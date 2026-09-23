کورتەی هەواڵەکانی ۱ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی

پاش ڕاوەستانی گەشتەکان بەهۆی شەڕ و زیانگەیشتن بە هێڵی نیشتنەوەی فڕۆکەخانەکە، ڕۆژی پێنجشەممە (٢ی ڕەزبەر / ٢٤ی ئەیلوول) گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی سنە لە ڕێگەی هێڵی (تاران - سنە - تاران) ئاسایی دەبنەوە.

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سەرۆكوەزیرانی عێراق بە بۆنەی یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی كوردستان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە، پەیامێكی پیرۆزبایی بڵاو كردەوە و یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی نیشتمانی بە گرنگ وەسف كرد.

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بەپێی نووسراوێکی گۆڤاری نەشناڵ کۆنتێکست، تورکیا خەریکە ڕۆڵی خۆی لە سووریادا لە هێزێکی سەربازیی مەیدانییەوە بۆ هاوبەشێکی دامەزراوەیی لە ڕێکخستنەوەی سوپای ئەو وڵاتەدا دەگۆڕێت، کە دابینکردنی چەک، سیستەمی پەیوەندی و فەرماندەیی، تەقەمەنی، چاککردنەوە و پشتگیریی ژێرخانە سەربازییەکان دەگرێتەوە.

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وائیل ئەلزیات، توێژەر لە ئەنجومەنی ئەتلەنتیک و بەرپرسی پێشووی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، ڕەخنە لە سیاستەکانی واشنتۆن بەرامبەر سووریا لە ساڵانی شەڕدا دەگرێت. ئەو پێی وایە پشتیوانیکردنی هاوشانی ئۆپۆزسیۆنی بەشار ئەسەد و هێزەکانی سووریای دیموکرات هەروەها تەرکیزکردنی زۆر لەسەر تێکشکاندنی داعش بێ هەبوونی نەخشەرێگەیەکی سیاسیی گشتگیر، بووە هۆی کەمبوونەوەی کاریگەریی ئەمریکا و قورسوبوونی زیانەکانی شەڕ.