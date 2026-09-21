پێشمەرگە ئیدی هێزی حیزبی نییە و دەبێتە هێزێکی نیشتمانیی یەکگرتوو

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمی فەرمیی یەکخستنی هێزەکانی پێشمەرگەدا ڕایگەیاند، ئیدی هیچ هێزێک لە دەرەوەی وەزارەتی پێشمەرگە نامێنێتەوە و جەختی کردەوە کە "پێشمەرگە هێزی حیزبی نییە، بەڵکوو هێزێکی کوردستانی و نیشتمانییە بۆ سەرجەم پێکهاتەکان".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ دووشەممە (21ـی ئەیلوولی 2026)، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە وتارێکدا ئاماژەی بە مێژووی پرۆسەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە کرد و گوتی: "ئەم پرۆسەیە لە ساڵی 2016 لەسەر دەستی سەرۆک مەسعود بارزانی دەستیپێکرد، لە سەردەمێکدا کە پێشمەرگە لەژێر فەرماندەیی جەنابیاندا ئەفسانەی داعشی تێکشکاند." هەروەها ئاماژەی بە ناردنی هێزی پێشمەرگە بۆ کۆبانێ لە ساڵی 2014 کرد وەک لاپەڕەیەکی پرشنگدار لە مێژووی بەرگرییکردن لە گەلی کوردستان.

نێچیرڤان بارزانی ڕوونیکردەوە کە یەکخستنی هێزەکان تەنیا گۆڕانکاری لە پەیکەر و ڕێکخستن یان گواستنەوەی یەکەکان نییە، بەڵکوو هەنگاوێکی نیشتمانیی گەورەیە لە کاروانی بونیادنانی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستاندا.

سەرۆکی هەرێم باسی لەوەش کرد کە لە سەختترین کاتەکاندا جیاوازی لە نێوان ناوچە و پێشمەرگەکاندا نەبووە و خوێنیان لە پێناو یەک خاکدا تێکەڵ بووە، بۆیە جەختی کردەوە: "کوردستان پێویستی بە یەک هێز، یەک وەزارەت و یەک فەرماندە هەیە، تاوەکو پێشمەرگە لە دەستوەردان و ناکۆکیی حیزبی دوور بێت و داهاتووی هەرێمی کوردستان بپارێزێت".

هەروەها شۆڕش ئیسماعیل، وەزیری پێشمەرگە لە ڕێوڕەسمەكەدا ئاشکرایکرد، تەواوی هێزەکان لە 11 فیرقەی سەربازی، دو هێزی پشتیوانی، یەکەی کۆماندۆ و دو دەڤەری سەربازیدا ڕێکخراونەتەوە و پڕۆسەکە بە سەرکەوتوی کۆتاییهاتوە. وەزیری پێشمەرگە جەختیکردەوە کە ئەمە وەرچەرخانێکی مێژوییە و خەونی لەمێژینەی گەلی کوردستان بۆ بونی سوپایەکی نیشتمانی بوە بە واقیع و دامەزراوەیی.

لاخۆشیەوە مەسروور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمیش ڕایگەیاند، یەکخستنەوەی پێشمەرگە لە کارنامەی کابینەی 9دا بەڵێنێکی سەرەکی بوە و کارکردنی بەردەوام لەگەڵ هاوپەیمانان، ئەمڕۆ ئەو ئامانجە هاتە دی و پێشمەرگە بوە هێزێکی دەستوری لە چوارچێوەی سیستەمی بەرگری عێراقدا کە زامنی ئاشتی و سەقامگیری دەبێت.

مەسروور بارزانی وتیشی: "داوا لە حکومەتی فیدراڵ دەکەین هاوکارمان بێت بۆ پاراستنی مافەکانی پێشمەرگە و یەکخستنی موچە و شایستە داراییەکانیان لەگەڵ هاوتاکانیان لە سوپای عێراق، چونکە بەپێی دەستور پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری و پێویستە هەمان مافیان هەبێت".

هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بۆ چەندین دەیە لە نێوان یەکەی 70ی سەر بە یەکێتی و یەکەی 80ی سەر بە پارتی دابەش ببو. پڕۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی ئەم هێزانە بە هاوکاری ڕاستەوخۆی وڵاتانی هاوپەیمان وەک ئەمریکا، بەریتانیا و ئەڵمانیا لە ساڵی 2014 و لە کاتی شەڕی داعشەوە دەستیپێکرد. لە ساڵی 2016 نەخشەڕێگایەکی 35 خاڵی بۆ چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە داڕژا کە بناغەی دروستکردنی هێزێكی یەکگرتوو بوو.