕێکخستنەوەی ئەم هاوکارییانە و ئەنجامدانی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە واژۆ کرا. بڕی ئەم هاوکارییە مانگانە نزیکەی 20 ملیۆن دۆلار بوو کە بۆ دابینکردنی مووچەی بەشێک لە لیوا هاوبەشەکان بەکار دەهێنرا.