هێزەکانی پێشمەرگە هێشتا فەرمان و تەوجیهات لە حزبەوە وەردەگرن

هیمداد شاهین وتەبێژی نەوەی نوێ ڕایگەیاند، یەکگرتنەوەی پێشمەرگە تەنیا نمایشە و هێزەکان هێشتا لای حزبن و دابەشبوون بۆ 2 دەڤەری سەربازی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هیمداد شاهین، لە پەیامیكی ڤیدیۆیدا بڵاویكردەوە، ئەوەی لە پرسی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ڕوودەدات تەنیا شتێکی شکڵی و ڕووکەشی میدیاییە کە بەهۆی فشارەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانەوە ئەنجام دراوە.

شاهین ئاماژەی بەوەش کردوە، وەزارەتی پێشمەرگە بە تەواوی لاواز دەبێت و کارەکانی دەخرێتە ژێر دەستی 2 دەڤەری سەربازی. دەڤەری 1 هێزەکانی 80ی پارتییە کە لە 6 فیرقە و 18 لیوا پێکدێت، دەڤەری 2 هێزەکانی 70ی یەکێتییە کە لە 5 فیرقە و 15 لیوا پێکدێت.

وتەبێژەکەی نەوەی نوێ ڕایگەیاند، هێزەکان وەک جاران فەرمان و تەوجیهات لە حزبەوە وەردەگرن و ئەوەی خراوەتە سەر وەزارەت تەنیا بابەتە لاوەکییەکانی وەک ئازوقە و هاوکاری و موچەیە. جەختی کردوەتەوە کە هێزە حیزبییەکان لە جاران بەهێزتر دەمێننەوە و وەزارەت تەنیا ڕوکەشێک دەبێت بۆ ڕازی کردنی لایەنە دەرەکییەکان.

هیمداد شاهین وتیشی: "ژیانی پێشمەرگە لە ڕابردودا چۆن خراپ بوە ئێستاش هەر ئاوا دەبێت، ئەم دۆخە خراپەی کە هەرێمەکەمان و ناوچەکە پێیدا تێپەڕ دەبێت، بەم پینە و پەڕۆیە چارەسەر ناکرێت".

شایانی باسە لە ڕێوڕەسمێکدا لە هەولێر، یەکگرتنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندرا. بەوتەی بەرپرسانی هەرێم، "ئەم پڕۆسەیە بە هاوکاری ئەمریکا و هاوپەیمانان جێبەجێ کرا بۆ ئەوەی پێشمەرگە ببێتە هێزێکی نیشتمانی و پیشەیی دور لە دەستوەردانی حزبی و پارێزەری هەموو پێکهاتەکان بێت".