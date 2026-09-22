شاسوار عه‌بدولواحید، سه‌رۆكی جووڵانه‌وه‌ی نه‌وه‌ی نوێ رایده‌گه‌یه‌نێت، بانگەشەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دوورن لە ڕاستییەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شاسوار عه‌بدولواحید، سه‌رۆكی جووڵانه‌وه‌ی نه‌وه‌ی نوێ، له‌ په‌یامێكدا دەڵێت: "ئەوەی لەواقیعدا ڕوویداوە تا ڕادەیەکی زۆر ڕێوڕەسمی ڕووکەشانەیە و گۆڕینی ناونیشانە، بێ ئەوەی یەکخستنێکی ڕاستەقینەی هێزەکان لەژێر فەرماندەییەکی نیشتمانیی یەکگرتوودا هەبێت".

ئاماژەی بۆ ئه‌وه‌ش كردوه:‌ "هێزەکانی سنووری سلێمانی هێشتا بەستراونەتەوە بە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و فەرمان لەو وەردەگرن، لەکاتێکدا هێزەکانی هەولێر و دهۆک هێشتا بەستراونەتەوە بە پارتی دیموکراتی کوردستان و فەرمان لەو وەردەگرن".

شاسوار عەبدولواحید ئاماژه‌ی به‌وه‌شداوه:‌ "هێزەکانی 80، تەنیا ناوەکەیان گۆڕدراوە بۆ «دەڤەری یەک» و هێزەکانی 70ش ناوەکەیان گۆڕدراوە بۆ «دەڤەری دوو». ".

ئه‌وه‌شی خستۆته‌ڕوو "یەکخستنەوەی ڕاستەقینە واتە فەرماندەییەکی نیشتمانیی یەکگرتوو، پلەبەندی فەرماندان و بوونی وەلائی نیشتیمانی و دامەزراوەیی نەک وەلائـ بۆ حیزبە سیاسییەکان".

جه‌ختیشی كردۆته‌وه‌ "ئەوەی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان هەمانە هێزی حیزبی و کەسی و میلیشیایین، نەک هێزێکی نیشتمانیی یەکگرتوو".