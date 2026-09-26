خبر نووسەر: 3239 2026-09-26 08:12 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
گەشتەکانی هەولێر و سلێمانی بۆ تاران ڕاگیران
گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان هەولێر و سلێمانی بەرەو تاران و بە پێچەوانەوە، ڕاگیران.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەڕێوەبەری هێڵی ئاسمانی ماهانی ئێرانی لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: "بڕیار بوو ئەمڕۆ گەشتێک لە تارانەوە بۆ هەولێر و گەشتێکی دیکەش لە هەولێرەوە بۆ تاران ئەنجام بدرێت، بەڵام لە شەودا ئاگادار کرانەوە کە ڕێگە بە ئەنجامدانی ئەو گەشتانە نەدراوە".
ئاماژەی بەوەشدا، گەشتی ئەمڕۆی ئەو کۆمپانیایە بۆ شاری سلێمانی و گەڕانەوەش هەڵوەشێنراوەتەوە.
بەپێی قسەکانی مەموندی، فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ کێشەیان لەگەڵ گەشتەکانی ئەم کۆمپانیایە نییە، بەڵام کۆمپانیای دەنەتا و هەندێک کۆمپانیای دیکە کار و خزمەتگوزارییەکانیان لە فڕۆکەخانەکاندا ئەنجام نادەن.
بۆچوونی بەکارهێنەران