گەشتەکانی هەولێر و سلێمانی بۆ تاران ڕاگیران

‌گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان هەولێر و سلێمانی بەرەو تاران و بە پێچەوانەوە، ڕاگیران.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەڕێوەبەری هێڵی ئاسمانی ماهانی ئێرانی لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: "بڕیار بوو ئەمڕۆ گەشتێک لە تارانەوە بۆ هەولێر و گەشتێکی دیکەش لە هەولێرەوە بۆ تاران ئەنجام بدرێت، بەڵام لە شەودا ئاگادار کرانەوە کە ڕێگە بە ئەنجامدانی ئەو گەشتانە نەدراوە".

ئاماژەی بەوەشدا، گەشتی ئەمڕۆی ئەو کۆمپانیایە بۆ شاری سلێمانی و گەڕانەوەش هەڵوەشێنراوەتەوە.

بەپێی قسەکانی مەموندی، فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ کێشەیان لەگەڵ گەشتەکانی ئەم کۆمپانیایە نییە، بەڵام کۆمپانیای دەنەتا و هەندێک کۆمپانیای دیکە کار و خزمەتگوزارییەکانیان لە فڕۆکەخانەکاندا ئەنجام نادەن.